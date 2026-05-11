নবান্নে গিয়েই প্রশাসনিক বৈঠক শুভেন্দুর, হাজির মুখ্যসচিব-স্বরাষ্ট্রসচিব-ডিজি-নগরপাল

নবান্নে গিয়েই প্রশাসনিক বৈঠক শুভেন্দুর, হাজির মুখ্যসচিব-স্বরাষ্ট্রসচিব-ডিজি-নগরপাল
প্রথম মন্ত্রিসভা-সহ নবান্নে গিয়ে পরপর একাধিক বৈঠক সারছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : May 11, 2026 at 2:30 PM IST
হাওড়া, 11 মে: মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পর প্রথমবার নবান্নে গেলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ সোমবার রাজ্যের প্রশাসনিক ভবনে গিয়ে একটি পর্যালোচনা বৈঠক করলেন তিনি । সেই বৈঠকে হাজির ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালা, স্বরাষ্ট্রসচিব সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ, ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ ৷
নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে এদিনের এই বৈঠক ছিল ৷ পাশাপাশি রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা, সুশাসন ও সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে এদিনের বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
এদিন নবান্নে ঠাসা কর্মসূচি রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর । সল্টলেক থেকে এদিন সকালে তিনি সোজা পৌঁছে যান নবান্নে । সেখান থেকেই তিনি মুখ্যমন্ত্রী দফতরের কাজ শুরু করেন । নবান্নে পৌঁছলে প্রথমেই তাঁকে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয় । নবান্নে কর্মক্ষেত্রের প্রথম দিনে বাংলায় বিজেপি সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রীর পরনে ছিল সাদা পাজামা পাঞ্জাবি ও পায়ে কালো জুতো ৷ তাঁকে গার্ড অফ অনার দেওযার সময় ব্যান্ডের সুরে বাজল 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে' ৷
এরপর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সভাপতিত্বে নবান্নে শুরু হয় বিজেপি সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক ৷ পাশাপাশি তিনি কলকাতার নগরপাল, মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও ডিজির সঙ্গে বৈঠক করেন ৷ বিভিন্ন দফতরের সচিবদের সঙ্গে তিনি বৈঠক করেন । তারপরেই বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক সারেন তিনি । এরপর বিকেল চারটের সময় জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন শুভেন্দু অধিকারী ।
বিকেল পাঁচটার সময় পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গেও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী । নবান্নর সভাঘরে হবে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক । রাজ্য পুলিশের প্রায় সমস্ত শীর্ষস্তরের কর্তাকে এই বৈঠকে সশরীরে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এই বৈঠকে যোগ দেবেন সব জেলার পুলিশ সুপার, বিভিন্ন পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার, রেল পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা এবং ডিআইজি, আইজি ও এডিজি পদমর্যাদার কর্মকর্তারা ৷ পাশাপাশি সিআইডি এবং এসটিএফ-এর উচ্চপদস্থ কর্তারাও এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন । রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তনের জন্য একগুচ্ছ রোডম্যাপ উঠে আসতে পারে এই বৈঠকে । বৈঠকে রাজ্যের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির পর্যালোচনা এবং পুলিশি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ নিয়ে আলোচনা হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর ।
শনিবার বাংলায় বিজেপি সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী রূপে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে শপথ গ্রহণ করেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ আর তারপরেই সোমবার সকালে প্রথমে তিনি সল্টলেকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের বাড়িতে যান । সেখানে নয়া মুখ্যমন্ত্রীকে সংবর্ধনা জানানো হয় । তারপর বিজেপির রাজ্য সভাপতির গাড়িতে করে শমীক ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পৌঁছন সল্টলেকে বিজেপি কার্যালয়ে ৷ সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য একেবারে এলাহি সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা হয় । লাল গালিচা পাতা হয় । তার উপর থেকে হেঁটে আসার সময় মহিলারা শাড়ি পরে হাতে কুলো, শঙ্খ, গাছকৌটো নিয়ে তাঁকে বরণ করে নেন ৷
দলীয় স্তরে কার্যালয়ে প্রথম বৈঠক সারেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । পার্টি অফিসের কনফারেন্স রুমে ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন লকেট চট্টোপাধ্যায়, ফাল্গুনী পাত্র, শশী অগ্নিহোত্রী, সৌমিত্র খাঁ, দেবজিৎ সরকার-সহ অনেকেই । নয়া মুখ্যমন্ত্রীকে সকলে অভ্যর্থনা জানান । মিষ্টি মুখ এবং লাড্ডু বিতরণ চলে বিজেপির কার্যকর্তাদের মধ্যে ৷