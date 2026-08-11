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ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে নতুন জটিলতা, ফের অনিশ্চিত একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ

ইতিমধ্যেই সুপারিশপত্র দেওয়া প্রার্থীদের নিয়োগের ক্ষেত্রেও 7 শতাংশ না 17 শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণ কার্যকর হবে, তা নিয়ে স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি স্কুল সার্ভিস কমিশন।

Teachers Recruitment
অনিশ্চিত একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 11, 2026 at 8:38 PM IST

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কলকাতা, 11 অগস্ট: ওবিসি সংরক্ষণ নীতি নিয়ে ফের জটিলতা তৈরি হওয়ায় একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন করে অনিশ্চয়তা দেখা দিল। ইতিমধ্যেই সুপারিশপত্র দেওয়া প্রার্থীদের নিয়োগের ক্ষেত্রেও 7 শতাংশ না 17 শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণ কার্যকর হবে, তা নিয়ে স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি স্কুল সার্ভিস কমিশন। শীঘ্রই এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে চলেছে এসএসসি সূত্রে খবর। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানালেন এসএসসি চেয়ারম্যান দুষ্মন্ত নারিয়ালা। চেয়ারম্যান জানান, গত 7 অগস্ট স্কুল শিক্ষা দফতরের তরফে ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত রোস্টার নিয়ে নতুন নির্দেশ পাওয়া গিয়েছে। সেই নির্দেশের পর বিষয়টি নিয়ে কমিশনের আইনজীবীদের কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়েছে। আইনগত দিকটি পুরোপুরি পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে না কমিশন।

এর জেরেই 14 অগস্ট থেকে একাদশ-দ্বাদশের যে পরবর্তী ধাপের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা ছিল, তা নির্ধারিত সময়ে শুরু হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। দুষ্মন্ত নারিয়ালা জানান, 14 অগস্টের প্রক্রিয়া কীভাবে এগোনো হবে, তা ওবিসি রোস্টার সংক্রান্ত আইনি এবং প্রযুক্তিগত বিষয় পরিষ্কার হওয়ার পরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আগামী সপ্তাহের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে কিছুটা স্পষ্টতা পাওয়া যাবে বলেও জানান তিনি।ইতিমধ্যেই একাদশ-দ্বাদশের বহু প্রার্থীর সুপারিশপত্র দেওয়া হয়ে গিয়েছে। তাঁদের ক্ষেত্রে নতুন করে পরীক্ষা দিতে হবে কি না, কিংবা 17 শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণ অনুযায়ী তাঁদের অবস্থান কী হবে, সেই প্রশ্নও উঠেছে। তবে এদিন এসএসসি চেয়ারম্যান স্পষ্ট করে জানান, এই মুহূর্তে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। আইনজীবীদের পরামর্শ পাওয়ার পরেই বিষয়টি জানানো হবে।

চেয়ারম্যানের বক্তব্য, “আমরা এখনই কোনও সিদ্ধান্তে যেতে চাইছি না। আগে আইনি বিষয়টি পরিষ্কার হতে হবে। যাতে পরবর্তীকালে আরও কোনও জটিলতা তৈরি না হয়।” শুধু একাদশ-দ্বাদশ নয়, নবম-দশমের শিক্ষক নিয়োগেও এর প্রভাব পড়ছে। মোট প্রায় 39 হাজার প্রার্থীর মধ্যে এখনও পর্যন্ত 15 হাজারের তথ্য যাচাইয়ের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে বলে জানিয়েছে কমিশন। কিন্তু সেই যাচাইয়ের পরবর্তী ধাপ কবে শুরু হবে, তা নিয়েও এখনই কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা দিতে চাইছে না এসএসসি। ওবিসি রোস্টার সংক্রান্ত বিষয়টি পরিষ্কার হওয়ার পরেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।

