শুভেন্দুর পাহাড় সফরের আগেই জিটিএ'র নতুন প্রশাসক নিয়োগ, দায়িত্বে কে ?

শুভেন্দুর পাহাড় সফরের আগেই জিটিএ'র নতুন প্রশাসক নিয়োগ, দায়িত্বে কে ?
অনীত থাপা জিটিএ-র চিফ এক্সিকিউটিভ হিসাবে পদত্যাগ করেছিলেন ৷ তার তিনমাসের মাথায় জিটিএ'র নতুন প্রশাসক নিয়োগ করা হল ৷
Published : September 8, 2026 at 12:11 PM IST
শিলিগুড়ি, 8 সেপ্টেম্বর: রাজ্যে পালাবদলের পর তৃতীয়বার পাহাড় সফরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তার আগেই গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) নতুন প্রশাসক নিয়োগ ৷ জিটিএ'র মুখ্যসচিব স্মৃতিরঞ্জন মোহান্তিকে নতুন 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটর' বা প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে । অনীত থাপার পদত্যাগের পর প্রশাসকের দায়িত্ব পেলেন তিনি ৷
পাহাড়ে প্রশাসনিক শূন্যতা ও দুর্নীতি রুখতে এবং দৈনন্দিন কাজকর্ম বা নাগরিক পরিষেবা সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য এই বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল বলে জানা গিয়েছে । তবে মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে জিটিএ'তে প্রশাসক নিযুক্ত করায় পাহাড়ে গুঞ্জনেরও সৃষ্টি হয়েছে ।
সোমবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতর (হিল অ্যাফেয়ার্স ব্রাঞ্চ) একটি বিশেষ সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ৷ সেই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, জিটিএ-র চিফ এক্সিকিউটিভ পদে থাকা অনীত থাপা চলতি বছরের গত 17 জুন রাজ্যপালের কাছে নিজের পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছিলেন । পরবর্তীতে গত 24 জুন তাঁর সেই পদত্যাগপত্রটি গ্রহণ করা হয় । এর পাশাপাশি, জিটিএ সভার চেয়ারম্যান অঞ্জুল চৌহান এবং ডেপুটি চেয়ারম্যান রাজেশ চৌহানও তাঁদের নিজ নিজ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন । তাঁদেরও পদত্যাগপত্রও গ্রহণ করেন রাজ্যপাল ।
রাজ্যে পালাবদলের পর পাহাড়ের রাজনৈতিকমহলেও অস্থিরতার সৃষ্টি হয় । বিগত রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের জোট শরিক হওয়ায় অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার উপরেও ব্যাপক চাপ বাড়তে থাকে । এক সময় পঞ্চায়েত থেকে পুরসভা, জিটিএ'র এককভাবে ক্ষমতায় থাকা বিজিপিমের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা পালাবদলের পর এক এক করে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন ।
অন্যদিকে, ক্ষমতায় আসলে জিটিএ'কে খারিজ করার মতো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি । এমত অবস্থায় ক্ষমতায় থাকলেও জিটিএ পরিচালনায় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় অনীত থাপাদের । এছাড়াও দীর্ঘদিন ধরেই জিটিএ-র বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতি ও আর্থিক তছরুপের অভিযোগে সরব হয়েছিল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং পাহাড়ের অন্যান্য আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলো ।
দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা জানান যে, বিগত দিনে জিটিএ দুর্নীতি এবং আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতার আখড়ায় পরিণত হয়েছিল । সাধারণ পাহাড়বাসীর উন্নয়নের টাকা নয়ছয় করা হয়েছে এবং বিপুল অর্থের প্রকল্পগুলো কেবল ঠিকাদার ও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থে তৈরি করা হয়েছিল । তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন, রাজ্য সরকার পাহাড়ে স্বচ্ছতা আনতে বিচারবিভাগীয় তদন্তের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাতে দুর্নীতিগ্রস্তদের রেহাই পাওয়ার কোনও সুযোগ নেই এবং পাহাড়বাসী খুব শীঘ্রই তাদের ন্যায্য অধিকার ও আসল উন্নয়ন ফিরে পাবে ।
এদিকে অনীত থাপার পদত্যাগের পর দু'মাসেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হলেও শীর্ষ পদটি শূন্য পড়ে থাকায় পাহাড়ের সার্বিক উন্নয়ন ও পরিষেবা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছিল । এই পরিস্থিতিতে জনস্বার্থ এবং প্রশাসনিক গতিশীলতা অক্ষুণ্ণ রাখতে রাজ্যপালের নির্দেশে জিটিএ-র মুখ্যসচিব স্মৃতিরঞ্জন মোহান্তিকে অবলিম্বে প্রশাসক পদে নিযুক্ত করা হয়েছে ।
এরই মাঝে রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর এই পাহাড় সফর প্রশাসনিক দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল । পাহাড়ের দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক জট কাটাতে, বিভিন্ন প্রকল্পের দুর্নীতি তদন্ত ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা নিয়ে পর্যালোচনা করতে এবং নতুন প্রশাসকের সঙ্গে বৈঠক করে পাহাড়ের পর্যটন ও সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনার নতুন রূপরেখা তৈরি করতেই মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে ।