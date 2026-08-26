গড়ফায় আবাসনের ছাদে নিয়ে গিয়ে শিশুকে অবাঞ্ছিত স্পর্শ ! পলাতক প্রতিবেশী প্রৌঢ়

গড়ফায় আবাসনের ছাদে নিয়ে গিয়ে শিশুকে অবাঞ্ছিত স্পর্শ ! পলাতক প্রতিবেশী প্রৌঢ়
ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে রয়েছে শিশুটির পরিবার । এত অল্প বয়সে এমন ঘটনার প্রভাব শিশুটির মনে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ তাদের ।
Published : August 26, 2026 at 6:12 PM IST
কলকাতা, 26 অগস্ট: জল খাওয়ানোর নাম করে আবাসনের ছাদে নিয়ে যাওয়া হয় চার বছরের শিশুকে ৷ তারপর তার গায়ে অবাঞ্ছিত স্পর্শ করার অভিযোগ প্রতিবেশী প্রৌঢ়র বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার, কলকাতার গড়ফা থানা এলাকায় ৷
বুধবার থানায় অভিযোগ করেছে ওই শিশুটির পরিবার ৷ ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত পলাতক বলে পুলিশ সূত্রে খবর । তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে গড়ফা থানার পুলিশ । কলকাতা পুলিশের ডিসি(এসএসডি) খন্ডবহালে উমেশ গণপত বলেন, "শিশুটির গায়ে হাত দেওয়ার অভিযোগ দায়ের হয়েছে । আমরা সবদিকটা তদন্ত করে দেখছি ৷"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিবারের সঙ্গে গড়ফা এলাকার একটি আবাসনে থাকে চার বছরের শিশুটি । বুধবার সকালে পাশের একটি ফ্ল্যাটে থাকা কাকার কাছে গিয়েছিল সে । সেই সময় শিশুটির কাকা বাড়িতে ছিলেন না বলে জানা গিয়েছে । অভিযোগ, সেই সুযোগে প্রতিবেশী এক প্রৌঢ় শিশুটিকে জল খাওয়ানোর নাম করে ডেকে প্রথমে আবাসনের ছাদে নিয়ে যান । সেখানে শিশুটির গায়ে অবাঞ্ছিতভাবে হাত দেওয়া হয় বলে অভিযোগ । কিছুক্ষণ পর শিশুটির কান্নার আওয়াজ শুনতে পান পরিবারের সদস্যরা । তাঁরা দ্রুত ওই ছাদে ছুটে যান । কিন্তু পরিবারের সদস্যরা সেখানে পৌঁছনোর আগেই প্রৌঢ় ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান বলে অভিযোগ । এরপরই গড়ফা থানায় অভিযোগ দায়ের করে শিশুটির পরিবার ।
পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । অভিযুক্তের সন্ধানে তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি ঘটনার বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করছেন তদন্তকারীরা । ইতিমধ্যেই শিশুটিকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর । ঘটনার প্রকৃত পরিস্থিতি জানতে শিশুটির পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলছেন তদন্তকারীরা । আবাসনের আশপাশের পরিস্থিতি এবং ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্যও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
এদিকে ঘটনার পর আতঙ্কে শিশুটির পরিবার । এত অল্প বয়সে এমন ঘটনার প্রভাব শিশুটির মনে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা পরিবারের সদস্যদের । তাই শিশুটিকে আগলে রাখার পাশাপাশি প্রয়োজন হলে মনোবিদের পরামর্শ নেওয়ার কথাও ভাবছে পরিবার । গড়ফার মতো জনবহুল এলাকায় আবাসনের মধ্যে এমন অভিযোগ সামনে আসায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । শিশুদের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে । অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেফতার করে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছে শিশুটির পরিবার ।