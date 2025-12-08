ETV Bharat / state

পাহাড়ে গোর্খাল্যান্ড সেতুর উদ্বোধন, 'পলিটিকাল স্টান্ট' বলছেন শাসকেরা

গোর্খাল্যান্ড নামে পাহাড়ে এই নয়া সেতুর উদ্বোধন করলেন অজয় এডওয়ার্ডস ৷ এটাকে বিধানসভা নির্বাচনের আগে 'পলিটিকাল স্টান্ট' বলে কটাক্ষ করেছে পাহাড়ের শাসকদল ৷

গোর্খাল্যান্ড নামে পাহাড়ে নয়া সেতু (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 8, 2025 at 12:53 PM IST

দার্জিলিং, 8 ডিসেম্বর: পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ডের দাবি পাহাড়বাসী ও পাহাড়ের আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলোর দীর্ঘদিনের ৷ তা না-মিটলেও সেই দাবিকে জিইয়ে রাখতে সেতুর নামকরণ করা হল গোর্খাল্যান্ড । আর এই সেতুর নাম গোর্খাল্যান্ড করায় রাজনৈতিকমহলে জোর বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে ।

রবিবার দার্জিলিংয়ের পোখরিয়াবং ব্লকের টুংসুংখোলায় বালাসন নদীর উপর একটি সেতুর উদ্বোধন করেন ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের আহ্বায়ক অজয় এডওয়ার্ডস । 140 ফুটের ওই সেতুটি রাজ্য সরকার, জিটিএ বা স্থানীয় প্রশাসন তৈরি করেনি । বরং সেতুটি স্থানীয় মানুষ, 16টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং অজয় এডওয়ার্ডসের আর্থিক সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে ।

সেতুর নামকরণ করা হল গোর্খাল্যান্ড (নিজস্ব ছবি)

স্থানীয়রা ওই নদীর উপর দীর্ঘদিন ধরে সেতু তৈরির দাবি করে আসছিল । অবশেষে সেটি নির্মাণ হল ৷ সেতুটি টুংসুং চা বাগানের সঙ্গে ধোতরে ভ্যালির মধ্যে যোগাযোগ সাধন করবে । অজয় এডওয়ার্ডস নিজে ওই সেতু নির্মাণের জন্য সিমেন্ট ও রড সরবরাহ করেছেন । চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে ওই সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয় । প্রায় এক বছর বাদে সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ হয় ৷ এরপর স্থানীয় মানুষের উপস্থিতিতে ওই সেতুর উদ্বোধন করেন অজয় এডওয়ার্ডস ।

বালাসন নদীর উপর তৈরি হয়েছে এই সেতুর (নিজস্ব ছবি)

সামনে বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে এই সেতুর নামকরণের পিছনে রাজনৈতিক ফায়দা রয়েছে বলে দাবি করেছে রাজনৈতিক দলের একাংশ । গোর্খাল্যান্ডের দাবিকে সামনে রেখে অজয় এডওয়ার্ডস পাহাড়বাসীর আবেগকে কাজে লাগাতে চাইছেন বলেও দাবি অনেকের । যদিও স্থানীয়দের দাবি, প্রশাসন, পুলিশ ও রাজনৈতিক চাপের কারণে এতদিন ওই সেতু নির্মাণ হয়নি । শুধু তাই নয় । নির্মাণের সময় সেতুর তত্ত্বাবধায়ক সুরজ তামাংকে কাজ বন্ধ করার জন্য হুমকি ও হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ ।

140 ফুটের এই সেতু (নিজস্ব ছবি)

অজয় এডওয়ার্ডস বলেন, "গোর্খাল্যান্ড সেতু প্রমাণ করেছে যে, যতই বাধা আসুক না-কেন, সবাই মিলে চাইলে কাজ আটকানো যায় না । এর আগে এই সেতু নির্মাণের জন্য একাধিকবার সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছিল । কিন্তু কেউ শোনেনি । আর এই নামকরণের অন্যতম কারণ হল, পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ড আমাদের স্বপ্ন, আমাদের আবেগ । কিন্তু 2017 সালের পর থেকে সেই দাবি অনেকটাই স্তিমিত হয়ে গিয়েছে । তাই সেই দাবিকে আবার মানুষের মনে জাগিয়ে তুলতে এই নামকরণ করা হয়েছে ।"

নয়া সেতুর উদ্বোধন করলেন অজয় এডওয়ার্ডস (নিজস্ব ছবি)

পাহাড়ের শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, "এসবই হচ্ছে পলিটিকাল স্টান্ট । বিধানসভা নির্বাচনের আগে একটা সেতুর নামকরণ গোর্খাল্যান্ড করে আসলে গোর্খাল্যান্ডের আবেগকে কাজে লাগাতে চাইছে অজয় এডওয়ার্ডস । কিন্তু মানুষ অত বোকা না ।"

