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যানজট মুক্তির আশায় নয়া উড়ালপুল, 1218 কোটি টাকার প্রকল্পে ছাড়পত্র নগরোন্নয়ন দফতরের

প্রাথমিকভাবে গত জুন মাসের বাজেটে এই উড়ালপুলের জন্য 900 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। প্রতিবেদনে সুরজিৎ দত্ত

New flyover propose
যানজট মুক্তির আশায় নয়া উড়ালপুল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 21, 2026 at 7:31 PM IST

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কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে। নিউটাউন ও সেক্টর ফাইভের যানজট কমাতে এবার আরও এক ধাপ এগোল মেট্রোপলিটন-নিউটাউন উড়ালপুল প্রকল্প। ইতিমধ্যেই 5.9 কিলোমিটার দীর্ঘ এই উড়ালপুলের নকশা এবং নির্মাণ ব্যয়ে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে রাজ্যের নগরোন্নয়ন দফতর। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ফাইল পাঠানো হয়েছে অর্থ দফতরে। সেখান থেকে ছাড়পত্র মিললেই টেন্ডার বা দরপত্র ডাকার কাজ শুরু করবে কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা কেএমডিএ।

প্রাথমিকভাবে গত জুন মাসের বাজেটে এই উড়ালপুলের জন্য 900 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। তবে খরচের বিষয়টি বিশদে যাচাই করতে রেলের সহযোগী সংস্থা রাইটস-কে দায়িত্ব দেয় কেএমডিএ। রাইটসের মূল্যায়নে দেখা যায়, গোটা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করতে খরচ দাঁড়াবে 1,218 কোটি টাকা। অর্থাৎ, প্রাথমিক বাজেটের চেয়ে 318 কোটি টাকা বেশি প্রয়োজন। এই বাড়তি খরচের ব্যবধান মেটাতেই এখন অর্থ দফতরের অনুমোদন জরুরি হয়ে পড়েছে।

এই প্রসঙ্গে রাজ্যের এক সরকারি আধিকারিক বলেন, "5.9 কিলোমিটার দীর্ঘ নিউটাউন-মেট্রোপলিটন ফ্লাইওভারের নির্মাণ পরিকল্পনা এবং প্রকল্প ব্যয়ে ইতিমধ্যেই ছাড়পত্র দিয়েছে রাজ্যের নগরোন্নয়ন দফতর। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য তা অর্থ দফতরে পাঠানো হয়েছে।" সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা আশাবাদী, খুব দ্রুত এই অনুমোদন মিলে যাবে। তার পরেই কাজ শুরুর পরবর্তী ধাপ অর্থাৎ টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে।

প্রস্তাবিত এই উড়ালপুলটি বাইপাসের মেট্রোপলিটন মোড় থেকে শুরু হবে। এরপর চিংড়িঘাটা এবং নিক্কো পার্ক হয়ে তা সোজা প্রবেশ করবে সেক্টর ফাইভে। নিউটাউন প্রান্তে প্যানাস অ্যাপার্টমেন্টের কাছাকাছি গিয়ে শেষ হবে এই দীর্ঘ করিডোর। যাত্রীদের সুবিধার্থে পথে ওঠানামার জন্য একাধিক র‌্যাম্প তৈরি করা হবে। আধুনিক মানের এই উড়ালপুলে সুরক্ষার বিষয়েও বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। শব্দ দূষণ রুখতে থাকবে নয়েজ ব্যারিয়ার। নিরাপত্তার জন্য বসানো হবে সিসিটিভি ক্যামেরা। পাশাপাশি, সেতুর পরিকাঠামোগত স্বাস্থ্য নিয়মিত নজরদারির জন্য বিশেষ মনিটরিং ব্যবস্থাও যুক্ত করা হচ্ছে।

উড়ালপুলটির একটি বড় অংশ যাবে পূর্ব কলকাতার জলাভূমির উপর দিয়ে। ফলে পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি প্রথম থেকেই মাথায় রেখেছেন পরিকল্পনাকারীরা। এর আগে পরিবেশবাদীদের একাংশ আপত্তি তুললেও, পরে কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকের ছাড়পত্র পেয়ে যায় এই প্রকল্প। জলাভূমির বাস্তুতন্ত্র যাতে কোনওভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তার জন্য বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। উড়ালপুলের উপর বৃষ্টির জল যাতে সরাসরি নীচের জলাভূমিতে গিয়ে না পড়ে, তার জন্য বিশেষ ড্রেনেজ পাইপ লাগানো হবে। ওই পাইপের মাধ্যমে জল সরাসরি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

তথ্যপ্রযুক্তি তালুক সেক্টর ফাইভ এবং সংলগ্ন নিউটাউন এলাকায় যানজট নিত্যদিনের সমস্যা। ইএম বাইপাস থেকে ওই অংশে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। অফিস টাইমে গাড়ির চাপে রীতিমতো নাকাল হতে হয় সাধারণ মানুষকে। এই নতুন উড়ালপুলটি চালু হলে বাইপাস থেকে তথ্যপ্রযুক্তি হাবে পৌঁছনোর পথ অনেকটাই সুগম হবে। নিউটাউনের সঙ্গে কলকাতার অন্যান্য অংশের যোগাযোগ আরও মসৃণ হবে। যানজটের চাপ কমলে নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ— সকলেরই যাতায়াতের সময় এবং গাড়ির জ্বালানি, দুই-ই অনেকটা সাশ্রয় হবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

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NEW FLYOVER PROJECT
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
নয়া উড়ালপুল
নগরোন্নয়ন দফতর
NEW FLYOVER PROPOSE

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