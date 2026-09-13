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ডায়াবেটিসে পায়ের যত্ন না-নিলেই বিপদ ! হতে পারে গ্যাংরিন

Gangrene in Foot: ডায়াবেটিস রোগীদের পায়ের যত্ন নেওয়া অত্যন্ত আবশ্যিক ৷ কীভাবে তা করবেন, চিকিৎসক জানালেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সৌমিতা ভট্টাচার্যকে ৷

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ডায়াবেটিসে পায়ের যত্ন না-নিলে হতে পারে গ্যাংরিন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 13, 2026 at 2:07 PM IST

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কলকাতা, 13 সেপ্টেম্বর: পায়ে সামান্য চোট । হয়তো কোথাও একটু কেটে গেল, অথবা গরম মাটির উপর দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে গেলেন । সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় পায়ে আঘাত লেগেছে । ব্যথা বা জ্বালা অনুভব হয়, ক্ষতটা চোখে পড়ে, তারপর তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় । কিন্তু ডায়াবেটিসে আক্রান্ত অনেকের ক্ষেত্রে ছবিটা একেবারেই আলাদা । পায়ে ক্ষত হলেও তাঁরা অনেক সময় তা বুঝতেই পারেন না । কারণ দীর্ঘদিনের অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস পায়ের স্নায়ুর অনুভূতি কমিয়ে দেয় । আর সেই ছোট ক্ষত থেকেই শুরু হতে পারে সংক্রমণ । সময়মতো চিকিৎসা না-হলে তা ছড়িয়ে গিয়ে পা পচে যেতে পারে ৷ যাকে বলে গ্যাংরিন ৷ এটি এমনকি প্রাণসঙ্কটের কারণও হতে পারে ।

ডায়াবেটিসকে অবহেলা নয়

প্লাস্টিক ও রিকনস্ট্রাকশন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অনুপম গোলাসের বলেন, "ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ, যা ধীরে ধীরে শরীরের বিভিন্ন অংশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে । শুরুতে কোনও বড় উপসর্গ না থাকায় অনেকেই রোগটিকে গুরুত্ব দেন না । বেশিরভাগ লোক প্রথমে ডায়াবেটিস হলে শরীরে সেরকম কিছু বুঝতে পারে না যার ফলে ওরা ডায়াবেটিসকে অবহেলা করেন । অনেকে মনে করেন যে আমার কিছু নেই, শুধু শুধু ওষুধ দেওয়া হচ্ছে । সুগারকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেন না ।"

কিন্তু বছরের পর বছর রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে না থাকলে তার প্রভাব শরীরের একাধিক অঙ্গে পড়তে শুরু করে । চিকিৎসকের কথায়, "যখন একজন লোকের পাঁচ, দশ, পনেরো বছর সুগার নিয়ন্ত্রণে থাকে না, তখন কিন্তু ডায়াবেটিস দেহের সবকটা টিস্যুতে প্রভাব ফেলতে শুরু করে । তার মধ্যে যেমন হার্টকে প্রভাবিত করে, কিডনিকে প্রভাবিত করে, সেই রকমই স্নায়ুকে প্রভাবিত করে । পায়ের স্নায়ুকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে ডায়াবেটিস ।"

পায়ের যত্ন আবশ্যিক

পায়ের স্নায়ু আক্রান্ত হওয়ার ফলে ধীরে ধীরে কমতে থাকে অনুভূতি । এই সমস্যাকেই বলা হয় নিউরোপ্যাথি । ফলে পায়ে কোনও আঘাত লাগলেও রোগী অনেক সময় তা বুঝতে পারেন না । চিকিৎসক অনুপম গোলাস বলেন, "পায়ে যে স্নায়ু আছে, তাতে কোনও অনুভূতি থাকে না । মানে পায়ে যদি একটা পেরেক ঢুকে যায়, তাহলেও সে সেটা বুঝতে পারবে না । ঠান্ডা বা গরম মাটিতে যদি কোনও জায়গায় পা দেয়, তাহলেও সে বুঝতে পারবে না ।"

অর্থাৎ, পায়ে যে আঘাত একজন সুস্থ মানুষ সঙ্গে সঙ্গে টের পেয়ে যান, ডায়াবেটিসের কারণে অনুভূতি কমে যাওয়া রোগীর কাছে সেই আঘাত অজানাই থেকে যেতে পারে । ফলে ছোট ক্ষতও দিনের পর দিন অবহেলিত থেকে যায় । চিকিৎসকের কথায়, "আমাদের যদি পায়ে একটু কোথাও লেগে যায়, আমরা বুঝতে পারি এখানে চোট লেগেছে, আমরা যত্ন করি । ডায়াবেটিসের রোগীরা বুঝতে পারেন না । পায়ে ছোট ক্ষত হলে বা গোড়ালি ফেটে গেলে ওখান থেকে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে । হাই ব্লাড সুগারের জন্য সংক্রমণটা খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে যায় ।"

