হাবরা-বনগাঁর পর বারাসত, শিশুকন্যাকে যৌন নির্যাতনের চেষ্টা প্রতিবেশী যুবকের !
সম্প্রতি হাবরায় এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে সৎ বাবা ও সৎ দাদুকে গ্রেফতার করে৷ অন্যদিকে বনগাঁয় এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে সৎ বাবাকে গ্রেফতার করা হয়৷
Published : July 17, 2026 at 8:04 PM IST
বারাসত (উত্তর 24 পরগনা), 17 জুলাই: বারুইপুর আবহে এবার সাড়ে চার বছরের শিশুকন্যাকে যৌন নির্যাতনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে । পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে । চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার জেলা সদর বারাসতে । হাবরা ও বনগাঁয় পরিবারের ভিতরেই দুই নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনা ঘিরে ইতিমধ্যে শোরগোল ফেলেছে । এবার জেলা সদরে শিশুকন্যাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ ঘিরে তোলপাড় পড়ে গেল ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে বারাসতের ওই ঘটনাস্থলে একটি সামাজিক অনুষ্ঠান ছিল । সাড়ে চার বছরের ওই শিশুকন্যা মায়ের সঙ্গে অনুষ্ঠানে গিয়েছিল । রাত আটটা নাগাদ শিশুটি মায়ের কাছে বাড়ি যাওয়ার কথা বলে । অনুষ্ঠানেরস্থল থেকে বাড়ি কাছে হওয়ায় ওই শিশুটি একাই বাড়ি চলে যাচ্ছিল । তখন পাশের বাড়ির যুবক ওই শিশুকন্যার মুখ চেপে ধরে তার ঘরে নিয়ে যায় ।
অভিযোগ, তারপর তাকে ওই যুবক ধর্ষণের চেষ্টা করে । শিশুকন্যাটি ওই যুবকের হাত ছিটকে দৌড়ে বাড়ি চলে আসে । বৃহস্পতিবার সকালে ওই শিশুকন্যা অসুস্থ হয়ে পড়ে । পরে রাতে সে তার বাবাকে প্রতিবেশী যুবকের কীর্তির কথা বলে দেয় । রাতেই ওই শিশুকন্যার বাবা ওই যুবকের বিরুদ্ধে বারাসত থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ।
খবর ছড়িয়ে পড়তেই প্রতিবেশীরা অভিযুক্ত যুবকের বাড়ি ঘেরাও করে । উত্তেজিত বাসিন্দারা ওই যুবককে মারধর শুরু করেন । খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । ওই যুবককে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় । শুক্রবার দুপুরে তাকে বারাসত আদালতে পাঠানো হয়েছে ।
নির্যাতিতার এক প্রতিবেশী বলেন, ‘‘রাতে আমরা ঘটনাটি শোনার পর ওই যুবককে গ্রেফতারের দাবি তুলেছিলাম । ওইটুকু শিশুকন্যাকে অত্যাচার করতে ছাড়েনি । থানায় অভিযোগ করার পর ওই যুবক পালানোর চেষ্টা করছিল । সবাই মিলে ওকে ধরে রাখে । তারপর পুলিশকে খবর দেওয়া হয় । পুলিশ এসে অভিযুক্ত যুবককে ধরে নিয়ে গিয়েছে । আমরা ওই যুবকের কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি । পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত যুবকের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে । নির্যাতিতা শিশুকন্যার শারীরিক পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে ।’’
সম্প্রতি বারুইপুরে 13 বছরের এক কিশোরীকে গণধর্ষণ করে খুন করার ঘটনায় গোটা রাজ্যে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে । পুলিশের এনকাউন্টারে অভিযুক্তদের মধ্যে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে । তারপরেও অপরাধীদের উপর লাগাম টানা যাচ্ছে না । গত সপ্তাহে হাবরায় সৎ বাবা ও সৎ দাদুর বিরুদ্ধে অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করার অভিযোগ ওঠে । সব জেনেও ওই কিশোরীর মা নীরব ছিলেন। পুলিশ সৎ বাবা, সৎ দাদু ও মাকে গ্রেফতার করেছে ।
তার দু'দিন পরেই বনগাঁ থানার পুলিশ কিশোরীকে ধর্ষণ করার অভিযোগে দিল্লির বাসিন্দা সৎ বাবাকে গ্রেফতার করে । এবার সাড়ে চার বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে প্রতিবেশী যুবককে পুলিশ শ্রীঘরে পাঠাল । বারাসতের এক পদস্থ পুলিশ আধিকারিক বলেন, ‘‘শিশুকন্যাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে প্রতিবেশী যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে । ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো আইনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে । ধৃতকে বারাসত আদালতে পাঠানো হয়েছে ।’’