বিমা সংস্থার জমি 'দখল' বিশ্বাস ব্রাদার্সের সুরুচি সংঘের !
সুরুচি সংঘ ক্লাব ভবনের একাংশে সুসজ্জিত 'বেডরুম' পাওয়া গিয়েছে বলে অভিযোগ । বিশ্বাস ব্রাদার্স নামে পড়ে পোস্টারও ৷
Published : June 8, 2026 at 12:33 PM IST
কলকাতা, 8 জুন: সুরুচি সংঘ ক্লাবের বিরুদ্ধে এবার বিমা সংস্থার জমি দখলের অভিযোগ । ওই বিমা সংস্থার দাবি, তাদের মালিকানাধীন প্রায় 21 কাঠা জমি দীর্ঘদিন ধরে বেআইনিভাবে দখল করে রেখেছে সুরুচি সংঘ ক্লাব । এই অভিযোগ নিয়ে সংস্থার প্রতিনিধিরা নাকি একাধিকবার নিউ আলিপুর থানায় লিখিত অভিযোগও জমা দিয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখা শুরু করেছে । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "অভিযোগ পেয়েছি । তদন্ত চলছে ।" তবে সংশ্লিষ্ট বিমা সংস্থার সঙ্গে এই বিষয়ে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি ।
এদিকে সুরুচি সংঘ ক্লাবের বিরুদ্ধে জমি দখল, ক্লাব চত্বরে অনিয়ম, ত্রাণ সামগ্রী মজুত, এমনকি রাজনৈতিক কার্যকলাপের অভিযোগ ঘিরে নিউ আলিপুরে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে । এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ এতটাই বেড়েছে যে ক্লাবের সামনে পড়েছে একাধিক প্রতিবাদী পোস্টার । সেই পোস্টারগুলিতে লেখা হয়েছে, 'বিশ্বাসে অরুচি, তাই বন্ধ হল সুরুচি', 'ভিআইপি কালচার নিপাত যাক, সুরুচি নিউ আলিপুর অধিবাসীদের থাক' ।
অন্যদিকে, সম্প্রতি ক্লাব প্রাঙ্গণে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ ত্রাণ সামগ্রী ও ত্রিপল । প্রশ্ন উঠেছে, এই সামগ্রীগুলি কী উদ্দেশ্যে সেখানে রাখা হয়েছিল এবং তার যথাযথ হিসাব রয়েছে কি না । তদন্তকারীরা উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর উৎস ও ব্যবহার সংক্রান্ত নথিপত্র খতিয়ে দেখছেন বলে জানা গিয়েছে ।
এরই মধ্যে আরও একাধিক তথ্য সামনে এসেছে । ক্লাবের তালা খুলে ভিতরে ঢোকার পর তদন্তকারীরা বিপুল সংখ্যক ভোটার তালিকা উদ্ধার করেছেন বলে খবর । একটি সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংগঠনের কার্যালয়ে ভোটার তালিকা থাকার কারণ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে । পাশাপাশি ক্লাব ভবনের একাংশে সুসজ্জিত 'বেডরুম' পাওয়া গিয়েছে বলেও অভিযোগ । সেই ঘর কারা ব্যবহার করতেন, কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হত, তা নিয়েও শুরু হয়েছে জোর চর্চা ।
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সুরুচি সংঘ একটি ক্লাবের সীমা ছাড়িয়ে এলাকায় প্রভাব বিস্তারের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল । পুজো উপলক্ষে সাধারণ মানুষের প্রবেশে নানা বিধিনিষেধ, ভিআইপি সংস্কৃতির বাড়বাড়ন্ত এবং ক্লাব পরিচালনায় স্বচ্ছতার অভাব নিয়ে বহুদিন ধরেই অসন্তোষ জমছিল । সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পর সেই ক্ষোভ যেন প্রকাশ্যে বিস্ফোরিত হয়েছে ।
নিউ আলিপুরের বিভিন্ন প্রান্তে এখন একটাই আলোচনা-এলাকার ঐতিহ্যবাহী পুজো কমিটির ভবিষ্যৎ কী হতে চলেছে? সাধারণ বাসিন্দাদের দাবি, দুর্গাপুজো অবশ্যই হবে, তবে তা হতে হবে আইন মেনে, স্বচ্ছতার সঙ্গে এবং স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে । কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রভাবমুক্ত একটি সাংস্কৃতিক পরিসর গড়ে তোলার দাবিও উঠছে ক্রমশ জোরালোভাবে ।
অরূপ ও স্বরূপ বিশ্বাসকে ঘিরে বিতর্ক এবং সাম্প্রতিক অভিযোগগুলির জেরে নিউ আলিপুরে রাজনৈতিক উত্তাপও বেড়েছে । তদন্তের অগ্রগতির দিকে নজর রয়েছে প্রশাসন, রাজনৈতিক মহল এবং সাধারণ মানুষের । অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে সুরুচি সংঘের কার্যকলাপ নিয়ে বড়সড় প্রশাসনিক পদক্ষেপ করতে পারে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।
এখন দেখার, জমি দখল থেকে শুরু করে ক্লাবের ভিতরে উদ্ধার হওয়া বিভিন্ন সামগ্রী ও নথিপত্রের তদন্ত শেষ পর্যন্ত কোন দিকে মোড় নেয় এবং সুরুচি সংঘকে ঘিরে ওঠা অভিযোগগুলির কতটা সত্যতা সামনে আসে ।