ভিনরাজ্যে কৃষিপণ্য পাঠানোয় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, আলু চাষিদের জন্য বড় ঘোষণা সরকারের

ক্ষমতায় আসার পরপরই কেন্দ্রের প্রতিশ্রুতির সফল রূপায়ণ ঘটিয়ে রাজ্য সরকার স্পষ্ট করে দিল, তারা বাংলার কৃষি ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন এবং কৃষকদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ইটিভি ভারত)
Published : May 13, 2026 at 7:16 PM IST

কলকাতা, 13 মে: পশ্চিমবঙ্গের নবগঠিত বিজেপি সরকার রাজ্যের আলু চাষি ও কৃষিপণ্য ব্যবসায়ীদের জন্য এক বিরাট স্বস্তির খবর নিয়ে এসেছে। রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এক যুগান্তকারী ঘোষণায় জানিয়েছেন যে, এখন থেকে আলু-সহ যেকোনও কৃষিপণ্য ভিনরাজ্যে পাঠানোর ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা বা বিধিনিষেধ থাকবে না। পূর্বতন সরকারের জারি করা সমস্ত রকম নিয়ন্ত্রণমূলক নির্দেশিকাকে অবিলম্বে বাতিল করা হয়েছে, যা রাজ্যের কৃষি অর্থনীতিতে এক নতুন আশার সঞ্চার করেছে। দীর্ঘদিন ধরে চলা এই অচলাবস্থা কেটে যাওয়ায় রাজ্যের প্রান্তিক কৃষকরা এবার তাঁদের ফসলের সঠিক মূল্য পাওয়ার স্বপ্ন দেখছেন।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে স্পষ্টভাবে স্মরণ করিয়ে দেন যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বিগত সরকারের আমলে গত কয়েক বছর ধরে রাজ্যের আলু চাষি ও কৃষিপণ্য ব্যবসায়ীদের চরম হয়রানি ও বিপুল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনি অভিযোগ করেন, পূর্বতন সরকার শুধুমাত্র কিছু প্রশাসনিক নির্দেশিকার মাধ্যমে কৃষকদের নিজেদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উৎপাদিত ফসল অন্য রাজ্যে বিক্রি করা থেকে জোর করে আটকে রেখেছিল। ফলস্বরূপ কৃষকরা তাঁদের ন্যায্য ও উপযুক্ত লাভ থেকে ধারাবাহিকভাবে বঞ্চিত হচ্ছিলেন এবং আর্থিক সঙ্কটে জড়িয়ে পড়ছিলেন। এই বঞ্চনার চূড়ান্ত অবসান ঘটিয়ে, রাজ্য কৃষি বিপণন দফতরের জারি করা এক নতুন ও বিস্তৃত নির্দেশিকা অনুযায়ী এখন থেকে আলু, পেঁয়াজ, বিভিন্ন ধরনের সবুজ শাকসবজি, ফলমূল, খাদ্যশস্য, তৈলবীজ এবং সমস্ত রকম প্রাণিজ সম্পদের আন্তঃরাজ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ও অবাধ ছাড় দেওয়া হয়েছে। এর ফলে কৃষকরা এখন পশ্চিমবঙ্গের গণ্ডি ছাড়িয়ে গোটা দেশের বৃহত্তর বাজারে তাঁদের পণ্য স্বাধীনভাবে বিক্রি করার এবং সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের সুযোগ পাবেন।

​শুধুমাত্র আইনি ঘোষণাতেই সীমাবদ্ধ না থেকে, কৃষকদের পণ্য পরিবহণকে সার্বিকভাবে মসৃণ, নিরাপদ ও বাধামুক্ত করতে রাজ্য সরকার পুলিশ প্রশাসন ও পরিবহণ দফতরকেও কড়া এবং সুস্পষ্ট নির্দেশিকা পাঠিয়েছে। প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে সংযুক্ত যেকোনও আন্তঃরাজ্য সীমান্তে কৃষক, ব্যবসায়ী বা পণ্যবাহী ট্রাক চালকদের কাগজপত্র পরীক্ষার নামে অযথা আটকে রাখা, তোলাবাজি বা হয়রানি করার বিরুদ্ধে প্রশাসনকে কড়া ভাষায় সতর্ক করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছেন যে, নতুন এই সরকার কোনওভাবেই কৃষকদের প্রতি সামান্যতম ‘জোরজুলুম’ বা অন্যায় বরদাস্ত করবে না এবং তাদের সম্মান ও অধিকার রক্ষায় সরকার সর্বদা ঢাল হয়ে দাঁড়াবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে আলু চাষিদের এই দীর্ঘকালীন সমস্যা, ক্ষোভ ও বঞ্চনা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে সমগ্র রাজ্যজুড়ে আলোড়ন ফেলেছিল। নির্বাচন চলাকালীন প্রচার পর্বে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-সহ অন্যান্য শীর্ষ বিজেপি নেতৃত্ব রাজ্যের কৃষকদের এই দুর্দশা থেকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পরপরই অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সেই প্রতিশ্রুতির সফল রূপায়ণ ঘটিয়ে সরকার স্পষ্ট বার্তা দিল যে, তারা বাংলার কৃষি ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন এবং কৃষকদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার প্রশ্নে সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

