এক ক্লিকেই পাহাড়-সমতলের পর্যটন ! পর্যটকদের সুবিধার্থে নয়া অ্যাপ 'ডিসকভার দার্জিলিং'

এক ক্লিকেই পাহাড়-সমতলের পর্যটন ! পর্যটকদের সুবিধার্থে নয়া অ্যাপ 'ডিসকভার দার্জিলিং'
Discover Darjeeling: পর্যটন অ্যাপের উদ্বোধনের পাশাপাশি অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'সেরা দুর্গা সম্মান 2026'-এর বিজয়ীদের নাম ঘোষণা ।
Published : October 17, 2026 at 9:39 AM IST
শিলিগুড়ি, 16 অক্টোবর: পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে হোটেল খোঁজা হোক কিংবা ঘুরে দেখার নতুন ঠিকানা, কোথায় কী খাবেন অথবা কোন পথে গেলে যানজট এড়ানো যাবে, পর্যটকদের এই সব প্রশ্নের উত্তর এবার মিলবে হাতের মুঠোয় ।
দার্জিলিং জেলার পর্যটনকে আরও সহজ, স্বচ্ছন্দ ও প্রযুক্তিনির্ভর করে তুলতে আত্মপ্রকাশ করল নতুন মোবাইল অ্যাপ 'ডিসকভার দার্জিলিং' । ষষ্ঠীর দিনে শিলিগুড়ির স্টেট গেস্ট হাউসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অ্যাপটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ । একই অনুষ্ঠানে ঘোষণা করা হয় 'সেরা দুর্গা সম্মান 2026'-এর চূড়ান্ত ফলাফল । পাহাড় ও সমতলের 12টি পুজো কমিটিকে চারটি বিভাগে এই সম্মান দেওয়ার কথা জানানো হয় ।
জেলা প্রশাসন ও পর্যটন দফতরের এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য, দার্জিলিং জেলায় বেড়াতে আসা দেশি-বিদেশি পর্যটকদের নির্ভরযোগ্য তথ্য সহজে পৌঁছে দেওয়া । নতুন অ্যাপের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান, হোটেল, খাবারের জায়গা এবং যাতায়াত সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবে । ফলে ভ্রমণের আগে আলাদা আলাদা জায়গায় খোঁজখবর করার ঝক্কি অনেকটাই কমবে বলে আশা প্রশাসনের । পর্যটকেরা নিজেদের পছন্দ ও সময় অনুযায়ী ভ্রমণসূচিও তৈরি করে নিতে পারবেন ।
পর্যটনের নানা ঠিকানা এক ছাতার নীচে
দার্জিলিং মানেই শুধু কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য, চা-বাগান কিংবা টয় ট্রেন নয় । জেলার পাহাড়ি জনপদ, ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য, স্থানীয় সংস্কৃতি এবং প্রকৃতির নানা আকর্ষণ পর্যটকদের কাছে আলাদা গুরুত্ব বহন করে । নতুন অ্যাপে সেই বৈচিত্র্যকে আরও সুসংগঠিতভাবে তুলে ধরার পরিকল্পনা করা হয়েছে ।
বিশেষ করে হেরিটেজ সার্কিট ও অ্যাডভেঞ্চার সার্কিটকে আলাদা করে চিহ্নিত করার ফলে পর্যটকেরা নিজেদের পছন্দমতো জায়গা বেছে নিতে পারবেন । যাঁরা ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্থানীয় সংস্কৃতির টানে পাহাড়ে যান, তাঁরা এক ধরনের ভ্রমণসূচি তৈরি করতে পারবেন । অন্যদিকে, যাঁদের পছন্দ প্রকৃতির মধ্যে সময় কাটানো কিংবা অ্যাডভেঞ্চারধর্মী অভিজ্ঞতা, তাঁদের জন্যও প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পাওয়া সহজ হবে ।
কালিম্পং-সহ পাহাড়ি এলাকার বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্র সম্পর্কে তথ্য এক জায়গায় পাওয়া গেলে বিশেষ সুবিধা হবে নতুন পর্যটকদের । অপরিচিত এলাকায় কোথায় থাকবেন, কী ভাবে পৌঁছবেন কিংবা কাছাকাছি আর কী কী ঘুরে দেখা যায়, সেই পরিকল্পনা করতেও সাহায্য করবে অ্যাপটি ।
ট্রাফিক ম্যাপেও নজর
পাহাড় ও সমতলে পর্যটনের অন্যতম বড় সমস্যা যানজট । বিশেষত পুজো, ছুটির মরসুম কিংবা পর্যটকের ভিড় বাড়লে শিলিগুড়ি ও দার্জিলিংগামী রাস্তায় যান চলাচলের চাপ তৈরি হয় । কোথাও দীর্ঘক্ষণ গাড়ি আটকে থাকলে ভ্রমণের সময়সূচি যেমন বিঘ্নিত হয়, তেমনই পর্যটকদের অভিজ্ঞতাও তিক্ত হয়ে উঠতে পারে ।
এই সমস্যা সামাল দিতে 'ডিসকভার দার্জিলিং' অ্যাপে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ট্রাফিক ম্যাপ যুক্ত করা হয়েছে । এর সাহায্যে পর্যটকেরা রাস্তাঘাট ও যান চলাচল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারবেন । ফলে বিকল্প রাস্তা বেছে নেওয়া কিংবা যাত্রার সময় ঠিক করার ক্ষেত্রে সুবিধা হতে পারে ।
