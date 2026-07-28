পর্যটন শিল্পের জন্য সুখবর, পুরুলিয়ায় তৈরি হতে পারে বিমানবন্দর

পর্যটন শিল্পের জন্য সুখবর, পুরুলিয়ায় তৈরি হতে পারে বিমানবন্দর
কেন্দ্রীয় উড়ান প্রকল্পে তৈরি হবে বিমানবন্দর ৷ বরাদ্দ 2000 কোটি ৷ পরিদর্শনে পুরুলিয়ার সাংসদ বিজেপির জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো ৷
Published : July 28, 2026 at 4:25 PM IST
পুরুলিয়া, 28 জুলাই: পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক জেলাগুলির মধ্যে অন্যতম পুরুলিয়া ৷ জঙ্গলমহলের এই জেলায় পর্যটন অন্যতম বড় শিল্প ৷ রাজ্য়ের বিভিন্ন অংশের মানুষ তো বটেই দেশের পর্যটকরাও সারা বছর ভিড় জমান পুরুলিয়ায় ৷ এই জেলায় যদি একটা বিমানবন্দর থাকত, তাহলে সারা বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে এখানকার গুরুত্ব আরও বেড়ে যেত ৷ এই নিয়ে জেলাবাসীর আক্ষেপ ও দাবি দীর্ঘদিনের ৷
এবার পুরুলিয়ার বাসিন্দা থেকে পর্যটন ব্য়বসায়ীদের দীর্ঘদিনের সেই আক্ষেপ মেটার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ৷ পূরণ হতে পারে পুরুলিয়ায় একটি বিমানবন্দর তৈরির দীর্ঘদিনের দাবি ৷ প্রশাসনিকস্তরে শুরু হয়েছে তৎপরতা ৷ সোমবার জেলাশাসককে নিয়ে বিমানবন্দর তৈরির প্রস্তাবিত এলাকা পরিদর্শনও করেন পুরুলিয়ার সাংসদ বিজেপির জ্যোর্তিময় সিং মাহাতো ৷
একটা বিমানবন্দর তৈরি করা মুখের কথা নয় ৷ এর জন্য প্রথমেই প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ জমির ৷ জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, পুরুলিয়ায় বিমানবন্দর তৈরি করার জন্য প্রাথমিকভাবে জমির সমস্যা হওয়ার কথা নয় ৷ কারণ, পুরুলিয়া শহর থেকে দশ কিলোমিটার দূরে রয়েছে ছড়রা বিমানঘাঁটি ৷ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 1942 সালে এই বিমানঘাঁটি তৈরি করেছিল ব্রিটিশরা ৷ 1945 সাল পর্যন্ত এটি ব্য়বহার করা হয়েছে ৷ তার পর থেকে এটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে ৷ প্রাথমিকভাবে এই বিমানঘাঁটিকে কেন্দ্র করে পুরুলিয়ায় বিমানবন্দর তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে ৷
জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ছড়রা বিমানঘাঁটির দৈর্ঘ্য 2100 মিটার ৷ প্রস্থ 45 মিটার ৷ এই অংশকে কেন্দ্র করেই বিমানঘাঁটি তৈরি করা হবে ৷ সেই সময় এর জন্য আরও জমির প্রয়োজন পড়বে ৷ কারণ, বিমানবন্দর তৈরি করতে গেলে এই বিমানঘাঁটি সম্প্রসারিত করতে হবে ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের উড়ান প্রকল্পের আওতায় এই বিমানবন্দর তৈরি করা হবে ৷ এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে 2 হাজার কোটি টাকা ৷ এখান থেকে ছোট ও মাঝারি বিমান চলাচলের পরিকল্পনাই প্রাথমিকভাবে করা হয়েছে ৷
সোমবার এই বিমানঘাঁটি পরিদর্শনে যান পুরুলিয়ার জেলাশাসক শ্রী সুধীর কোন্তম ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুরুলিয়ার সাংসদ বিজেপির জ্যোর্তিময় সিং মাহাতো ৷ এই নিয়ে জেলা প্রশাসনের কেউই মুখ খুলতে নারাজ ৷ তবে সাংসদ জ্যোর্তিময় সিং মাহাতো বলেন, ‘‘আমরা এলাকা পরির্দশন করেছি । এটিও কাজের একটি অঙ্গ । খুব শীঘ্রই এটির কাজ শুরু হবে ।’’ তিনি আরও জানান, সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকরা খুব শীঘ্রই পরিদর্শন করবেন । প্রয়োজনে কিছু জমি অধিগ্রহণ করতে হতে পারে । সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে দফতর ।
ছড়রা বিমানঘাঁটিকে কেন্দ্র করে বিমানবন্দর তৈরি নিয়ে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হওয়ায় শোরগোল পড়েছে পুরুলিয়ার বাসিন্দা থেকে শুরু করে পর্যটন ব্যবসায়ীদের মধ্যে ৷ তাঁরা বলছেন, বিমানবন্দর চালু হলে জেলার যোগাযোগ ব্য়বস্থা উন্নত হবে ৷ পাশাপাশি বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় ব্যবসার প্রসার হবে ৷ পর্যটন শিল্পের প্রসারও বাড়বে ৷ দেশ-বিদেশের পর্যটক বিমানে কম সময়ে পুরুলিয়া পৌঁছে যেতে পারবেন ৷
তাছাড়া পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে রয়েছে শিল্প-পার্ক ৷ এছাড়া পুরুলিয়া ঝাড়খণ্ড সীমানায় অবস্থিত ৷ তাই রঘুনাথপুর শিল্প-পার্কের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী এবং ঝাড়খণ্ডের অনেক মানুষও এই বিমানবন্দর ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন ৷ ফলে নানাদিক থেকে সমৃদ্ধ হবে জঙ্গলমহলের এই জেলা ৷
যদিও এই প্রথম নয়, ছড়রা বিমানঘাঁটিকে কেন্দ্র করে বিমানবন্দর তৈরির পরিকল্পনা আগেও হয়েছে ৷ বাম আমলে একাধিকবার নেতাদের মুখে পুরুলিয়ায় বিমানবন্দর তৈরির প্রতিশ্রুতির কথা শোনা গিয়েছে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন একই প্রতিশ্রুতি শোনা গিয়েছে ৷ তাই এবার কি সত্যিই প্রতিশ্রুতি পূরণ হবে ? পুরুলিয়াবাসীর অভিজ্ঞতা অতীতের মতোই হয়, নাকি বিমানবন্দর এই প্রান্তিক জেলায় নতুন দিগন্তের সূচনা করে, সেটাই এখন দেখার !