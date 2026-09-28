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দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় রেড পান্ডার প্রজননে নয়া সঙ্কট, ঐতিহ্য ও ভবিষ্যৎ সংরক্ষণে মরিয়া কর্তৃপক্ষ

Red panda: দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় মোট 20টি রেড পান্ডা রয়েছে ৷ সঙ্কট দেখা দিয়েছে মূলত দুটি জায়গায়—বয়স এবং মানসিক সামঞ্জস্য । শুভদীপ রায় নন্দীর প্রতিবেদন ।

Darjeeling Zoo red panda
দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় রেড পান্ডা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 28, 2026 at 5:54 PM IST

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দার্জিলিং, 28 সেপ্টেম্বর: পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্ক বা দার্জিলিং চিড়িয়াখানা বিপন্ন প্রজাতির প্রাণী রেড পান্ডা সংরক্ষণ এবং প্রজননে অন্যতম সেরা কেন্দ্র । শুধু ভারত নয়, সামগ্রিকভাবে বিশ্বের মধ্যে এ ব্যাপারে এই চিড়িয়াখানা বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে। তবে এখন সেই রেন্ড পান্ডার প্রজনন ঘিরে সমস্যা দেখা দিয়েছে ।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 7 হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত এই পাহাড়ি চিড়িয়াখানাটি আন্তর্জাতিক সংস্থা ‘ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অফ জু অ্যান্ড অ্যাকোয়ারিয়ামস’ (WAZA)-এর বিচারে প্রজাতি সংরক্ষণে বিশ্বের সেরা চিড়িয়াখানাগুলির একটি। আন্তর্জাতিক ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার (IUCN)-এর রেড লিস্টে থাকা এই পাহাড়ি প্রাণীদের জন্য এটি বিশ্বের অন্যতম প্রধান প্রজনন কেন্দ্রও।

Darjeeling Zoo red panda
দার্জিলিং চিড়িয়াখানা (ইটিভি ভারত)

কিন্তু সাফল্য ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির দীর্ঘ ইতিহাস সত্ত্বেও, সম্প্রতি এখানে রেড পান্ডার স্বাভাবিক বংশবৃদ্ধি বজায় রাখতে গিয়ে বেশ কিছু জটিল বৈজ্ঞানিক ও বয়সভিত্তিক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে কর্তৃপক্ষকে। গত তিন বছরে প্রায় 10টি নতুন পান্ডার জন্ম হলেও, প্রজনন প্রক্রিয়ার সাম্প্রতিক শ্লথগতি গবেষক ও চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের চিন্তার মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমানে দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় মোট 20টি রেড পান্ডা রয়েছে ৷ সাতটি পুরুষ এবং 13টি মহিলা। সঙ্কট দেখা দিয়েছে মূলত দুটি জায়গায়—বয়স এবং মানসিক সামঞ্জস্য। বেশ কিছু পান্ডার বয়স বেড়ে যাওয়ার কারণে তাদের প্রজনন ক্ষমতা আগের তুলনায় আশঙ্কাজনকভাবে কমে গিয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, 16 বছর বয়সি ‘কর্মা’ কিংবা 13 বছর বয়সি ‘কিটচি'র মতো বয়স্ক পান্ডারা প্রজনন বয়সের শেষ প্রান্তে পৌঁছেছে ৷ যার ফলে এদের থেকে নতুন শাবকের জন্ম হওয়া প্রায় অসম্ভব।

Darjeeling Zoo red panda
দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় রেড পান্ডা (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে, যে পান্ডাগুলি তরুণ ও প্রজননে সক্ষম, তাদের ক্ষেত্রে জোট বাঁধার প্রক্রিয়ায় অনীহা দেখা দিচ্ছে। গবেষকরা লক্ষ্য করেছেন, জোট বাঁধার সময় পুরুষ ও মাদি পান্ডার মধ্যে পারস্পরিক অমিল থাকলে তারা স্বাভাবিক মিলনে কোনও আগ্রহ প্রকাশ করে না । যা নতুন পান্ডার আগমনের গতিকে একেবারেই ধীর করে দিচ্ছে।

