স্কুল শিক্ষার অধীনস্থ সব দফতরে বাধ্যতামূলক নেতাজির ছবি, জারি নির্দেশিকা
Netaji photograph mandatory: বিকাশ ভবন থেকে স্কুল শিক্ষা অধিকারের যুগ্ম-অধিকর্তা দেবজ্যোতি বড়াল এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন । সেখানে বেশ কিছু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
Published : November 4, 2026 at 5:30 PM IST
কলকাতা, 4 নভেম্বর: রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতরের অধীনস্থ সব সরকারি দফতরে এবার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নির্দিষ্ট ছবি রাখা বাধ্যতামূলক করা হল । শুধু ছবি রাখলেই চলবে না, দফতরের এমন গুরুত্বপূর্ণ ও দৃশ্যমান জায়গায় সেই ছবি টাঙাতে হবে, যেন সকলের চোখে পড়ে ।
মঙ্গলবার বিকাশ ভবন থেকে স্কুল শিক্ষা অধিকারের যুগ্ম অধিকর্তা দেবজ্যোতি বড়াল এই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন । বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, স্কুল শিক্ষা দফতরের প্রশাসনিক এক্তিয়ারভুক্ত প্রতিটি সরকারি দফতরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সরকার অনুমোদিত নির্দিষ্ট ছবি রাখতে হবে ।
এই মর্মে রাজ্যের সমস্ত জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শকদের (ডিআই, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক) প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । চিঠিতে যুগ্ম অধিকর্তা দেবজ্যোতি বড়াল নির্দেশ দিয়ে জানিয়েছেন, "সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই দফতরের প্রশাসনিক আওতাধীন সমস্ত সরকারি দফতরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ছবি রাখার বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছে ।"
প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, যত্রতত্র পাওয়া যে কোনও ছবি নয়, রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের অনুমোদিত নির্দিষ্ট প্রতিকৃতিই দফতরগুলিতে টাঙাতে হবে । কলকাতা আলিপুরের 'উত্তীর্ণ' ভবন থেকে এই অনুমোদিত ছবি সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে । বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "অনুমোদিত ছবি সংগ্রহের জন্য নোডাল আধিকারিক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এডিআই রানা দেবদাসকে ।" সেখান থেকেই জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ছবি সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে ।
একই সঙ্গে জেলার শিক্ষা আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের অধীনস্থ সমস্ত অধস্তন দফতর যাতে দ্রুত এই ছবি সংগ্রহ করে এবং উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে তা দৃশ্যমান জায়গায় টাঙানোর ব্যবস্থা করে, তা নিশ্চিত করতে হবে । চিঠিতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, "প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে থাকা সমস্ত অধস্তন দফতর যাতে অবিলম্বে এই ছবি সংগ্রহ করে এবং সংশ্লিষ্ট অফিস চত্বরের দৃশ্যমান ও উপযুক্ত মর্যাদাপূর্ণ স্থানে তা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে, সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করুন ।"
প্রশাসনিক মহলের মতে, সরকারি কার্যালয়গুলিতে জাতীয় মনীষীদের সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁদের আদর্শকে তুলে ধরতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে । এর আগে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর এবং স্কুল শিক্ষা দফতরের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয় । নির্দেশিকা পাওয়ার পরই বিভিন্ন জেলার শিক্ষা দফতরগুলিতে নেতাজির অনুমোদিত ছবি সংগ্রহ এবং তা যথাস্থানে বসানোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে ।