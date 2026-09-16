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দুর্নীতিদমন আইনে নতুন অভিযোগ শান্তনুর বিরুদ্ধে, প্রায় 3 কোটি টাকা নিয়েছিলেন বলে দাবি

অভিযোগপত্রে শান্তনুর বিরুদ্ধে একাধিক আর্থিক লেনদেনের উল্লেখ রয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, সব ক্ষেত্রে টাকা সরাসরি শান্তনুর হাতে যায়নি।

anti corruption Shantanu Sinha
দুর্নীতিদমন আইনে নতুন অভিযোগ শান্তনুর বিরুদ্ধে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 16, 2026 at 5:25 PM IST

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কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: জমি দখল মামলায় গ্রেফতার প্রাক্তন পুলিশকর্তা শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এবার দুর্নীতিদমন আইনে নতুন করে অভিযোগ দায়ের গড়িয়াহাট থানায়। নিজের সরকারি পদ ও প্রভাবের অপব্যবহার করে আর্থিক সুবিধা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। অভিযোগপত্রে দাবি করা হয়েছে, নগদে, কখনও উপহার হিসেবে আবার পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় 2 কোটি 89 লক্ষ টাকার আর্থিক সুবিধা নিয়েছেন শান্তনু।

অভিযোগপত্রে শান্তনুর বিরুদ্ধে একাধিক আর্থিক লেনদেনের উল্লেখ রয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, সব ক্ষেত্রে টাকা সরাসরি শান্তনুর হাতে যায়নি। বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার মাধ্যমে সেই সুবিধা নেওয়া হয়েছিল। পরিবারের সদস্যদের নামে পাওয়া টাকা, সম্পত্তি কেনা এবং ব্যক্তিগত খরচ মেটানোর ক্ষেত্রেও তাঁর প্রভাব ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ অনুযায়ী, একটি সংস্থার কাছ থেকে শান্তনুর স্ত্রী বেতন হিসেবে পেয়েছেন প্রায় 74 লক্ষ 36 হাজার 198 টাকা। ওই টাকা তাঁর স্ত্রীর চাকরি বা পারিশ্রমিকের মাধ্যমে এলেও এর পিছনে শান্তনুর সরকারি পদ ও প্রভাব কাজ করেছিল কি না, সেই বিষয়টি এখন তদন্তের আওতায়।

শান্তনুর বিরুদ্ধে বেনামে দু’টি ফ্ল্যাট কেনার অভিযোগও রয়েছে। অভিযোগপত্রে ওই দুই ফ্ল্যাটের মোট মূল্য প্রায় 82 লক্ষ টাকা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কার টাকায় ওই সম্পত্তি কেনা হয়েছিল, প্রকৃত মালিক কে এবং সম্পত্তি কেনার ক্ষেত্রে শান্তনুর নিজের বা তাঁর ঘনিষ্ঠদের ভূমিকা কী ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ছেলের কলেজের ফি মেটানোর ক্ষেত্রেও প্রভাব খাটিয়ে আর্থিক সুবিধা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "অভিযোগ পেয়েছি। গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে ৷" লালাবাজার সূত্রের খবর, ওই অভিযোগপত্র অনুযায়ী, এই পথে প্রায় 20 লক্ষ 27 হাজার টাকা সুবিধা পাওয়া হয়েছিল। কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এই অর্থ এসেছিল কি না এবং তার বিনিময়ে কোনও সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল কি না, সেটিও তদন্তকারীদের নজরে।

