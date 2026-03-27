স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী'কে ধর্ষণে অভিযুক্ত প্রতিবেশী, পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন

স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী'কে ধর্ষণে অভিযুক্ত প্রতিবেশী, পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন
ধর্ষণের ভিডিয়ো রেকর্ডিং করে হুমকির অভিযোগ ৷ টাকার বিনিময়ে অভিযুক্ত ধর্ষককে আড়াল করার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে ৷
Published : March 27, 2026 at 8:08 PM IST
হরিরামপুর (দক্ষিণ দিনাজপুর), 27 মার্চ: স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে ৷ কাউকে জানালে সন্তান ও স্বামীকে প্রাণে মারার হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেছেন নির্যাতিতা ৷ দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুর ব্লকের ঘটনায় পুলিশে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি ৷ অভিযুক্তকে গ্রেফতার না-করায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে নির্যাতিতার পরিবার ৷
নির্যাতিতা অভিযোগ করেছেন, গত ফেব্রুয়ারি মাসে এক রাতে তিনি বাড়িতে একা ছিলেন ৷ তাঁর স্বামী কাজে বাইরে গিয়েছিলেন ৷ সেই সময় প্রতিবেশী ওই যুবক মত্ত অবস্থায় তাঁর বাড়িতে ঢুকে পড়েন বলে অভিযোগ ৷ এরপর মহিলার সঙ্গে অশালীন আচরণ শুরু করেন ৷ মহিলা প্রতিবাদ করলে, তাঁর সঙ্গে জবরদস্তি শুরু করেন এবং তাঁকে ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ ৷
নির্যাতিতা অভিযোগ করেছেন, পুরো ঘটনার ভিডিয়ো রেকর্ডিং করেছিলেন অভিযুক্ত ৷ আর সেই ভিডিয়ো দেখিয়ে ক্রমাগত নির্যাতিতাকে হুমকি দিতে থাকেন অভিযুক্ত যুবক ৷ ভিডিয়ো ভাইরাল করে দেওয়া, নির্যাতিতার সন্তান ও স্বামীকে প্রাণে মারার হুমকিও দেওয়া হয় ৷ তিনি অভিযোগ করেছেন, পরেরদিন সকালে অভিযুক্ত ফের তাঁর বাড়িতে আসেন ৷ সেই সময় নির্যাতিতা চিৎকার করলে সেখান থেকে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত ৷
এরপর তাঁর স্বামী বাড়ি ফিরলে পুরো ঘটনা তাঁকে জানান ৷ অন্যান্য প্রতিবেশীদেরও ঘটনা সম্পর্কে অবগত করেন তাঁরা ৷ সকলের সাহায্যে স্বামীর সঙ্গে হরিরামপুর থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করেন নির্যাতিতা ৷ কিন্তু পুলিশের তরফে অভিযুক্তকে এখনও গ্রেফতার করা হয়নি বলে অভিযোগ ৷ অভিযুক্ত ওই যুবক এলাকাতেই বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন নির্যাতিতা এবং তাঁর স্বামী ৷ এমনকি পুলিশের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ ধামাচাপা দেওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে টাকা নেওয়ার অভিযোগও তোলা হয়েছে ৷
পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না-নেওয়ায় তাঁরা স্থানীয় কংগ্রেস নেতা শুভাশিস পালের কাছে সাহায্য চান ৷ তিনি বলেন, "পুলিশ তো কোন কিছুর ব্যবস্থা নেয় না ৷ আন্দোলন হলে তখন আমাদের ছেলেদের গ্রেফতার করে ৷ গত ফেব্রুয়ারি মাসে এলাকার এক মহিলার উপরে অত্যাচার হয়েছে ৷ পুলিশ এখনও পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেয়নি ৷ এরকম অনেক ঘটনা রয়েছে ৷"
তবে, ধর্ষণের ঘটনা ও তা নিয়ে অভিযোগ দায়ের হওয়ার বিষয়টি জানতেন না-বলে দাবি করেছেন গঙ্গারামপুর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক শুভতোষ সরকার ৷ তিনি বলেন, "এই ধরনের ঘটনার কথা আমি জানতাম না ৷ যদি এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে, পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে খুব দ্রুত গ্রেফতার করে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে ৷"