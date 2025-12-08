পাহাড়ে গোর্খাল্যান্ড সেতুর উদ্বোধন, 'পলিটিকাল স্টান্ট' বলছেন শাসকেরা
গোর্খাল্যান্ড নামে পাহাড়ে এই নয়া সেতুর উদ্বোধন করলেন অজয় এডওয়ার্ডস ৷ এটাকে বিধানসভা নির্বাচনের আগে 'পলিটিকাল স্টান্ট' বলে কটাক্ষ করেছে পাহাড়ের শাসকদল ৷
দার্জিলিং, 8 ডিসেম্বর: পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ডের দাবি পাহাড়বাসী ও পাহাড়ের আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলোর দীর্ঘদিনের ৷ তা না-মিটলেও সেই দাবিকে জিইয়ে রাখতে সেতুর নামকরণ করা হল গোর্খাল্যান্ড । আর এই সেতুর নাম গোর্খাল্যান্ড করায় রাজনৈতিকমহলে জোর বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে ।
রবিবার দার্জিলিংয়ের পোখরিয়াবং ব্লকের টুংসুংখোলায় বালাসন নদীর উপর একটি সেতুর উদ্বোধন করেন ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের আহ্বায়ক অজয় এডওয়ার্ডস । 140 ফুটের ওই সেতুটি রাজ্য সরকার, জিটিএ বা স্থানীয় প্রশাসন তৈরি করেনি । বরং সেতুটি স্থানীয় মানুষ, 16টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং অজয় এডওয়ার্ডসের আর্থিক সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে ।
স্থানীয়রা ওই নদীর উপর দীর্ঘদিন ধরে সেতু তৈরির দাবি করে আসছিল । অবশেষে সেটি নির্মাণ হল ৷ সেতুটি টুংসুং চা বাগানের সঙ্গে ধোতরে ভ্যালির মধ্যে যোগাযোগ সাধন করবে । অজয় এডওয়ার্ডস নিজে ওই সেতু নির্মাণের জন্য সিমেন্ট ও রড সরবরাহ করেছেন । চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে ওই সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয় । প্রায় এক বছর বাদে সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ হয় ৷ এরপর স্থানীয় মানুষের উপস্থিতিতে ওই সেতুর উদ্বোধন করেন অজয় এডওয়ার্ডস ।
সামনে বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে এই সেতুর নামকরণের পিছনে রাজনৈতিক ফায়দা রয়েছে বলে দাবি করেছে রাজনৈতিক দলের একাংশ । গোর্খাল্যান্ডের দাবিকে সামনে রেখে অজয় এডওয়ার্ডস পাহাড়বাসীর আবেগকে কাজে লাগাতে চাইছেন বলেও দাবি অনেকের । যদিও স্থানীয়দের দাবি, প্রশাসন, পুলিশ ও রাজনৈতিক চাপের কারণে এতদিন ওই সেতু নির্মাণ হয়নি । শুধু তাই নয় । নির্মাণের সময় সেতুর তত্ত্বাবধায়ক সুরজ তামাংকে কাজ বন্ধ করার জন্য হুমকি ও হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ ।
অজয় এডওয়ার্ডস বলেন, "গোর্খাল্যান্ড সেতু প্রমাণ করেছে যে, যতই বাধা আসুক না-কেন, সবাই মিলে চাইলে কাজ আটকানো যায় না । এর আগে এই সেতু নির্মাণের জন্য একাধিকবার সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছিল । কিন্তু কেউ শোনেনি । আর এই নামকরণের অন্যতম কারণ হল, পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ড আমাদের স্বপ্ন, আমাদের আবেগ । কিন্তু 2017 সালের পর থেকে সেই দাবি অনেকটাই স্তিমিত হয়ে গিয়েছে । তাই সেই দাবিকে আবার মানুষের মনে জাগিয়ে তুলতে এই নামকরণ করা হয়েছে ।"
পাহাড়ের শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, "এসবই হচ্ছে পলিটিকাল স্টান্ট । বিধানসভা নির্বাচনের আগে একটা সেতুর নামকরণ গোর্খাল্যান্ড করে আসলে গোর্খাল্যান্ডের আবেগকে কাজে লাগাতে চাইছে অজয় এডওয়ার্ডস । কিন্তু মানুষ অত বোকা না ।"