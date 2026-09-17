মাকে লেখা চিঠিতে 'আবেগী' নেতাজি ! জেলের অন্ধকারে বাংলার দুর্গাপুজো
Netaji on DurgaPujo:বন্দিদের যদি বড়দিন পালনের অনুমতি দেওয়া হয়, তা হলে বাঙালির দুর্গাপুজো হবে না কেন? নেতাজির যুক্তির কাছে হার মেনেছিল ব্রিটিশ! পুলক যশের প্রতিবেদন৷
Published : September 17, 2026 at 6:41 PM IST
বর্ধমান, 17 সেপ্টেম্বর: সময়টা শরৎকাল । বাংলার আকাশে সাদা মেঘ, মাঠে কাশফুল, বাড়ির উঠোনে পুজোর প্রস্তুতি । আর হাজার হাজার মাইল দূরে মান্দালয়ের জেলের গরাদের পিছনে এক বাঙালি যুবক । সাল 1925 । স্বাধীনতার স্বপ্নে নিজেকে সঁপে দেওয়া সুভাষচন্দ্র বসুর চারপাশে তখন শুধু বন্দিত্ব আর অনিশ্চয়তা । কিন্তু দুর্গাপুজো এলেই যেন সেই জেলের দেওয়াল পেরিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছে যেত বাংলা !
জেলের ভিতর দুর্গাপুজো করতে চেয়েছিলেন সুভাষ । ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রথমে অনুমতি দেয়নি । সুভাষের প্রশ্ন ছিল, বন্দিদের যদি বড়দিন পালনের অনুমতি দেওয়া হয়, তা হলে বাঙালির দুর্গাপুজো হবে না কেন ? দাবি না মেটায় প্রতিবাদে অনশনও শুরু করেন তিনি । শেষ পর্যন্ত জেলের ভিতরেই পুজোর অনুমতি মেলে । বাঙালি বন্দিদের নিয়ে শুরু হয় দুর্গাপুজো ।
প্রায় এক শতাব্দী পরে সেই ঘটনার স্মৃতি ফিরে এসেছে বর্ধমান শহরের একটি সংস্থার First Cover-এ । কিন্তু সেই ইতিহাসের সবচেয়ে আবেগের দলিলটি কোনও স্মারক নয়, মহাষ্টমীর দিনে মাকে লেখা সুভাষচন্দ্রের একটি চিঠি ! যে চিঠিকে কেন্দ্র করে গত শুক্র থেকে রবি, তিনদিন ধরে প্রদর্শনী বসেছিল বর্ধমান শহরের মিঠাপুকুর এলাকায় ৷ নেতাজির লেখা সেই চিঠিকে ঘিরে মানুষের উৎসাহ ছিল নজরকাড়া ৷
মহাষ্টমীর চিঠিতে ধরা পড়ে অন্য সুভাষ
কিন্তু জেলের ভিতরে পুজো হলেও বাড়ির পুজো তো আর ফিরে আসেনি । সেই দূরত্বই ধরা পড়ে মহাষ্টমীর চিঠিতে । মাকে লেখা সেই চিঠিতে সুভাষ বাড়ির পুজোর কথা স্মরণ করেছেন । জানিয়েছেন প্রণাম । দূর মান্দালয় থেকে তাঁর মন চলে গিয়েছে বাংলার বাড়িতে ।
আর রয়েছে এক অদ্ভুত বিষণ্ণতা । চিঠি যখন মায়ের হাতে পৌঁছবে, তত দিনে হয়তো পুজো শেষ হয়ে যাবে । অর্থাৎ যে উৎসবের জন্য এত অপেক্ষা, সেই উৎসবের মুহূর্তটিই হয়তো তাঁর নাগালের বাইরে থেকে যাবে ! পুজো শেষ হলে আবার ফিরে আসবে জেলের চেনা দিন । গরাদ, বন্দিত্ব, অপেক্ষা । কত দিন এই জীবন চলবে, তারও নিশ্চয়তা নেই । চিঠির আবেগে যেন সেই কথাই ফুটে ওঠে ।
মায়ের ছেলে
ইতিহাসের পাতায় সুভাষচন্দ্র বসু দৃঢ়চেতা স্বাধীনতা সংগ্রামী । তাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, আজাদ হিন্দ বাহিনী, স্বাধীনতার জন্য আপসহীন সংগ্রাম । কিন্তু এই চিঠিতে সেই পরিচয়ের চেনা কঠোরতা নেই । এখানে তিনি শুধুই মায়ের ছেলে !
