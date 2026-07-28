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নবান্নে নিট কৃতীদের ল্যাপটপ দিয়ে সংবর্ধনা শুভেন্দুর, চিকিৎসা শিক্ষায় বড় রদবদলের রূপরেখা

আগামী দিনের চিকিৎসকদের উদ্দেশে বিবেকানন্দের আদর্শের কথা স্মরণ করিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চরৈবেতি... এগিয়ে চলার মন্ত্র নিয়েই মানুষের সেবায় নিয়োজিত করুন। সরকার সবসময় আপনাদের পাশে থাকবে৷

suvendu adhikari
কৃতীদের সংবর্ধনা (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 28, 2026 at 7:23 PM IST

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কলকাতা, 28 জুন: সরকার বদলের পর চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে বড় বার্তা দিল নতুন বিজেপি সরকার । নবান্নে নিট-এ রাজ্যের প্রথম 100 কৃতী ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা জানিয়ে শুধু অভিনন্দনই নয়, তাঁদের সামনে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর আগামী দিনের রূপরেখাও তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । চারটি নতুন মেডিক্যাল কলেজ, উত্তরবঙ্গে আরও একটি এইমস, এমবিবিএসে আসন বৃদ্ধি, সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং নিউটাউনে 2000 শয্যার আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল - একের পর এক ঘোষণায় স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বড় বিনিয়োগের ইঙ্গিত দিল রাজ্য সরকার ।

মঙ্গলবার নবান্ন সভাঘরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাজ্যের প্রথম 100 জন নিট উত্তীর্ণ পড়ুয়ার হাতে ফুল, মিষ্টি ও ল্যাপটপ তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী । কৃতী ছাত্রছাত্রী, তাঁদের অভিভাবক এবং শিক্ষকদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, "আপনাদের এই সাফল্যের প্রকৃত কারিগর আপনাদের বাবা-মা এবং শিক্ষকরা । তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ।"

suvendu adhikari
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব চিত্র)

আগামী দিনের চিকিৎসকদের উদ্দেশে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের কথা স্মরণ করিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "চরৈবেতি... এগিয়ে চলার মন্ত্র নিয়েই মানুষের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করুন । আপনাদের সরকার সবসময় আপনাদের পাশে থাকবে ।"

চিকিৎসকরা যাতে পড়াশোনা শেষ করে অন্য রাজ্যে চলে যেতে বাধ্য না-হন, সে জন্য উন্নত কর্মপরিবেশ গড়ে তোলার আশ্বাসও দেন তিনি । রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের কথায়, "আমরা এমন হাসপাতাল, এমন স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং এমন কর্মপরিবেশ তৈরি করব, যাতে এ রাজ্যের মেধাবী চিকিৎসকেরা স্বেচ্ছায় পশ্চিমবঙ্গেই থেকে মানুষের সেবা করতে চান ।" একই সঙ্গে তরুণ চিকিৎসকদের শহরের পাশাপাশি প্রত্যন্ত গ্রামেও চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি ।

এই অনুষ্ঠান থেকেই স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্প্রসারণে একগুচ্ছ বড় ঘোষণা করে রাজ্য সরকার । মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্য ইতিমধ্যেই আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে যুক্ত হয়েছে । জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে আরও আধুনিক করে তোলার কাজ চলছে । আগামী দিনে কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, পশ্চিম বর্ধমান এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে চারটি নতুন মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলা হবে । পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে আরও একটি এইমস তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে এমবিবিএসে আসন সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হবে ।

সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগ টানার ক্ষেত্রেও বড় ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, নিউটাউনে আদানি গোষ্ঠীর উদ্যোগে 2000 শয্যার আন্তর্জাতিক মানের একটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি হবে । জমি হস্তান্তর এবং চুক্তি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে । হাসপাতালের 1000টি শয্যা আর্থিকভাবে দুর্বল রোগীদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সংরক্ষিত থাকবে বলেও জানান তিনি ।

একই সঙ্গে এসএসকেএম হাসপাতালে শয্যা ও আইসিইউ বাড়ানো, জেলা হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে আধুনিক স্ক্যান, এমআরআই, ডায়ালিসিস ইউনিট এবং অপারেশন থিয়েটারের পরিকাঠামো উন্নয়নের কথাও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী । চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের আবাসন এবং কর্মপরিবেশের উন্নয়নেও বিশেষ জোর দেওয়া হবে বলে জানান তিনি ।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, কৃতী পড়ুয়াদের সংবর্ধনার মঞ্চকে সামনে রেখে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা শিক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের যে রূপরেখা তুলে ধরল নতুন সরকার, তা আগামী দিনে রাজ্যের স্বাস্থ্যনীতির অন্যতম ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে ।

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4 NEW MEDICAL COLLEGES
AIIMS FOR NORTH BENGAL
SUVENDU ADHIKARI CHIEF MINISTER
নবান্নে নিট কৃতীদের সংবর্ধনা
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