পায়ের আকার বদল

শুধু অনুভূতি কমে যাওয়া নয়, নিউরোপ্যাথির প্রভাবে পায়ের পেশিও আক্রান্ত হতে পারে । বদলে যেতে পারে পায়ের গঠন । ফলে ডায়াবেটিস রোগীর পা আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে । অনুপম গোলাস বলেন, "ওই নিউরোপ্যাথির জন্য পায়ের পেশির ওপর প্রভাব পড়ে, তাতে পায়ের আকার বদল হয়ে যায় । এই সব মিলিয়ে পা খুব বিপজ্জনক অংশ হয়ে যায় ডায়াবেটিস রোগীর ক্ষেত্রে ।"

তাই ডায়াবেটিস রোগীর ক্ষেত্রে শুধু সুগার নিয়ন্ত্রণ করলেই হবে না, পায়ের যত্নকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে । চিকিৎসকের মতে, পায়ের পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি নিয়ে রোগীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি । অনুপম গোলাস বলেন, "যাদের সুগার অনেক বেশি থাকে তাদের যদি পায়ে সামান্য ক্ষতও হয় তারা সেটা বুঝতে পারে না ৷ কারণ, তাদের পায়ে তখন কোনও অনুভূতি নেই । তাই ডায়াবেটিস পায়ের যত্ন খুব দরকারী । প্রথমত, আমরা সব রোগীকে বলি যে সুগার তো নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে । দ্বিতীয়ত, তোমার পা তোমার মুখের থেকেও বেশি পরিষ্কার রাখতে হবে । এটা বোঝাটা খুব দরকার ।"

খালি পায়ে হাঁটা বিপজ্জনক

পায়ে অনুভূতি কমে যাওয়ায় খালি পায়ে হাঁটার অভ্যাসও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে । বাড়িতে হোক বা বাইরে, ডায়াবেটিস রোগীদের খালি পায়ে না হাঁটার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসক । অনুপম গোলাস বলেন, "লোকে পায়ের যত্ন করেন না, খালি পায়ে হাঁটা চলা করেন । অনেকের পায়ে অনুভূতি নেই । কিন্তু, মন্দিরে গেলে জুতো খুলে হাঁটেন ৷ তাতে পায়ে গরম লাগলেও ওরা বুঝতে পারেন না ৷ আর পা পুড়িয়ে চলে আসেন । শুধু বাইরে নয়, যাদের ডায়াবেটিস আছে আমরা বাড়িতেও খালি পা হাঁটতে মানা করি তাদের ।" তিনি আরও বলেন, "ডায়াবেটিস রোগীদের পায়ে অনুভূতি কম আছে, যার ফলে বাড়িতেও তাদের ক্ষত বা ইনজুরি হতে পারে । তাই তাদের বাড়িতেও জুতো পরার পরামর্শ দেওয়া হয় ।"

পায়ের যত্ন নেবেন কীভাবে ?

পায়ের পরিচর্যার জন্য খুব জটিল কিছু করার প্রয়োজন নেই বলেও জানাচ্ছেন চিকিৎসক । নিয়মিত পা পরিষ্কার রাখার পাশাপাশি ত্বক যাতে অতিরিক্ত শুষ্ক না হয়ে যায়, সেদিকেও নজর দিতে হবে । অনুপম গোলাস বলেন, "যত্নের মধ্যে খুব সহজ জিনিসই আছে ৷ সুগার নিয়ন্ত্রণে ছাড়া পা পরিষ্কার রাখতে হবে । পা পরিষ্কার করার পর মোটামুটি দিনে দু'বার ময়েশ্চারাইজিং ক্রিম লাগাবে, যাতে স্কিন ড্রাই হয়ে ফেটে না যায় ।"

গ্যাংরিন কীভাবে বাড়ে ?

বিশেষ করে শীতকালে পায়ের ত্বক শুষ্ক হয়ে ছোট ছোট ফাটল তৈরি হতে পারে । সেই ফাটল দিয়েও সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে । চিকিৎসকের কথায়, "সাধারণত ত্বক শুষ্ক হয়ে যায় শীতকালে । পা ফেটে যায় । সুগার রোগীদের ক্ষেত্রে পায়ের ফাটা অংশ থেকে সংক্রমণ হয়ে তা খুব দ্রুত ছড়িয়ে যায় । আর তার ফলে অনেক সময় আঙুল পচে যায় । ওই পচে যাওয়াকে গ্যাংরিন বলে ৷ অনেক সময় গ্যাংরিন আরও বেড়ে গেলে পুরো পা পচে যেতে পারে ।"

তবে শুধু সংক্রমণ নয়, ডায়াবেটিসে পায়ের রক্তনালিও সরু হয়ে যেতে পারে । ফলে পায়ে রক্ত চলাচল কমে গিয়ে ব্যথা ও গ্যাংরিনের ঝুঁকি তৈরি হয় । অনুপম গোলাস বলেন, "অনেকের রক্তশিরায় ডায়াবেটিস ধরে নেয়, তখন ওগুলো সরু হয়ে যায় । মানে পায়ে রক্ত চলাচল কমে যায় । তাদের পায়ে খুব ব্যথা থাকে, আর তাদেরও কিন্তু পায়ে আস্তে আস্তে করে গ্যাংরিন বা পচে যেতে শুরু করে ।"

কীভাবে চিকিৎসা ?