দূর দেশের জেলে বসে পুজোর দিনে বাড়ির কথা মনে করা, মাকে প্রণাম জানানো, পুজো শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় মন খারাপ- সব মিলিয়ে চিঠিটি নেতাজির ব্যক্তিগত জীবনের এক অন্য দরজা খুলে দেয় । একই সঙ্গে বোঝা যায়, রাজনৈতিক বন্দিত্ব তাঁর শরীরকে আটকে রাখতে পারলেও বাংলার সঙ্গে তাঁর মানসিক যোগটিকে আটকে রাখতে পারেনি ।
First Cover-এ বন্দি সময়
নেতাজির জেলজীবন এবং মান্দালয়ের দুর্গাপুজোর সেই অধ্যায়কে স্মরণ করেই তৈরি হয়েছে First Cover । সেই স্মারকের মাধ্যমে একটি সময়কে নতুন করে সামনে আনার চেষ্টা হয়েছে ।
প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা রবি সেবক জানিয়েছেন, নেতাজির জেলজীবন, দুর্গাপুজো এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নানা দলিলের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথকে ঘিরেও তাঁদের সংগ্রহ রয়েছে । পুরনো স্ট্যাম্প, পোস্টকার্ড, খাম, চিঠি এবং বিভিন্ন স্মারকের মাধ্যমে তাঁরা ইতিহাসকে সংরক্ষণ করছেন ।
তাঁর কথায়, এগুলি শুধু সংগ্রহযোগ্য পুরনো সামগ্রী নয় । প্রতিটি দলিলের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একটি সময়ের ইতিহাস ও সংস্কৃতি । নতুন প্রজন্মের কাছে সেই ইতিহাস পৌঁছে দেওয়াই তাঁদের অন্যতম লক্ষ্য ।
বড়দিনের যুক্তি থেকে জেলের পুজো
স্ট্যাম্প ও মুদ্রা সংগ্রাহক মৃণালজিৎ গোস্বামীও মনে করিয়ে দিয়েছেন সেই ঘটনার কথা । তাঁর বক্তব্য, 1925 সালে মান্দালয় জেলে বন্দি অবস্থায় সুভাষচন্দ্র বসু জেলের ভিতর দুর্গাপুজোর অনুমতি চেয়েছিলেন । প্রথমে ব্রিটিশ সরকার অনুমতি দিতে রাজি হয়নি । তখনই তিনি প্রশ্ন তোলেন, বন্দিরা যদি বড়দিন পালন করতে পারেন, তা হলে দুর্গাপুজোর অনুমতি থাকবে না কেন ?
দাবি না মানায় অনশন শুরু করেন সুভাষ । পরে জেলের ভিতর পুজোর অনুমতি মেলে এবং বাঙালি বন্দিদের নিয়ে আয়োজন হয় দুর্গাপুজোর । মৃণালজিৎ গোস্বামীর কথায়, মহাষ্টমীর দিনে মাকে লেখা চিঠিটি এই ইতিহাসের আবেগের দিকটি আরও স্পষ্ট করে । বাড়ির পুজোর স্মৃতি, মাকে প্রণাম এবং চিঠি পৌঁছনোর আগেই পুজো শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা- সব মিলিয়ে সেখানে এক বন্দি সন্তানের 'মন' ধরা পড়েছে ।
এক শতাব্দী পরেও মুছে যায়নি সেই অপেক্ষা
1925-এর মান্দালয় আজ অনেক দূরের ইতিহাস । জেলের সেই দিন, সেই বন্দিত্ব, সেই পুজো- সবই এখন অতীত । কিন্তু ইতিহাস কখনও কখনও বড় কোনও ভাষণ বা রাজনৈতিক দলিলে নয়, কয়েকটি ব্যক্তিগত লাইনে বেঁচে থাকে । মহাষ্টমীতে মাকে লেখা নেতাজির সেই চিঠিও তেমনই । এক দিকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করা সুভাষচন্দ্র বসু । অন্য দিকে মায়ের জন্য মন কেমন করা এক সন্তান । মাঝখানে মান্দালয়ের জেলের গরাদ !