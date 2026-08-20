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কর্মশিক্ষা-শারীরশিক্ষায় নিয়োগে অতিরিক্ত শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার, হাইকোর্টে জানাল নয়া সরকার

প্রাক্তন বিচারপতি নির্দেশে জানিয়েছিলেন এভাবে পদ তৈরি বেআইনি ৷ সেই মতোই আগের সরকারের বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করার কথা জানিয়েছে নতুন সরকার ৷

CALCUTTA HIGH COURT
কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 20, 2026 at 8:49 AM IST

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কলকাতা, 20 অগস্ট: কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষায় নিয়োগের জন্য তৃণমূল সরকারের তৈরি করা সুপার নিউমেরারি বা অতিরিক্ত শূন্যপদ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে রাজ্যের নব নিযুক্ত বিজেপি সরকার । বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে একথা জানিয়েছেন রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য ।

তিনি জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর বেঞ্চ অযোগ্য প্রার্থীদের চাকরি পাইয়ে দিতে অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা বেআইনি বলে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই নির্দেশ মতোই তৃণমূল সরকারের 2022 সালের 19 মে অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরির বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে রাজ্য ।

বিচারপতি বসুর দেওয়া নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া মামলায় এদিন বিচারপতি রাজা শেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্য এই বক্তব্য জানিয়েছে । বিচারপতি এ বিষয়ে রাজ্যকে হলফনামা দিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন । আগামী সপ্তাহে এই মামলার ফের শুনানি ।

2016 সালের নিয়োগ পরীক্ষায় কর্মশিক্ষায় 750টি ও শারীরশিক্ষায় 850টি পদে মোট 1600 পদে নিয়োগের জন্য অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস সরকার । সরকারের সেই সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ । সেই মামলায় প্রাক্তন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু রাজ্যের সিদ্ধান্ত বেআইনি বলে বিজ্ঞপ্তি খারিজ করে দিয়েছিলেন ।

নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় জেরবার পূর্বতন সরকার ওয়েটিং লিস্টে থাকা প্রার্থীদের চাকরি দিতে এই অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করেছিল । যদিও সুপারিশ পাওয়া প্রার্থীরা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে জানিয়েছিলেন, তাঁরা কোনও দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না । যোগ্যদের জায়গা করে দিতেই সরকার এই পদ তৈরি করেছিল । তাঁরা প্রত্যেকে যোগ্য প্রার্থী । তবে, মামলার গেরোয় থমকে গিয়েছিল নিয়োগ । সেই কারণে তৎকালীন রাজ্য সরকার আন্দোলনকারী প্রার্থীদের চাকরি দিতেই এই ব্যবস্থা করেছিল । এবার রাজ্যে ক্ষমতার বদল হতেই আগের বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা জানাল নয়া বিজেপি সরকার ৷

TAGGED:

SUPERNUMERARY POST RECRUITMENT
কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষায় নিয়োগ
CALCUTTA HIGH COURT ON RECRUITMENT
WORK EDUCATION SUPERNUMERARY POST
CAL HC ON RECRUITMENT

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