যাদবপুরে বাম ছাত্র কনভেনশনে প্রতিরোধের ডাক নেহা-সৃজনের, নিশানা বিজেপিকে
Left group's Jadavpur University convention: তাঁরা বলেন, ভয়টাই শেষ হয়ে গেছে, আঘাত এলে পালটা আঘাত হবে ৷ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে হবে ৷
Published : October 5, 2026 at 7:59 PM IST
কলকাতা, 5 অক্টোবর: যাদবপুরে বাম ছাত্র কনভেনশনের মঞ্চ থেকে আইসা ও এসএফআই একাধিক ইস্যুতে নিশানা করল বিজেপি ও RSS-কে ৷ প্রতিরোধের ডাক দিলেন AISA নেত্রী নেহা বোরা, SFI-এর সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য এবং SFI নেত্রী তথা গবেষক ছাত্রী শিল্পী আফরিন-সহ আরও অনেকে । SIR, ভোটাধিকার, শিক্ষা, SRFTI-এ তাণ্ডব-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে কেন্দ্র ও রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সরব হন বক্তারা ।
AISA নেত্রী নেহা বোরার বক্তব্যে উঠে আসে 'আঘাত এলে পাল্টা প্রতিরোধের' বার্তা । তাঁর দাবি, ছাত্র আন্দোলন বা গণ-আন্দোলনকে দমন করে কখনও মানুষের কণ্ঠ স্তব্ধ করা যায়নি । SRFTI-এর সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনকে ‘submission’-এ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হলে তার বিরুদ্ধে মানুষের শক্তিই জবাব দেবে ।"
নেহার কথায়, "গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার ভোট । সেই অধিকার কেড়ে নেওয়া হলে গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই দুর্বল হয় ।" স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সংবিধান রক্ষার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, "এই অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে সাধারণ মানুষকে আরও সক্রিয় হতে হবে ।"
এদিন একযোগে বিজেপি ও RSS-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে নেহা অভিযোগ করেন, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও জনপরিকাঠামোর বদলে তাঁদের রাজনীতি, হিংসা ও জোরজবরদস্তির দিকে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে । তাঁর দাবি, 'না ভয় পাওয়া, না বিক্রি হওয়া' - এই রাজনৈতিক অবস্থানই বামপন্থার শক্তি । বাংলা ও দেশের গণতান্ত্রিক পরিসর রক্ষায় বামপন্থী শক্তিকে ফের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি ।
অন্যদিকে, SFI-এর সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য বলেন, "লড়াইটা এখন শুধু নতুন কিছু অর্জনের নয়, এতদিনে অর্জিত অধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষারও ।" তাঁর বক্তব্যে আম্বেদকর, গান্ধি, রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, সুভাষচন্দ্র বসু, ভগৎ সিং ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের মতো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গ উঠে আসে ।
SIR-এর প্রসঙ্গ টেনে সৃজন বলেন, দেশের নাগরিক অধিকার ও ভোটাধিকারের প্রশ্ন আজ নতুন করে সামনে এসেছে । একইসঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য, নন্দলাল বসু এবং সংবিধানের সঙ্গে তাঁর শিল্পকর্মের সম্পর্কের কথাও তুলে ধরেন তিনি । 'ডিম-ইট-পাটকেল ছোড়া, হামলা বা ভয় দেখানো হলেও লড়াই থামবে না' - এমন বার্তাও দেন SFI-এর সাধারণ সম্পাদক । তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে নতুন প্রজন্মের আন্দোলনের ধরনও । পুলিশের ভয়, রাষ্ট্রীয় দমন বা প্রশাসনিক চাপের মধ্যেও তরুণ প্রজন্ম প্রতিবাদকে নতুন ভাষা, ব্যঙ্গ ও স্যাটায়ারের মাধ্যমে সামনে আনছে বলে মন্তব্য করেন তিনি ।
শিল্পী আফরিনও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মী সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ এবং ক্যাম্পাসে ছাত্র আন্দোলনের প্রসঙ্গ তোলেন । তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে শিক্ষক-শূন্যতা, পরিকাঠামো এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন । একইসঙ্গে, আন্দোলনের উপর চাপ তৈরি হলেও প্রতিবাদ থামবে না বলে দাবি করেন তিনি ।
সব মিলিয়ে, যাদবপুরের এই বাম ছাত্র কনভেনশন হয়ে উঠল প্রতিরোধ, গণতন্ত্র ও বাম ছাত্র ঐক্যের বার্তা দেওয়ার মঞ্চ । বক্তাদের বক্তব্যে স্পষ্ট, রাজনীতি ও ছাত্র আন্দোলনের ময়দানে আগামী দিনে আরও বড় পরিসরে সংগঠিত হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বাম ছাত্র সংগঠনগুলি । এদিকে, আজ বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর এই কনভেনশনের বিরোধিতা করে এবিভিপি । তাদের দাবি, নেহা বোরার সঙ্গে যাদবপুরের কোনও সম্পর্ক নেই । সে বহিরাগত । তাই, বহিরাগতকে ক্যাম্পাসে আনা বেআইনি । বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তারা তাদের এই আপত্তির কথা জনিয়েছে ।