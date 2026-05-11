চাকরি গেল বোর্ড-নিগমের মনোনীত পদাধিকারীদের, কোপে এক্সটেনশনে থাকা আধিকারিকরাও
স্বরাষ্ট্র দফতরের কো-অর্ডিনেশন ব্রাঞ্চ নির্দেশিকা জারি করে সকারেরর সিদ্ধান্ত জানিয়েছে ৷ সরকার বদলের পর থেকে প্রশাসনে চোখে পড়ার মতো একাধিক রদবদল হয়েছে ৷
Published : May 11, 2026 at 5:23 PM IST
কলকাতা, 11 মে : সরকার বদলের পর স্বাভাবিক নিয়মে প্রশাসন পরিচালনে অনেক পরিবর্তন আসে। রাজ্যে প্রথম বিজেপি সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকেই প্রশাসনে একের পর এক যুগান্তকারী ও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এবার নবান্নের তরফ থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি জারি করে প্রশাসনে বড়সড় রদবদলের কথা জানালো রাজ্য সরকার।
সোমবার রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের পক্ষ থেকে জারি করা এক নির্দেশিকায় পূর্বতন সরকারের আমলে নিয়োগ পাওয়া সমস্ত মনোনীত পদাধিকারী এবং মেয়াদ বৃদ্ধির সুবিধা নিয়ে কর্মরত অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকদের অবিলম্বে বরখাস্ত করার কথা ঘোষণা করা হল। দফতরের কো-অর্ডিনেশন ব্রাঞ্চের তরফ থেকে জারি করা এই নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে এই দু'টি বড় সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। নির্দেশিকায় সমস্ত দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এবং সচিবদের দ্রুত এই নির্দেশ কার্যকর করতে বলা হয়েছে ৷
রাজনৈতিক নিয়োগ বাতিল
রাজ্যের বিভিন্ন অবিধিবদ্ধ সংস্থা, পর্ষদ, সংগঠন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে পূর্বতন সরকারের আমলে যে সমস্ত মনোনীত সদস্য, ডিরেক্টর বা চেয়ারপার্সনরা ছিলেন তাঁদের মেয়াদ অবিলম্বে শেষ করা হচ্ছে। আগের সরকারের আমলে বিভিন্ন সরকারি বোর্ডে যে সমস্ত রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হয়েছিল, আজ থেকেই তাঁদের পদ বাতিল বলে গণ্য হবে।
এক্সটেনশন বা পুনর্নিয়োগ বাতিল
সরকারি চাকরিতে স্বাভাবিক অবসরের বয়স পেরিয়ে যাওয়ার পরেও যে সমস্ত আধিকারিক বা অফিসাররা সরকারের পুনরায় নিয়োগ পেয়েছিলেন বা যাঁদের কাজের মেয়াদ বৃদ্ধি (Extension of service) করা হয়েছিল, তাঁদেরও অবিলম্বে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, রাজ্যে ক্ষমতার হাতবদলের পর প্রশাসনে নিজেদের রাশ টানতে এই ধরনের পদক্ষেপ অত্যন্ত প্রত্যাশিত। পূর্বতন সরকারের আমলে রাজনৈতিক আনুকূল্যে বিভিন্ন বোর্ড বা নিগমের মাথায় যাঁরা বসেছিলেন সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হল।
পাশাপাশি, আগের সরকারের আমলে বহু শীর্ষ আধিকারিক ও আমলা অবসর নেওয়ার পরেও বছরের পর বছর ধরে এক্সটেনশন নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, যা নিয়ে বারবার সরব হয়েছিল তৎকালীন বিরোধী দল। এবার ক্ষমতায় এসেই সেই সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত এবং এক্সটেনশনে থাকা অফিসারদের ছেঁটে ফেলে প্রশাসনে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও তরুণদের জন্য সুযোগ তৈরি করতে চাইছে বর্তমান সরকার। সোমবার প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকের দিনেই স্বরাষ্ট্র দফতরের জারি করা এই নির্দেশিকা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল যে, পূর্বতন সরকারের রেখে যাওয়া প্রশাসনিক কাঠামো এবং রাজনৈতিক নিয়োগের খোলনলচে বদলে ফেলতে প্রথম দিন থেকেই চরম তৎপর নতুন সরকার।