তবে সময়মতো সমস্যা চিহ্নিত হলে চিকিৎসার সুযোগ রয়েছে । চিকিৎসকের কথায়, "ঠিক সময়ে যদি ধরা পড়ে তাহলে চিকিৎসা সম্ভব ৷ তখন পরীক্ষা করে হার্টের মতো পায়েও এনজিওপ্লাস্টি করা হয় এবং পায়ের শিরাগুলো খুলে দেওয়া যায় ।" অর্থাৎ, সামান্য সমস্যা দেখা দেওয়ার পর দ্রুত চিকিৎসা করানো গেলে পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব । কিন্তু গাফিলতি করলে সেই ছোট সমস্যা বড় আকার নিতে পারে । অনুপম গোলাস বলেন, "সামান্য যত্ন নিলেই আপনার পা পচে যাওয়ার মতো খারাপ হবে না ৷ গ্যাংরিন হয়ে গেলে আঙুল বাদ চলে যেতে পারে ৷ তারপর আঙুল থেকে পুরো পা বাদ যেতে পারে । এর জন্য পায়ের বিশেষ যত্ন দরকার হয় ।"

বাস্তবে চিকিৎসকদের কাছে এমন রোগীও আসেন, যাঁরা প্রথমে পায়ের সমস্যাটিকে গুরুত্বই দেননি । কেউ আঙুলের ডগায় ক্ষত নিয়ে আসছেন, কারও ক্ষত শুকোচ্ছে না, আবার কারও ক্ষেত্রে সেই ক্ষত থেকে সংক্রমণ ছড়িয়ে হাড় পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে । অনুপম গোলাস বলেন, "সাধারণত রোগীরা আঙুলের মাথায় ক্ষত নিয়ে আসে ৷ যেখান থেকে সংক্রমণ হয়ে গিয়েছে । দেখা যায় যে ওই সংক্রমণ হাড় অবধি চলে গিয়েছে ৷ পুরো ওই জায়গাটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে । কোনও কোনও সময় আসে যে আঙুল কালোই হয়ে গিয়েছে ।"

সংক্রমণ ছড়িয়ে প্রাণের ঝুঁকি

সমস্যা আরও গুরুতর হয় যখন ক্ষত থেকে সংক্রমণ দ্রুত উপরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে । তখন জ্বর, পুঁজ, পায়ের কোনও অংশ লাল হয়ে যাওয়ার মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে । সেই পর্যায়েও যদি চিকিৎসা না হয়, সংক্রমণ গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে । চিকিৎসকের কথায়, "পাটে কোথাও কেটে গিয়েছিল ৷ এখন ওখান থেকে পুরো জায়গা লাল হয়ে গিয়েছে জ্বর আসতে পারে ৷ পুঁজ বেরোয় ৷ ওটা যদি যত্ন না করা হয় দ্রুত তাহলে কিন্তু সেটা বেড়ে গিয়ে পুরো পায়ে উপরের দিকে ছড়িয়ে যায় । আর সংক্রমণ ছড়িয়ে প্রাণের ঝুঁকিও হতে পারে ।"

অত্যন্ত গুরুতর ক্ষেত্রে সংক্রমণ নেক্রোটাইজিং ফ্যাসাইটিসের(ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ) মতো আকার নিতে পারে । অনুপম গোলাস বলেন, "এর থেকে রোগীর মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে । নেক্রোটাইজিং ফ্যাসাইটিস মতন পুরো উপরের দিকে ছড়িয়ে যায় সংক্রমণ, পুরো পা খেয়ে নেয় । তখন সেপটিসেমিয়া বা রক্তে বিষক্রিয়া হতে পারে । পা যে কোনও সংক্রমণের জন্য জীবনে ঝুঁকি হতে পারে, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে ।"

তাই ডায়াবেটিস রোগীর কাছে পায়ের যত্ন কোনও বাড়তি বিষয় নয় । প্রতিদিন পা দেখে নেওয়া, খালি পায়ে না-হাঁটা, পা পরিষ্কার রাখা, ত্বক শুষ্ক হয়ে ফেটে যাচ্ছে কি না নজর রাখা এবং সামান্য ক্ষত হলেও দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই জরুরি । কারণ যে পায়ে অনুভূতি কমে গিয়েছে, সেই পায়ের ছোট্ট ক্ষতই কখন বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, তা অনেক সময় রোগী নিজেই বুঝতে পারেন না ।

TAGGED:

গ্যাংরিন
GANGRENE CAUSES
ডায়াবেটিস রোগীদের পায়ের যত্ন
GANGRENE DISEASE
DIABETES AND INFECTION

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