মহিলাকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় বিজেপি কর্মীকে চপারের কোপ ! গ্রেফতার অভিযুক্ত

মহিলাকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় বিজেপি কর্মীকে চপারের কোপ ! গ্রেফতার অভিযুক্ত
জখম বিজেপি নেতা পেশায় আইনজীবী ৷ গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি ৷
Published : May 24, 2026 at 6:04 PM IST
মালদা, 24 মে: কয়েকদিন আগে এক মহিলাকে উত্ত্যক্ত করার ঘটনার প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি । সেই আক্রোশ থেকেই প্রকাশ্য রাস্তায় ধারালো অস্ত্র নিয়ে বিজেপি কর্মী তথা আইনজীবীকে কোপ মারার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুরে মালদার চাঁচলের আশাপুর এলাকায় ৷ গুরুতর জখম অবস্থায় মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কিরণ সাহা ।
ঘটনার পরেই অভিযুক্ত যুবকের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আশাপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় চাঁচল থানার পুলিশ বাহিনী । নেতৃত্ব দেন থানার আইসি জয়দেব ঘোষ । পরে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চাঁচল থানার পুলিশ । চাঁচলের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা বলেন, "ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । তার বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ।"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক মাস আগে এলাকায় এক মহিলাকে প্রকাশ্যে উত্ত্যক্ত করার অভিযোগ ওঠে হাবিবুর রহমান নামে ওই যুবকের বিরুদ্ধে । সেই সময় ঘটনার প্রতিবাদ করেছিলেন স্থানীয় বিজেপি নেতা ও আইনজীবী কিরণ সাহা । অভিযোগ, ওই ঘটনার পর থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়েছিল । তারপর থেকেই অভিযুক্তের সঙ্গে কিরণ সাহার বিরোধ তৈরি হয় । এদিন সেই পুরনো আক্রোশ থেকেই হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ কিরণ সাহার পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়দের ।
আক্রান্ত কিরণ সাহা হাসপাতাল থেকে বলেন, "এলাকার এক মহিলাকে বিরক্ত করছিল হাবিবুর । আমি সেই ঘটনার প্রতিবাদ করেছিলাম । সেই আক্রোশ থেকেই আজ আমার উপর হামলা চালানো হয়েছে । ধারালো অস্ত্র দিয়ে আমাকে কোপানো হয় ।" স্থানীয় বাসিন্দা অচিন্ত্য ঘোষ বলেন, "কিরণ সাহাকে নৃশংসভাবে কোপানো হয়েছে । শরীরের একাধিক জায়গায় গুরুতর আঘাত রয়েছে । আমরা চাই অবিলম্বে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করুক পুলিশ এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক ।"
ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বিজেপি । মালদা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি যুব মোর্চার সহ-সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস বলেন, "পুরনো শত্রুতার জেরেই এই হামলা হয়েছে । কিরণ সাহা এলাকায় প্রতিবাদী মুখ হিসেবে পরিচিত । তিনি ভোটে প্রার্থীও হয়েছিলেন ৷ এক মহিলাকে উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ করেছিল বলেই ওর উপর এই হামলা চালানো হয়েছে । আমরা অভিযুক্তের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানাচ্ছি ।"