এদিকে এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্টের বেঁধে দেওয়া 31 অগস্টের সময়সীমার মধ্যে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করা সম্ভব হবে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। কমিশনও কার্যত স্বীকার করছে, সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কারণে সময়সীমা মেনে কাজ শেষ করা কঠিন হতে পারে। প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্টের কাছে ফের সময় চাওয়ার বিষয়টি আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনা করছে কমিশন।

দুষ্মন্ত নারিয়ালা জানান, সাম্প্রতিক পরিবর্তনের বিষয়টি ইতিমধ্যেই কমিশনের আইনজীবীদের জানানো হয়েছে। প্রয়োজন হলে তাঁরাই আদালতে গিয়ে বিষয়টি জানাবেন এবং সময় চাওয়ার আবেদন করবেন। তবে কতদিন সময় চাওয়া হবে, সে বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনার পরই সেই সময়সীমা ঠিক করা হবে।

তবে নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার বিষয়ে কমিশনের অবস্থান স্পষ্ট। চেয়ারম্যান জানান, যত দ্রুত সম্ভব নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করে প্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিতে চায় কমিশন। পাশাপাশি কাউন্সেলিং-সহ নিয়োগের অন্যান্য ধাপও পর্যায়ক্রমে সম্পূর্ণ করা হবে। তবে কোনওভাবেই আদালতের নির্দেশ বা আইনি নিয়মের বাইরে গিয়ে কাজ করা হবে না। এদিন এসএসসি চেয়ারম্যান জানান, 2016 সালের উচ্চ প্রাথমিকের কিছু বকেয়া কাজের মধ্যে 1177 জন প্রার্থীর কাউন্সেলিং সম্পূর্ণ হয়েছে। বিশেষ শিক্ষকের 679টি পদের মধ্যে 308 জনকে ইতিমধ্যেই সুপারিশপত্র দেওয়া হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার বাকি কাজও দ্রুত শেষ করার চেষ্টা চলছে।

পাশাপাশি, গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি নিয়োগ প্রক্রিয়াও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে কমিশন। পরীক্ষার পরবর্তী ধাপের কাজ চলছে। পুজোর আগেই গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানান দুষ্মন্ত নারিয়ালা। দীর্ঘদিন ধরে বেতন না পাওয়া প্রার্থীদের সমস্যার কথাও কমিশনের নজরে রয়েছে বলে জানান তিনি। এদিকে স্কুল সার্ভিস কমিশনে নতুন করে চার সদস্য যুক্ত হওয়ার কথাও এদিন ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ এবং স্বামী তত্ত্বস্বরানন্দ ইতিমধ্যেই কমিশনে যোগ দিয়েছেন। বাকি দুই সদস্য হলেন স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানানন্দ এবং আইআইএম কলকাতার অধ্যাপক রময়া তারা কার্ড ভেঙ্কটেশ্বরন। নতুন সদস্যদের যুক্ত হওয়ায় কমিশনের কাজ আরও ভাগ করে দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে বলে মনে করছে এসএসসি।

নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার উপরও বিশেষ জোর দেওয়ার কথা জানিয়েছেন চেয়ারম্যান। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, নিয়োগ সংক্রান্ত প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পর্যায়ক্রমে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। কোনও অনুমান বা জল্পনার ভিত্তিতে নয়, আইনজীবীদের পরামর্শ, সরকারের নির্দেশ এবং আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, তা প্রকাশ্যেই জানাবে কমিশন। ফলে ওবিসি রোস্টার নিয়ে আইনি জটিলতা না মেটা পর্যন্ত একাদশ-দ্বাদশ এবং নবম-দশমের নিয়োগ প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপ নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকছেই। আগামী সপ্তাহে আইনজীবীদের পরামর্শ পাওয়ার পর 14 অগস্টের প্রক্রিয়া এবং 31 অগস্টের সময়সীমা নিয়ে কমিশন কী সিদ্ধান্ত নেয়, এখন সেদিকেই নজর চাকরিপ্রার্থীদের।

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TAGGED:

OBC RESERVATION
TEACHERS RECRUITMENT
OBC RESERVATION ISSUE

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