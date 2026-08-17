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শিলিগুড়িতে নতুন বাস টার্মিনাস ও চার্জিং স্টেশন: জট কাটাতে তৎপর রাজ্য, চূড়ান্ত হচ্ছে ডিপিআর

শহরের ঐতিহ্যবাহী 'হিমুল ক্যাটেল ফিল্ড'-এর জমিতে একটি আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব বাস টার্মিনাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট বা ডিপিআর তৈরির কাজ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে।

NBSTC Bus Terminus
শিলিগুড়িতে নতুন বাস টার্মিনাস ও চার্জিং স্টেশন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 17, 2026 at 10:59 PM IST

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শিলিগুড়ি, 17 আগস্ট: উত্তরবঙ্গের প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র শিলিগুড়ি শহরের যানজট সমস্যা নিরসন এবং সামগ্রিক গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে বিশ্বমানের আধুনিক রূপ দিতে একগুচ্ছ নতুন ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। শহরের ঐতিহ্যবাহী 'হিমুল ক্যাটেল ফিল্ড'-এর জমিতে একটি আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব বাস টার্মিনাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট বা ডিপিআর তৈরির কাজ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। এর পাশাপাশি, দূষণমুক্ত ও উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থার প্রসারে তিনবাত্তি স্ট্যান্ডে ই-বাসের জন্য আধুনিক চার্জিং স্টেশন গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম।

বর্তমানে শহরের প্রাণকেন্দ্র তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের উপর প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী ও যানবাহনের অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়। এর ফলে শহরের লাইফলাইন হিসেবে পরিচিত হিলকার্ট রোডের জংশন এলাকায় দীর্ঘদিনের ট্রাফিক জট লেগে থাকছে, যা নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ পথচারীদের চরম ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এই জংশন সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনার আশঙ্কাও মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাই শহরবাসীকে এই দুর্বিসহ যানজট থেকে মুক্তি দিতেই টার্মিনাসটি হিমুল ক্যাটেল ফিল্ডের জমিতে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নতুন করে তোড়জোড় শুরু হয়েছে।

প্রস্তাবিত এই আন্তর্জাতিক মানের বাস টার্মিনাসটি কেবল বাস দাঁড়ানোর জায়গাই হবে না, বরং এতে থাকবে অত্যাধুনিক যাত্রী সুবিধাসমূহ। যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এখানে নির্মাণ করা হবে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত আধুনিক যাত্রী প্রতিক্ষালয়, শৌচাগার, কেনাকাটার জন্য শপিং মল, উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং বৈজ্ঞানিক ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা।

অন্যদিকে, পূর্বে তিনবাত্তি এলাকায় বিপুল অর্থ ব্যয়ে যে বাস স্ট্যান্ডটি গড়ে তোলা হয়েছিল, তা সঠিক ব্যবহারের অভাবে দীর্ঘদিন অকেজো পড়ে ছিল। সেখানে দীর্ঘদিন বাস বসিয়ে রাখার ফলে পরিবহণ নিগমের বিপুল পরিমাণ আর্থিক লোকসান হয়েছিল। এবার সেই লোকসান কাটিয়ে উঠে জায়গাটিকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য সেখানে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের উদ্যোগে ই-বাসের চার্জিং স্টেশন গড়ার মাস্টারপ্ল্যান নেওয়া হয়েছে। এর ফলে শিলিগুড়ি-সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গে পরিবেশবান্ধব বৈদ্যুতিক বাস পরিষেবা দ্রুত সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে।

রাজ্যের অর্থ ও পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন জানান, শিলিগুড়ি শহরের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কথা মাথায় রেখে একে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলার একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা সরকার নিয়েছে। বিগত দিনে কোন সরকার বা প্রশাসন কী কাজ করেছে কিংবা কোথায় কাজ আটকে ছিল, তা নিয়ে রাজনীতি বা কাদা ছোড়াছুড়ির অবকাশ নেই। বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য হলো শিলিগুড়ির মানুষকে একটি উন্নত ও স্বচ্ছ গণপরিবহণ ব্যবস্থা উপহার দেওয়া। ডিপিআর চূড়ান্ত হওয়ার পর খুব শীঘ্রই এই প্রস্তাবিত বাস টার্মিনাসের মূল নির্মাণকাজে হাত দেওয়া হবে। একইসঙ্গে তিনবাত্তির চার্জিং স্টেশন প্রকল্পটিও খতিয়ে দেখে দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানান, তেনজিং নোরগে সংলগ্ন এলাকার যানজট ও দুর্ঘটনার ঝুঁকি যেভাবে বাড়ছিল, তাতে ক্যাটেল ফিল্ডে স্থানান্তরিত করা ছাড়া বিকল্প কোনো উপায় ছিল না। পূর্বে এই জমি নিয়ে যে সার্ভে বা সমীক্ষা চালানো হয়েছিল, সেই রিপোর্টসমূহ পুনরায় গভীর পর্যালোচনা করা হচ্ছে এবং রাজ্য সরকারের নির্দেশনানুযায়ী এই মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়নে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

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