কর না-বাড়িয়েই কোষাগার বৃদ্ধি, বিপুল ঋণ সামলাতে বাংলার জন্য 'মার্শাল প্ল্যান' চান নয়া অর্থমন্ত্রী

কর না-বাড়িয়েই কোষাগার বৃদ্ধি, বিপুল ঋণ সামলাতে বাংলার জন্য 'মার্শাল প্ল্যান' চান নয়া অর্থমন্ত্রী
দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিনেই তিনি জানিয়েছেন, আমজনতার ওপর নতুন করে করের বোঝা না-চাপিয়েও প্রশাসনিক সংস্কার ও রাজস্বের অপচয় বন্ধ করে কোষাগার ভরানোই তাঁর মূল লক্ষ্য।
Published : June 10, 2026 at 6:12 PM IST
কলকাতা, 10 জুন: রাজ্যের নতুন অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই পশ্চিমবঙ্গের 'ভঙ্গুর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি' নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাসবিহারীর বিজেপি বিধায়ক স্বপন দাশগুপ্ত । তবে একইসঙ্গে বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতিকে একটি বড় 'চ্যালেঞ্জ' হিসেবে গ্রহণ করে রাজ্যের আর্থিক পুনরুজ্জীবনের রূপরেখাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি । দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিনেই তিনি সাফ জানিয়েছেন, আমজনতার ওপর নতুন করে করের বোঝা না-চাপিয়েও প্রশাসনিক সংস্কার ও রাজস্বের অপচয় বন্ধ করে কোষাগার ভরানোই তাঁর মূল লক্ষ্য ।
পূর্বাতন সরকারের কারণেই রাজ্যের বর্তমান আর্থিক দশাকে 'উজ্জ্বল নয়' বলে উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের যে অর্থনৈতিক অবস্থা, সেটা খুব একটা যে উজ্জ্বল নয়, সেটা বলবার অপেক্ষা রাখে না । এই পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ হবে, ট্যাক্স না-বাড়িয়ে রেভিনিউ কীভাবে বাড়ানো যায় সেটা দেখা ।"
সামনেই রাজ্যের বাজেট । স্বাভাবিকভাবেই বিধানসভা নির্বাচনের পর সাধারণ মানুষের প্রত্যাশার পারদ তুঙ্গে । বিশেষ করে 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র আর্থিক বরাদ্দ বাড়িয়ে 3,000 টাকা করার ফলে প্রতি মাসে প্রায় 10,000 কোটি টাকার বিপুল ব্যয়ভার চেপেছে রাজ্যের ঘাড়ে । চার লক্ষ কোটি টাকার বাজেটে এই বিশাল সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্পের খরচ সামলানো যে সহজ নয়, তা মেনে নিয়েছেন নতুন অর্থমন্ত্রীও । তবে এই বণ্টন প্রক্রিয়াকে আরও সুনির্দিষ্ট করার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি । তাঁর মতে, পূর্বতন সরকারের আমলে এই প্রকল্প সর্বজনীন থাকায় অনেকেই একে 'পকেট মানি' হিসেবে ব্যবহার করতেন, যা আর্থিক অপচয় বাড়াত । এবার সেই খামতিগুলো দূর করা হচ্ছে ।
এই প্রসঙ্গে সামাজিক সুরক্ষার সঙ্গে সামগ্রিক অর্থনীতির সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দিয়ে স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, "অর্থনীতি বাড়লে তবেই এইসব আপনি সেটা অ্যাফোর্ড করতে পারবেন । ফিন্যান্সটাকে একদম বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না, এটাকে পুরো অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে হবে ।"
রাজ্যের ঘাড়ে চেপে থাকা পাহাড়প্রমাণ ধারের বোঝা এবং তার সুদ মেটানোর চক্রকে একটি 'দুষ্টচক্র' বলে বর্ণনা করেছেন অর্থমন্ত্রী । এই গভীর সংকট থেকে রাজ্যকে টেনে তুলতে কেন্দ্র সরকারের বিশেষ আর্থিক সাহায্যের আশাপ্রকাশ করেছেন তিনি ।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া জার্মানির পুনর্গঠনে আমেরিকার অর্থনৈতিক সহায়তার ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গেও হয়তো সেরকমই একটা কোনও ধরনের মার্শাল প্ল্যান করতে হতে পারে ।" তাঁর মতে, রাজ্যের আয়ের প্রধান উৎস এখন আবগারি শুল্ক আর পেট্রোলিয়াম পণ্যের ওপর নির্ভরশীল । এই সীমিত পরিধির বাইরে গিয়ে আয়ের উৎসকে আরও প্রসারিত করার পক্ষে সওয়াল করেছেন তিনি । কাজেই কেন্দ্রের কাছে মার্শাল প্ল্যানের জন্য তাকিয়ে থাকা ছাড়া আপাতত উপায় কি!
রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে করের হার বাড়ানোর থেকে করের পরিধি বা 'নেট' বাড়ানোর ওপর জোর দিচ্ছেন নতুন অর্থমন্ত্রী । অর্থনীতিবিদ না হয়েও ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে 'ল্যাফার কার্ভ'-এর তত্ত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি জানান, কর বাড়ালেই যে রাজস্ব বাড়ে না, বরং অনেক সময় করের হার কমালে বা যুক্তিযুক্ত করলে করদাতার সংখ্যা বাড়ে এবং কোষাগার সমৃদ্ধ হয় । জমির সরকারি মূল্যায়ন বা 'সার্কেল রেট' আধুনিকীকরণ করার ইঙ্গিত দিয়ে তিনি স্পষ্ট করেন, কর বৃদ্ধি আর কর ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এক জিনিস নয় । বাম আমলের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, অতীতে ভিডিয়ো রেকর্ডারের ওপর 100 শতাংশ কর চাপিয়েও কোনও লাভ হয়নি । তাই প্রশাসনিক তৎপরতা বা ‘অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রিগার’ এনে ই-গভর্ন্যান্সের ফাঁকফোকরগুলো বন্ধ করাই তাঁর প্রথম কাজ হতে চলেছে ।
দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিনে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) বা আবগারি দফতরের বহুল চর্চিত চার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে এখনই কোনও চূড়ান্ত মন্তব্য করতে চাননি অর্থমন্ত্রী । তিনি জানান, বিষয়গুলি অত্যন্ত জটিল এবং এ ব্যাপারে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক আলোচনা হয়নি । আবগারি বিতর্ক নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজস্ব গোয়েন্দা দফতরের সঙ্গে কথা বলে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন ।
আপাতত কোনও রকম দীর্ঘমেয়াদি প্রতিশ্রুতির গভীরে না-গিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ব্যবসায়ী ও অংশীদারদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চান তিনি । সেই উদ্দেশ্যেই দায়িত্ব নেওয়ার পরদিনই উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন অর্থমন্ত্রী । শিলিগুড়ির ব্যবসায়ী এবং চা বলয়ের স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বৈঠক করে বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়েই সমাধানের পথ খুঁজতে মরিয়া নবান্নের নতুন অর্থকর্তা ।