এই প্রজনন সঙ্কট শুধু স্থানীয় চিড়িয়াখানার ভিতরে সীমাবদ্ধ নয়, আন্তর্জাতিক সংরক্ষণ নীতিতেও এর একটি গভীর প্রভাব রয়েছে। দার্জিলিং চিড়িয়াখানার সফল প্রজনন কর্মসূচির ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই সাফল্যকে কাজে লাগিয়ে সিঙ্গালীলা ন্যাশনাল পার্ক এবং নেওড়াভ্যালি ন্যাশনাল পার্কের মতো ভারতের উচ্চ পার্বত্য বনাঞ্চলে ‘ওয়াইল্ড রিলিজ প্রোগ্রাম’-এর মাধ্যমে রেড পান্ডা পুনর্বাসনও করা সম্ভব হয়েছে। এর পাশাপাশি, গ্লোবাল স্পিসিজ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (GSMP)-এর অধীনে দার্জিলিং চিড়িয়াখানার রেড পান্ডারা দীর্ঘদিন ধরেই আন্তর্জাতিক পশুবিনিময় কর্মসূচির প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে।

Darjeeling Zoo red panda
দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় রেড পান্ডা (ইটিভি ভারত)

অতীতে নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড চিড়িয়াখানা এবং 2023 সালে সাইপ্রাসের পাফোস চিড়িয়াখানায় দার্জিলিং থেকেই সুস্থ রেড পান্ডা পাঠানো হয়েছিল। আবার জিনের বৈচিত্র্য বা 'জেনেটিক ডাইভারসিটি' বজায় রেখে ইনব্রিডিং (একই বংশের মধ্যে প্রজনন) এড়াতে 2024 সালে দীর্ঘ এক দশক পর নেদারল্যান্ডসের রটারডাম চিড়িয়াখানা থেকে দু’টি পুরুষ রেড পান্ডা নিয়ে আসা হয়। প্রজনন গতি কমে গেলে ভবিষ্যতে বিশ্বজুড়ে চলা এই আন্তর্জাতিক আদান-প্রদান এবং জিনগত স্বাস্থ্য বজায় রাখার পুরো প্রক্রিয়াই মারাত্মক ধাক্কা খাবে।

এই জটিল পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞানভিত্তিক বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দার্জিলিং চিড়িয়াখানার চিকিৎসক তথা পশু বিশেষজ্ঞ জয় দে জানিয়েছেন, সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে 'জেনেটিক স্টাডি' ও আচরণগত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পান্ডাদের নিখুঁত জোড় নির্বাচনের উপর, যাতে কেবল উপযুক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পুরুষ ও মাদি পান্ডাকেই একসঙ্গে রাখা যায়। পান্ডাদের মানসিক চাপ কমাতে এবং প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে তাদের আবাসন ও খাদ্যাভ্যাসেও বিশেষ পরিবর্তন আনা হচ্ছে।

Darjeeling Zoo red panda
দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় রেড পান্ডা (ইটিভি ভারত)

প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় বাঁশ পাতার পাশাপাশি আপেল, আঙুর, কলা ও আনারসের মতো নানা তাজা ফল এবং পুষ্টির ঘাটতি মেটাতে ডিম ও দুধের মতো বিশেষ খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে।

কেবল প্রজনন প্রক্রিয়া স্বাভাবিক করাই নয়, জনসাধারণের অংশগ্রহণ বাড়াতে আন্তর্জাতিক রেড পান্ডা দিবস উপলক্ষ্যে অঙ্কন ও পোস্টার তৈরির প্রতিযোগিতা এবং বিশেষ সচেতনতামূলক সেশনের আয়োজন করা হয়েছে। দেশ-বিদেশের গবেষক ও পর্যটকের পছন্দের এই স্থানটিতে রেড পান্ডাদের নতুন প্রজন্মের আগমন অব্যাহত রাখতে এবং এদের আন্তর্জাতিক ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে দার্জিলিং চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ এখন রাতদিন এক করে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

TAGGED:

RED PANDA
দার্জিলিং চিড়িয়াখানা
রেড পান্ডা
DARJEELING ZOO
DARJEELING ZOO RED PANDA

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