'মানুষের কাজে লাগুক সরকারি টাকা'
অ্যাপটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ সরকারি অর্থের সদ্ব্যবহার এবং প্রযুক্তিনির্ভর জনপরিষেবার উপর গুরুত্ব দেন । তাঁর বক্তব্য, অপ্রয়োজনীয় প্রচারের ফ্লেক্স ও ফেস্টুনে অর্থ খরচ করার বদলে সাধারণ মানুষের কাজে লাগে এমন পরিষেবা তৈরি করাই বেশি জরুরি । জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে তৈরি এই অ্যাপের প্রশংসা করে মন্ত্রী জানান, দার্জিলিং জেলায় এই ধরনের ডিজিটাল পরিষেবা চালুর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে রাজ্যের অন্যত্রও পর্যটন পরিষেবা আধুনিক করার পরিকল্পনা রয়েছে । আগামী 6 থেকে 7 মাসের মধ্যে রাজ্যজুড়ে পর্যটন পরিষেবাকে ডিজিটাল ব্যবস্থার আওতায় আরও বিস্তৃত করার আশাও প্রকাশ করেন তিনি ।
পর্যটন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মতে, কোনও এলাকার পর্যটনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে শুধু নতুন আকর্ষণ তৈরি করাই যথেষ্ট নয় । যাতায়াত, থাকার জায়গা, খাবার, স্থানীয় দর্শনীয় স্থান এবং জরুরি তথ্য সহজে পাওয়ার ব্যবস্থাও সমান গুরুত্বপূর্ণ । সেই দিক থেকে 'ডিসকভার দার্জিলিং' কার্যকর হয়ে উঠলে পর্যটক ও স্থানীয় পর্যটন ব্যবসা- দু'পক্ষই উপকৃত হতে পারে ।
12টি পুজো কমিটিকে 'সেরা দুর্গা সম্মান'
পর্যটন অ্যাপের উদ্বোধনের পাশাপাশি অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'সেরা দুর্গা সম্মান 2026'-এর বিজয়ীদের নাম ঘোষণা । রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় পাহাড় ও সমতলের বিভিন্ন পুজো মণ্ডপের মধ্যে থেকে 12টি পুজো কমিটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে ।
জেলা প্রশাসন ও শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের যৌথ ব্যবস্থাপনায় প্রতিযোগিতার বিচারপর্ব সম্পন্ন হয় । 10 জনের বিশেষজ্ঞ বিচারকমণ্ডলী গত দু'দিন ধরে বিভিন্ন মণ্ডপ সরেজমিনে পরিদর্শন করে চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করেন । পুজোর সামগ্রিক আয়োজন, প্রতিমা, মণ্ডপসজ্জা এবং সমাজ সচেতনতার বার্তা- এই চারটি বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে ।
'সেরা পুজো' বিভাগে সম্মানিত হয়েছে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব, উত্তরায়ণ সার্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি এবং মিত্র সম্মিলনী দুর্গাপুজো কমিটি । 'সেরা প্রতিমা' বিভাগে পুরস্কার পেয়েছে চৌরাস্তা দুর্গাপুজো কমিটি অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, ভারতনগর তরুণ তীর্থ ক্লাব এবং সঞ্জীবনী সংঘ । 'সেরা মণ্ডপ' বিভাগে নির্বাচিত হয়েছে রথখোলা স্পোর্টিং ক্লাব, সুব্রত সংঘ এবং খড়িবাড়ি যুব সম্প্রদায় । এ ছাড়া সমাজ সচেতনতার বার্তা তুলে ধরার জন্য আরও তিনটি পুজো কমিটিকে সম্মানিত করা হচ্ছে । সব মিলিয়ে চারটি বিভাগে 12টি কমিটিকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে ।
প্রতিটি বিজয়ী ক্লাব পাবে 50 হাজার টাকা
প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত প্রতিটি পুজো কমিটিকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 50 হাজার টাকা করে আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে । ষষ্ঠীর দিন বিজয়ীদের স্মারক ফ্লেক্স দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলেও মূল স্মারক তুলে দেওয়া হবে কালীপুজোর আগেই । দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় নানা ধরনের মণ্ডপ, প্রতিমা এবং সামাজিক বার্তার আয়োজন দেখা যায় । সেরা দুর্গা সম্মানের মাধ্যমে সেই সৃজনশীলতা ও উদ্যোগকে স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি পুজো কমিটিগুলিকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করছে প্রশাসন ।