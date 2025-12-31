ETV Bharat / state

রাস্তা নিয়ে বচসা, মহিলাকে বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারধর প্রতিবেশীর !

ঘটনায় দুই পরিবারের তরফে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ মহিলাকে মারধর নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি ৷

Basanti incident
মহিলাকে বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারধরের অভিয়োগ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 31, 2025 at 5:54 PM IST

3 Min Read
বাসন্তী, 31 ডিসেম্বর: যাতায়াতের রাস্তা নিয়ে প্রতিবেশী দুই পরিবারের মধ্যে বচসা । আর তার জেরে বাঁশ ও লাঠি দিয়ে একপক্ষ অপরপক্ষকে মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ । ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের কাঁঠালবেড়িয়া পঞ্চায়েতে উত্তর ভাঙনখালি গ্রামে ।

ঘটনায় জখম হয়েছেন নাসিমা লস্কর নামে এক মহিলা । আক্রান্ত ওই মহিলা বাসন্তী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন । পরে পালটা অভিযোগ দায়ের করেছেন অভিযুক্তরাও ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । ক্যানিংয়ের এসডিপিও রামকুমার মণ্ডল বলেন, "ইতিমধ্যেই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের পক্ষ থেকেই অভিযোগ জানানো হয়েছে বাসন্তী থানাতে । সম্পূর্ণ বিষয়ে আমরা খতিয়ে দেখছি । আমাদের প্রাথমিক অনুমান, পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা ঘটেছে ।"

রাস্তা নিয়ে বচসার জেরে এই ঘটনা (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর ভাঙনখালি এলাকার একটি ফিসারীর রাস্তা দিয়ে এলাকার লোকজন যাতায়াত করেন । সেই রাস্তা নিয়ে বচসা শুরু হয় নাসিমা লস্কর ও তাঁর প্রতিবেশীদের মধ্যে । অভিযোগ, বচসার সময় আচমকা জনাকয়েক প্রতিবেশী যুবক নাসিমার উপর আক্রমণ করেন । তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ । ঘটনাস্থল থেকে কোনও প্রকারে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন আক্রান্ত ওই মহিলা ।

ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে বিজেপি ৷ মহিলাকে মারধরের ভিডিয়ো-সহ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন বুধবার ৷ তিনি সেখানে লেখেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পশ্চিমবঙ্গে কোনও নারীই নিরাপদ নয়!!! দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার ক্যানিং মহকুমার বাসন্তী ব্লকের উত্তর ভাঙনখালি গ্রামের ভয়ঙ্কর দৃশ্য সামনে এসেছে । অভিযোগকারীর বয়ান অনুযায়ী, জলিল লস্কর, মুন্না লস্কর, আরিফ লস্কর এবং অন্যরা তাঁকে ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের মারধর করে । ভিডিয়ো থেকেই সেটা বোঝা যাচ্ছে ।"

তিনি আরও লেখেন, "বিবাদ যাই হোক না কেন, এটা আশ্চর্যজনক যে এই ধরনের লোকেরা কীভাবে আইনের ভয় পায় না এবং দিনের আলোতে বাঁশ ও লাঠি দিয়ে মহিলাদের পেটাচ্ছে ৷ যেন তারা জানে যে এমন জঘন্য কাজ করে পার পেয়ে যাবে বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি তাদের ছেড়ে দেবে ৷ কারণ, তারা শাসকদল ঘনিষ্ঠ ! পশ্চিমবঙ্গের নারীদের নিরাপত্তার স্বার্থে এই নারীবিরোধী রাজ্য সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে ।"

বিজেপি নেতা অর্পণ দাস বলেন, "ঘটনাটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক । প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ ৷ যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন মহিলা, সে রাজ্যে মহিলারা সুরক্ষিত নয় । এখানে মহিলারা নিরাপত্তাহীনতার ভুগছে ৷ এমন ঘটনা আমরা দেখেছি বাংলাদেশে ৷ তাহলে কি পশ্চিমবঙ্গ ধীরে ধীরে বাংলাদেশ হয়ে যাচ্ছে ? মুখ্যমন্ত্রী বাংলার গর্ব না লজ্জা !"

বাসন্তীর তৃণমূল বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল বলেন, "খুবই নিন্দনীয় ঘটনা । এই ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত রয়েছে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য আমরা পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েছি । আমাদের পুলিশ প্রশাসনের ওপর ভরসা রয়েছে । তারা যথাযথ ব্যবস্থা নেবে ৷"

