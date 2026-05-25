রাজ্যের নতুন সিইও নীলম মীনা, ছিলেন ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের প্রধান সচিব পদে
1998 ব্যাচের অভিজ্ঞ এই আধিকারিকের আদি বাড়ি রাজস্থানে । শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকেও তিনি যথেষ্ট সমৃদ্ধ । বিজ্ঞানে স্নাতক হওয়ার পাশাপাশি ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিও রয়েছে।
Published : May 25, 2026 at 6:36 PM IST
কলকাতা, 25 মে: রাজ্যের নতুন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) হিসেবে দায়িত্ব নিতে চলেছেন 1998 ব্যাচের আইএএস আধিকারিক নীলম মীনা । সোমবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে তাঁর নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে ।
এর আগে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ছিলেন মনোজ কুমার আগরওয়াল । সম্প্রতি তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব পদে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন । আর সেই কারণেই নতুন সিইও নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয় । আইন অনুযায়ী একই ব্যক্তি একসঙ্গে মুখ্যসচিব এবং মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দায়িত্ব পালন করতে পারেন না । ফলে দ্রুত নতুন নাম চূড়ান্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয় ।
সূত্রের খবর, রাজ্যের তরফে তিন জন পদস্থ আইএএস আধিকারিকের নামের একটি প্যানেল নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছিল । সেই তালিকায় ছিলেন নীলম মীনা, তন্ময় চক্রবর্তী এবং মৌমিতা গোদারা বসু । কমিশন প্রত্যেকের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা, নির্বাচন পরিচালনায় দক্ষতা এবং নিরপেক্ষতার বিষয়টি খতিয়ে দেখে শেষ পর্যন্ত নীলম মীনার নামেই সিলমোহর দেয় ।
নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে নীলম মীনা রাজ্য সরকারের অন্য কোনও অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকতে পারবেন না । কমিশনের মতে, নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং প্রশাসনিক স্বাধীনতা বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের অভিজ্ঞ এই আধিকারিকের আদি বাড়ি রাজস্থানে । শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকেও তিনি যথেষ্ট সমৃদ্ধ । বিজ্ঞানে স্নাতক হওয়ার পাশাপাশি ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিও রয়েছে তাঁর । দীর্ঘ প্রশাসনিক জীবনে রাজ্যের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দফতরে দায়িত্ব সামলেছেন তিনি । বর্তমানে তিনি ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের প্রধান সচিব হিসেবে কর্মরত । এর আগে সংশোধনাগার দফতর এবং যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের সচিব হিসেবেও কাজ করেছেন ।
শুধু প্রশাসনিক দফতর নয়, পরিবেশ সংক্রান্ত ক্ষেত্রেও তাঁর অভিজ্ঞতা রয়েছে । 'ইনস্টিটিউট অফ এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ অ্যান্ড ওয়েটল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট’ এর অধিকর্তা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি । ফলে প্রশাসনিক দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার নিরিখে তাঁর নিয়োগকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে ।
রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, আগামী দিনে রাজ্যে নির্বাচন পরিচালনায় কমিশনের ভূমিকা নিয়ে যে বাড়তি নজর থাকবে, সেখানে নীলম মীনার কাঁধে দায়িত্বও কম নয়। এখন দেখার, নতুন সিইও হিসেবে তিনি কতটা কঠোর এবং নিরপেক্ষ প্রশাসনিক ভূমিকা পালন করতে পারেন ।