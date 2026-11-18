সরকারি প্রকল্পের কাজে 'নলেজ পার্টনার' নিয়োগ, নয়া গাইডলাইন নবান্নের
Knowledge Partners Guidelines: প্যানেলভুক্ত কোনও প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে 75 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ছাড়পত্র দেবে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দফতরই ৷
Published : November 18, 2026 at 3:44 PM IST
কলকাতা, 18 নভেম্বর: সরকারি প্রকল্প ও নীতি নির্ধারণের কাজে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে বড় পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার । আইআইএম, আইআইটি-র মতো প্রথম সারির সরকারি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে এবার সরাসরি 'নলেজ পার্টনার' হিসেবে নিয়োগ করতে পারবে রাজ্যের প্রশাসনিক দফতরগুলি । তবে এই তালিকায় কোনও বেসরকারি সংস্থা বা পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান জায়গা পাবে না ।
বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি
গত 13 নভেম্বর রাজ্যের অর্থ দফতরের অডিট শাখা থেকে এ সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত নির্দেশিকা (মেমো নম্বর 4121-এফ ওয়াই) জারি করা হয়েছে । অর্থ দফতরের এই নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, অবিলম্বে এই নিয়ম কার্যকর হচ্ছে । নবান্ন সূত্রে খবর, সরকারি প্রকল্পগুলির রূপায়ণ, গবেষণা এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য প্রায়ই উচ্চস্তরের বিশেষজ্ঞের পরামর্শের প্রয়োজন হয় । সে ব্যাপারে কেন্দ্র বা রাজ্যের অধীনস্থ নামী শিক্ষা, গবেষণা ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলিকে কাজে লাগাতে চাইছে প্রশাসন ।
অর্থ দফতরের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, "সরকারি কর্মসূচি ও প্রকল্পের অগ্রগতির স্বার্থে প্রশাসনিক দফতরগুলি আইআইএম, আইআইটি, ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ জুরিডিক্যাল সায়েন্সেস (ডব্লিউবিএনইউজেএস) এবং কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের তৈরি বা অর্থপুষ্ট সমতুল্য প্রতিষ্ঠানগুলির বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ব্যবহার করতে পারবে ।"
তবে এই সুযোগ কেবল সরকারি বা সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির জন্যই সীমাবদ্ধ । নির্দেশিকায় সাফ জানানো হয়েছে, কোনও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি কনসালটেন্সি ফার্ম বা পেশাদার সংস্থা এই ব্যবস্থার আওতায় আসবে না । বেসরকারি সংস্থার ক্ষেত্রে 2013 সালের 22 নভেম্বরের পুরনো নির্দেশিকাই বহাল থাকবে ।
কীভাবে এই নিয়োগ হবে ?
তারও একটি রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছে অর্থ দফতর । রাজ্যের প্রতিটি প্রশাসনিক দফতর, ডিরেক্টরেট এবং অধীনস্থ অফিসগুলিকে প্রথমে যোগ্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ে একটি প্যানেল তৈরি করতে হবে । প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা, আইনি অবস্থান, বিশেষজ্ঞতার ক্ষেত্র এবং অভিজ্ঞতার নিরিখে দফতরের প্রধান (এইচওডি) ওই প্যানেলে অনুমোদন দেবেন ।
তবে প্যানেলে নাম থাকলেই যে সরাসরি কাজ মিলবে, তেমনটা নয় । নির্দিষ্ট কোনও কাজের জন্য প্যানেলভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে সীমিত দরপত্র (লিমিটেড আরএফপি) বা প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ায় প্রস্তাব চাওয়া হবে । কাজের পদ্ধতি, সময়সীমা এবং পারিশ্রমিকের যৌক্তিকতা বিচার করেই চূড়ান্ত সংস্থা বাছা হবে ।
অর্থ দফতরের সম্মতি
এই নয়া নির্দেশিকায় প্রশাসনিক দফতরগুলির আর্থিক ক্ষমতাও অনেকটা বাড়ানো হয়েছে । নবান্ন জানিয়েছে, প্যানেলভুক্ত কোনও প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্ট পিছু 75 লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন দিতে পারবেন সংশ্লিষ্ট দফতরের প্রধানই । এর জন্য অর্থ দফতরের আগাম সম্মতির প্রয়োজন হবে না । তবে প্রকল্পের খরচ 75 লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে গেলে আগের নিয়ম মেনেই অর্থ দফতরের অনুমোদন নিতে হবে ।
কাজের গুণমান বজায় রাখতে এবং সরকারি অর্থের অপচয় রুখতেও কড়া শর্ত রাখা হয়েছে । কাজ শুরুর আগে দফতরকে কাজের পরিধি, লক্ষ্য এবং সম্ভাব্য খরচের একটি স্পষ্ট রূপরেখা (টার্মস অফ রেফারেন্স) তৈরি করতে হবে । নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিতে কাজের প্রতিটি ধাপ ও সময়সীমা উল্লেখ থাকবে । সন্তোষজনক কাজের ভিত্তিতেই ধাপে ধাপে টাকা মেটানো হবে ।
দরপত্রে নিয়ম
যদি প্রথম দফায় তিনটির কম বৈধ প্রস্তাব জমা পড়ে, তবে দ্বিতীয়বার দরপত্র ডাকতে হবে । দ্বিতীয়বারেও তিনটির কম বা একটি মাত্র যোগ্য প্রস্তাব এলে, দফতরের প্রধানের গড়া তিন সদস্যের একটি কমিটি তা খতিয়ে দেখবে । ওই কমিটিতে দফতরের ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজার এবং একজন বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ থাকবেন । কমিটির লিখিত সুপারিশের ভিত্তিতেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে । পুরো প্রক্রিয়ার নথিপত্র দফতরকে সংরক্ষণ করতে হবে বলেও নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে ।