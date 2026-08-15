উপেক্ষিত ইতিহাস: স্বাধীনতা 80 তম বর্ষে 'অবহেলিত' গিদ্দাপাহাড়ের কোলে 'নেতাজি মিউজিয়াম'
1936 সালে কার্শিয়ংয়ের বাংলোয় নেতাজিকে গৃহবন্দি করেছিল ব্রিটিশ সরকার ৷ সেই ইতিহাস নিয়ে শুভদীপ রায় নন্দীর বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : August 15, 2026 at 8:45 PM IST
কার্শিয়ং, 15 অগস্ট: কার্শিয়ংয়ের গিদ্দা পাহাড়ের কোলে অবস্থিত একটি বাড়ি ৷ যে বাড়ি কেবল একটি মনোরম শৈলনিবাস নয়, এটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক পবিত্র ও রোমাঞ্চকর অধ্যায় ৷ 1922 সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর দাদা, শরৎচন্দ্র বসু ব্রিটিশ অফিসার পিটার লেসলির কাছ থেকে এই বাড়িটি কিনেছিলেন ৷ সেই থেকে 1939 সালের মধ্যে দুর্গাপুজো, পয়লা বৈশাখের ছুটিতে বসু পরিবারের সদস্যরা নিয়মিত এখানে এসে সময় কাটাতেন ৷ পাহাড়ের রাস্তায় ঘুরে শিশুদের মধ্যে বিস্কুট-চকলেট বিলি, পাগলাঝোরার ধারে প্রাতঃভ্রমণ, কিংবা পাহাড়ের শান্ত পরিবেশে সময় কাটানো—সব মিলিয়ে দার্জিলিং পাহাড়ের সঙ্গে বসু পরিবারের এক গভীর আত্মীক সম্পর্ক ছিল ৷ তবে, এই নিভৃত বাংলোটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে 1936 সালে ৷
সেই বছর জুলাই মাসে ব্রিটিশ সরকার নেতাজিকে গিদ্দা পাহাড়ের এই বাংলোতে ছয়মাসের জন্য গৃহবন্দি করে রেখেছিল ৷ সেখানে 24 ঘণ্টার কড়া পাহারার মধ্যে থেকেও দমে যাননি সুভাষচন্দ্র বসু ৷ নিজের ছায়াসঙ্গী কালু সিং লামার মাধ্যমে ব্রিটিশ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি একের পর এক বিপ্লবী পরিকল্পনাকে সফল করেছেন ৷ কালু সিং লামার জুতোর সোলে, পাউরুটির ভিতরে কিংবা পাঞ্জাবির কলারে লুকিয়ে কলকাতার বিপ্লবীদের কাছে পৌঁছে যেত নেতাজির নির্দেশাবলী ৷
এখান থেকেই তিনি স্ত্রী এমিলি শেঙ্কলকে একাধিক চিঠি পাঠানোর পাশাপাশি 'বন্দেমাতরম' বিতর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জওহরলাল নেহরুকে গুরুত্বপূর্ণ চিঠিও লেখেন নেতাজি ৷ এমনকী 1938 সালের ঐতিহ্যবাহী হরিপুরা কংগ্রেসের সেই কালজয়ী ভাষণের রূপরেখাও তিনি এই গৃহবন্দি অবস্থাতেই তৈরি করেছিলেন ৷
15 অগস্ট সারা দেশ যখন মহাসমারোহে স্বাধীনতার 79 বছর পূর্তির উৎসবে মেতে উঠতে প্রস্তুত, তখন বীর দেশনায়কের এমন স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক তীর্থক্ষেত্রের অবস্থা বেহাল বলে অভিযোগ ৷ 1996 সালে রাজ্য সরকার বাড়িটি অধিগ্রহণ করে । পরবর্তী কালে 2001 ও 2005 সালে সংস্কারের মাধ্যমে এটিকে 'নেতাজি মিউজিয়াম অ্যান্ড সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন হিমালয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস, সোসাইটি অ্যান্ড কালচার' হিসেবে গড়ে তোলে ৷
তবে বর্তমানে এই ঐতিহ্যবাহী সেই বাংলো তথা সংগ্রহশালা চরম প্রশাসনিক উদাসীনতার শিকার বলে অভিযোগ ৷ গত এক যুগ ধরে কোনও মেরামত না-হওয়ায় মূল বাংলো ও মিউজিয়ামের জরাজীর্ণ দশা ৷ দেওয়ালের রঙ চটে গেছে, ফেন্সিং ভেঙে পড়েছে এবং বন্ধ হয়ে রয়েছে সমস্ত গবেষণার কাজ ৷ উপরন্তু, পর্যাপ্ত কর্মী না-থাকায় মিউজিয়াম পরিচালনায় চরম সংকট তৈরি হয়েছে ৷
এই করুণ চিত্র ও ইতিহাসের গুরুত্ব তুলে ধরে মিউজিয়ামের ইনচার্জ গণেশ প্রধান আক্ষেপ ও উদ্বেগের সুরে বলেন, "সিপিএম সরকারের আমলে যখন এটি তৈরি হয়েছিল, তখন বলা হয়েছিল এটা মিউজিয়াম থাকবে আর রিসার্চ সেন্টার হবে ৷ তখনকার দিনে কিছু বছর অনেক রিসার্চের কাজ হয়েছে ৷ গত কয়েক বছরে গবেষণার কাজ খুব কম হয়েছে ৷ এখানে মেরামতি ও রঙ করার কাজ দরকার ৷ আমাদের উপরে বাংলো আছে, বাংলোতে একটু মেরামতির দরকার, ফেন্সিং নেই, তারপরে কর্মীও নেই ৷ কর্মী পেলে খুব ভালো হতো ৷"
পর্যটকদের অনীহা ও প্রচারের অভাব সম্পর্কে তিনি যোগ করেন, "যতজন পর্যটক আসেন, তাঁরা দেখলে খুব খুশি হন ৷ কিন্তু, বেশিরভাগ পর্যটক বলেন যে, তাঁরা জানতেন না এখানে নেতাজির বাড়ি আছে ৷ নেতাজির সঙ্গে উত্তরবঙ্গের একটা গভীর সম্পর্ক আছে ৷ সেই সম্পর্ক দেখতে হলে আপনাদেরকে নেতাজি মিউজিয়ামে আসতেই হবে ৷ আরও এই মিউজিয়ামের প্রচার ও প্রসার করা জরুরি বলে আমি মনে করি ৷"
হিমালয়ান হসপিটালিটি ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, "নেতাজি সম্পর্কে জানতে হলে গিদ্দা পাহাড়ে নেতাজি মিউজিয়ামে না-গেলে, তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে ৷ সেটিকে প্রচারের আলোয় এনে তার মেরামতি ও সংস্কারের কাজ করা খুব প্রয়োজন ৷ এছাড়াও অনেক রিসার্চ স্কলার ও গবেষকরা রয়েছেন, যাঁদের নেতাজির উপর গবেষণার জন্য এগিয়ে আসা উচিত ৷ এর জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যকে একত্রে এগিয়ে আসতে হবে ৷"
ইস্টার্ন হিমালয়ান ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর অ্যান্ডসোসিয়েশনের সভাপতি দেবাশিস মৈত্র বলেন, "নেতাজি আমাদের দেশের গর্ব ৷ তাঁর গিদ্দা পাহাড়ের ইতিহাসকে স্মরণীয় করে রাখা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ৷ রাজ্য সরকারের উচিত প্রচারের মাধ্যমে যাতে আরও বেশি পর্যটক নেতাজি মিউজিয়ামে নিয়ে আসা ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করার ৷"
এই বিষয়ে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ বলেন, "সম্প্রতি বিধানসভার অধ্যক্ষ মিউজিয়ামটি পরিদর্শন করে এসেছেন ৷ আমি নিজেও গিদ্দাপাহাড়ে এর আগে গিয়েছি ৷ বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে ৷ নেতাজির স্মৃতি এভাবে আমরা নষ্ট হয়ে যেতে দেব না ৷ বিগত সরকার এমন ঐতিহাসিক স্মৃতিকে কোনও গুরুত্ব দেয়নি ৷ তবে, খুব দ্রুত রাজ্য সরকার মিউজিয়াম ও গবেষণাগারটিকে ঢেলে সাজাতে যা যা করণীয়, তা করবে ৷"
ঐতিহাসিক এই অমূল্য সম্পদকে রক্ষা করতে হলে অবিলম্বে রাজ্য সরকার ও পর্যটন দফতরকে যৌথভাবে এগিয়ে আসতে হবে ৷ বাংলোটির পূর্ণাঙ্গ সংস্কার, গবেষণাগার পুনরায় চালু করা, প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগ এবং জাতীয় স্তরে সঠিক প্রচার চালানো দীর্ঘ সময়ের দাবি ৷ তাই স্বাধীনতা দিবসের 80 তম বর্ষের এই পবিত্র লগ্নে দেশনায়কের স্মৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে পাহাড়বাসীর একটাই দাবি, উপেক্ষা ও অবহেলার অন্ধকার ঠেলে কার্শিয়ংয়ের গিদ্দা পাহাড়ের এই বীরগাথাকে আবার পূর্ণ মর্যাদায় প্রচারের আলোয় ফিরিয়ে আনা হোক ৷