ETV Bharat / state

‘গাফিলতি বরদাস্ত নয়’, মুর্শিদাবাদের দুর্ঘটনায় চরম শাস্তির হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "কোনওরকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না ৷ রাজ্য পুলিশ ইতিমধ্যে রেলের গেটম্যানকে গ্রেফতার করেছে । যারা দোষী প্রমাণিত হবে, কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

murshidabad accident
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 17, 2026 at 2:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 17 জুলাই: আজিমগঞ্জ-কাটোয়া শাখায় মুর্শিদাবাদের গোবিন্দপুর রেলগেটে পুলকার দুর্ঘটনার পর দোষীদের চরম শাস্তির হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
শুক্রবার সকালের আলো ফুটতেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় অকালে প্রাণ হারিয়েছে তিন স্কুল পড়ুয়াসহ পাঁচজন ৷ সেই ঘটনায় শোকপ্রকাশের পাশাপাশি কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। নিছক দুর্ঘটনা বলে বিষয়টিকে লঘু করে দেখতে নারাজ রাজ্য সরকার। এপ্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "কোনওরকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না ৷ রাজ্য পুলিশ ইতিমধ্যে রেলের গেটম্যানকে গ্রেফতার করেছে। এই ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা হবে। যারা দোষী প্রমাণিত হবে, কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছে রাজ্য সরকার । মুখ্যমন্ত্রীর শোকবার্তা, "আজ সকালে মুর্শিদাবাদে মর্মান্তিক ট্রেন দুর্ঘটনার খবরে শোকাহত । যে অল্পবয়সী পড়ুয়ারা প্রাণ হারিয়েছে, তাদের পরিবার, বিশেষ করে বাবা-মায়ের প্রতি সমবেদনা । এই মুহূর্তে গোটা রাজ্য প্রিয়জন হারানো পরিবারগুলির পাশে রয়েছে ৷"

দুর্ঘটনার পর দ্রুত উদ্ধার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্থানীয় প্রশাসন । মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আহতদের এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সবরকম সাহায্য করা হয় ৷ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে হাসপাতালে পৌঁছেছেন রাজ্যের মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ ৷ পাশাপাশি, সকাল থেকেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার। তাঁরা উদ্ধারকাজ ও অন্যান্য বিষয় দেখভাল করছেন ৷
আহতদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে যাতে ত্রুটি না থাকে, সেদিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে নবান্ন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ও তদারকি করছেন। মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে আহতদের যাতে সেরা চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়, সেদিকে নজর রাখছেন তিনি ৷

TAGGED:

MURSHIDABAD
POOL CAR ACCIDENT
CHIEF MINISTER SUVENDU
WEST BENGAL
RAIL ACCIDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.