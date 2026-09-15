পুজোর রাশ হাতে রাখতে রুদ্রনীলের নেতৃত্বে নয়া কমিটি, অস্তিত্ব সঙ্কটে তৃণমূল জমানার ফোরাম ফর দুর্গোৎসব

পুজোর রাশ হাতে রাখতে রুদ্রনীলের নেতৃত্বে নয়া কমিটি, অস্তিত্ব সঙ্কটে তৃণমূল জমানার ফোরাম ফর দুর্গোৎসব
West Bengal Durga Puja: পালাবদলের রাজ্যে পুজোতেও বদলের প্রভাব ৷ পুজো উদ্যোক্তাদের এক ছাতার তলায় আনতে তৈরি হচ্ছে নতুন সংগঠন । মাথায় রুদ্রনীল ঘোষ ৷
Published : September 15, 2026 at 11:13 AM IST
কলকাতা, 15 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের প্রভাব এবার সরাসরি পড়তে চলেছে শারদোৎসবে । দীর্ঘ সময় ধরে দুর্গাপুজোর নিয়ন্ত্রণে থাকা 'ফোরাম ফর দুর্গোৎসব'-এর দাপট এখন অনেকটাই ফিকে । তাদের বিকল্প হিসেবে এ বার ময়দানে নামছে রাজ্যের বর্তমান শাসকদল । পুজো উদ্যোক্তাদের এক ছাতার তলায় আনতে তৈরি হচ্ছে নতুন সংগঠন । নাম, 'পশ্চিমবঙ্গ দুর্গাপূজা সমন্বয় সমিতি'। আর এই নতুন সংগঠনের মাথায় থাকছেন শিবপুরের বিজেপি বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ ।
সরকারিভাবে এখনও নতুন সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটেনি । তবে তোড়জোড় যে পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে, তা স্পষ্ট । সোমবার গণেশ চতুর্থীর পুণ্য লগ্নেই এই কমিটির প্রথম প্রস্তুতি বৈঠক হয়ে গেল । এই বৈঠকের জন্য একটি ই-কার্ড বিলি করা হয়েছে । সেখানে আমন্ত্রক হিসেবে নাম রয়েছে রুদ্রনীলের । তাঁকে এই সমন্বয় সমিতির মুখ্য উপদেষ্টা হিসেবে পরিচয় দেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি, তিনি যে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার তথ্য ও সংস্কৃতি স্থায়ী সমিতির চেয়ারম্যান, ই-কার্ডে রয়েছে সেই পরিচয়ের উল্লেখও ।
কার্ডের বয়ানে লেখা হয়েছে, "শুভ গণেশ চতুর্থীর পুণ্য লগ্নে পশ্চিমবঙ্গ দুর্গাপূজা উদ্যোক্তাদের ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে এক অভিনব প্রয়াস । আসুন আমরা সবাই দুর্গাপূজার জন্য এক জায়গায় আসি ।"
নতুন এই সংগঠন নিয়ে এখনই প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাননি বিধায়ক । তবে শাসকদলের এই উদ্যোগ ঘিরে কলকাতার পুজো মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে । বাংলায় তৃণমূল জমানায় পুজোর যাবতীয় রাশ ছিল 'ফোরাম ফর দুর্গোৎসব'-এর হাতে । সরকার এবং পুজো কমিটিগুলির মধ্যে তারাই ছিল মূল সেতুবন্ধন । কিন্তু রাজ্যে ক্ষমতার হাতবদলের পরেই সেই সমীকরণ বদলে গিয়েছে । সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পুজো উদ্যোক্তাদের সমন্বয় বৈঠকেই ফোরামের গুরুত্ব কমার বিষয়টি নজরে আসে । সেই শূন্যস্থান পূরণ করতেই শাসক শিবিরের এই নতুন পদক্ষেপ ।
আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না হওয়ায় শহরের প্রথম সারির পুজো কমিটিগুলি এখনই বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে নারাজ । তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক নামী পুজোর উদ্যোক্তা জানিয়েছেন, তাঁরা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন । তাঁদের কথায়, "এই সমন্বয় সমিতির বিষয়ে এখনও কিছু জানা নেই । যদি এ রকম সমন্বয়ক সংস্থা তৈরি হয়, তা হলে প্রতিনিধি তো সেখানে রাখতেই হবে । আগে ডাক আসুক । তখন যা বলার বলব ।"
অন্যদিকে, অস্তিত্ব সঙ্কটে ভোগা 'ফোরাম ফর দুর্গোৎসব' আপাতত নীরব । সংগঠনের সভাপতি তথা বেহালার এক জনপ্রিয় পুজোর উদ্যোক্তা সন্দীপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "নতুন সমন্বয় সমিতির বিষয়ে কোনও খবর পাইনি । তাই এখনই কোনও মন্তব্য করতে চাই গঠন না ।" তবে রুদ্রনীল ঘোষের নেতৃত্বে এই নতুন সমিতি যে অচিরেই ফোরামের জায়গা নিতে চলেছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত প্রায় সব মহল ।
দুর্গাপুজো আসতে বাকি আর মাত্র এক মাস । নতুন সমন্বয় সমিতির আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ কবে হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয় । ফলে চলতি বছরের পুজোয় এই সংগঠন কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে, তা নিয়ে ধন্দ রয়েছে । তবে পুজোর ময়দানে শাসকদলের এই নতুন ঘুঁটি সাজানোয় ফোরাম-এর ভবিষ্যৎ যে কার্যত বিশ বাঁও জলে, তা বলাই বাহুল্য ।