মুর্শিদাবাদের কান্দির বাড়ি মেরামতের বিষয়টিও অভিযোগপত্রে রয়েছে। বাড়ি সংস্কারের নামে প্রায় 61 লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। ওই বিপুল অর্থ কোথা থেকে এসেছিল এবং বাড়ি মেরামতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি বা সংস্থার সঙ্গে শান্তনুর কী সম্পর্ক ছিল, তা নিয়ে তদন্ত চলছে। এছাড়াও একাধিক সংস্থার কাছ থেকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগপত্রে কোথাও 10 লক্ষ, কোথাও 15 লক্ষ টাকা করে নেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তদন্তকারীদের সন্দেহ, শান্তনুর পুলিশকর্তা হিসেবে থাকা প্রভাবকে কাজে লাগিয়েই ওই আর্থিক লেনদেনগুলি হয়েছিল।

অভিযোগের তালিকায় রয়েছে বেহালার ব্যবসায়ী জয় কামদারের নামও। তাঁর কাছ থেকে কখনও নগদে, কখনও উপহার হিসেবে প্রায় 13 লক্ষ টাকার সুবিধা নেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। এমনকী শান্তনুর স্ত্রীকে উপহার দেওয়ার জন্য জয় কামদারের কাছ থেকে আরও 2 লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছিল বলেও অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সমস্ত লেনদেনকে সামনে রেখেই দুর্নীতিদমন আইনে নতুন অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্তকারীদের মূল প্রশ্ন, সরকারি পদে থাকার সময়ে শান্তনু নিজের ক্ষমতা বা প্রভাব ব্যবহার করে ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক আর্থিক সুবিধা নিয়েছিলেন কি ?

এর আগে জমি দখল মামলায় শান্তনুকে গ্রেফতার করেছে ইডি। বর্তমানে তিনি মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে রয়েছেন। গত জুলাইয়ে ওই মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে চার্জশিটও পেশ করা হয়েছে। সেখানে প্রায় 3 কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সোনা পাপ্পু ওরফে বিশ্বজিৎ পোদ্দারের বিরুদ্ধে হওয়া জমি দখল মামলার তদন্ত করতে গিয়েই শান্তনুর নাম সামনে আসে। পরে এই মামলায় ব্যবসায়ী জয় কামদারের নামও উঠে আসে। বর্তমানে তিনজনই জেলে রয়েছেন।

তদন্তকারীদের অভিযোগ, শান্তনু, জয় কামদার এবং সোনা পাপ্পুর মধ্যে যোগসূত্র ছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় জমি দখলের জন্য একটি চক্র সক্রিয় ছিল। জমির মালিকদের উপর চাপ তৈরি করতে পুলিশি প্রভাব ব্যবহার করা হত। এমনকী জমির মালিকদের বিরুদ্ধেই থানায় অভিযোগ দায়ের করে তাঁদের আইনিভাবে চাপে ফেলার চেষ্টা করা হত বলে অভিযোগ। তদন্তে কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় জমি দখল করে প্রায় 50 কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগও সামনে এসেছে। সেই পুরনো মামলার তদন্ত চলার মধ্যেই এবার শান্তনুর বিরুদ্ধে দুর্নীতিদমন আইনে নতুন অভিযোগ দায়ের হওয়ায় তদন্তের পরিধি আরও বাড়ল।

এখন তদন্তকারীদের নজরে মূলত তিনটি বিষয়—শান্তনুর সরকারি পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার, সেই প্রভাবের বিনিময়ে পাওয়া আর্থিক সুবিধা এবং সেই টাকা দিয়ে তৈরি বা কেনা সম্পত্তি। অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা 2 কোটি 89 লক্ষ টাকার আর্থিক সুবিধার প্রতিটি লেনদেনের উৎস ও গন্তব্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একই সঙ্গে শান্তনুর পরিবারের সদস্যদের অ্যাকাউন্ট, সম্পত্তি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থার সঙ্গে আর্থিক যোগাযোগও তদন্তের আওতায় আসতে পারে।

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SHANTANU SINHA BISWAS
ANTI CORRUPTION COMPLAINT
দুর্নীতিদমন আইনে অভিযোগ শান্তনুর
শান্তনু সিনহা বিশ্বাস
ANTI CORRUPTION SHANTANU SINHA

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