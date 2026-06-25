বচসার জেরে প্রতিবেশীকে খুন: 7 বছর পর দোষীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
2019 সালের একটি খুনের ঘটনায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পাশাপাশি আদালত দোষীকে আর্থিক জরিমানা করেছে। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া শেষে এই রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে নিহতের পরিবার।
Published : June 25, 2026 at 8:16 PM IST
শিলিগুড়ি, 25 জুন: ক্ষণিকের উত্তেজনার বশে ঘটা এক হত্যাকাণ্ডের দীর্ঘ সাত বছর পর অবশেষে রায় দিল আদালত। 2019 সালের একটি চাঞ্চল্যকর খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত আনন্দ ওঁরাওকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত। কারাদণ্ডের পাশাপাশি আদালত তাকে আর্থিক জরিমানাও করেছে। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া শেষে এই রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে নিহতের পরিবার।
হত্যাকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটেছিল 2019 সালের বিশ্বকর্মা পুজোর রাতে। প্রতিমা বিসর্জনের পর্ব শেষ করে রাতে যখন সকলে বাড়ি ফিরছিলেন, ঠিক তখনই পারিবারিক একটি পুরনো বিষয় নিয়ে প্রতিবেশী মাংলু ওঁরাওয়ের সঙ্গে আনন্দ ওঁরাওয়ের তীব্র বচসা শুরু হয়। ঝগড়া চলাকালীন পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং তা হাতাহাতিতে রূপ নেয়। উত্তেজনার বশে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আনন্দ একটি ভারী লোহার রড নিয়ে এসে মাংলুর ওপর অতর্কিতে হামলা চালায়। রডের আঘাতে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন মাংলু। স্থানীয় বাসিন্দারা আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মাংলুকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
ঘটনার পরেই তৎপর হয়ে ওঠে পুলিশ প্রশাসন। মূল অভিযুক্ত আনন্দ ওঁরাওকে দ্রুত গ্রেফতার করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। এরপর শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে শুরু হয় দীর্ঘ আইনি লড়াই। মামলার শুনানিতে একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর চাঞ্চল্যকর বয়ান, চিকিৎসকদের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং পুলিশের পেশ করা অকাট্য তথ্যপ্রমাণ আনন্দের অপরাধের বিষয়টি আদালতের সামনে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। দীর্ঘ 7 বছর ধরে উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাব এবং সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ পুঙ্খানুপুঙ্খ খতিয়ে দেখার পর, গত বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের বিচারক অভিযুক্ত আনন্দ ওঁরাওকে খুনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন। আদালতের এই রায়ের পর নিহতের পরিবার স্বস্তি প্রকাশ করেছে। তাঁদের মতে, বিলম্বে হলেও অপরাধী তার যোগ্য শাস্তি পেয়েছে।