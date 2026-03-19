আরজি কর মামলার শুনানি করতে গঠিত হাইকোর্টের নতুন বেঞ্চ
মামলাটি বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ শব্বার রাশিদির ডিভিশন বেঞ্চে শুনানির জন্য নির্ধারিত থাকলেও ডিভিশন বেঞ্চ গত 11 মার্চ মামলা থেকে অব্যাহতি নেয় ।
Published : March 19, 2026 at 4:32 PM IST
কলকাতা, 19 মার্চ: আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সাজাপ্রাপ্ত সঞ্জয় রায়ের ফাঁসির দাবিতে আপিল করেছে সিবিআই ৷ সঞ্জয় আবার বেকসুর খালাস পাওয়ার আবেদন জানিয়েছেন ৷ পাশাপাশি নির্যাতিতার বাবা-মা এই ঘটনার পরবর্তী তদন্তের আবেদন জানিয়েছেন ৷ সেই সংক্রান্ত মামলার শুনানি করার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবার তৈরি করলেন নতুন বেঞ্চ ।
বিচারপতি রাজা শেখর মান্থা ও বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়ের বেঞ্চে হবে এই মামলার শুনানি । বৃহস্পতিবার আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মায়ের পক্ষে আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় নতুন এই বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মামলার দ্রুত শুনানির আবেদন জানান । ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, আগামী মঙ্গলবার হতে পারে এই মামলার শুনানি ।
এর আগে, এই মামলাটি বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ শব্বার রাশিদির ডিভিশন বেঞ্চে শুনানির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সেই ডিভিশন বেঞ্চ গত 11 মার্চ মামলা থেকে অব্যাহতি নেয় । কারণ হিসেবে জানানো হয়, এই মামলার দ্রুত শুনানি করে নিষ্পত্তি করা সংশ্লিষ্ট বেঞ্চের পক্ষে সম্ভব নয় ৷
উল্লেখ্য, 2024 সালের 9 অগস্ট রাতে নৃশংস ভাবে ধর্ষণ ও খুন করা হয় আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসক ছাত্রীকে । সেই ঘটনায় রাজ্য তথা দেশজুড়ে তোলপাড় পড়ে যায় ৷ দোষীর শাস্তির দাবিতে সরব হয় দেশবাসী ৷ শিয়ালদা আদালত গত বছরের গোড়াতেই এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়ের আমৃত্যু কারাবাসের নির্দেশ দিয়েছে । কিন্তু সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সঞ্জয় রায় ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে ৷ তাঁকে বেকসুর খালাস করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি ৷
পাশাপাশি সিবিআই নিম্ন আদালতের নির্দেশের বিরুদ্ধে আপিল করে সঞ্জয় রায়ের মৃত্যুদণ্ডের আবেদন করেছে ৷ এদিকে, নির্যাতিতার বাবা-মায়ের দাবি, এই ঘটনায় শুধু সঞ্জয় রায় নয়, আরও একাধিক ব্যক্তি জড়িত রয়েছে ৷ সেই কারণে এই মামলায় সিবিআইয়ের পরবর্তী তদন্তের দাবি করে মামলা দায়ের করেছেন তাঁরা ৷ কিন্তু গত প্রায় পাঁচ মাস ধরে হাইকোর্টে একদিনও এই মামলার শুনানি হয়নি ৷
এই সমস্ত মামলা থেকেই দিনকয়েক আগে সরে দাঁড়ান বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রাশিদি ৷ এর আগে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষও এই মামলা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন ৷ এবার বিচারপতি রাজা শেখর মান্থা ও বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়ের বেঞ্চে মামলাটির শুনানি করা হবে ।