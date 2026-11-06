পাড় ভাঙছে কালিন্দ্রী নদীর ! অস্তিত্বের সঙ্কটে ভবানী পাঠকের স্মৃতিবিজড়িত 400 বছরের কালীমন্দির
Old Kali temple in danger: ভবানী পাঠক নাকি এই কালিন্দ্রী দিয়েই বজরা ভাসিয়ে যেতেন ৷ তখন গোবরজনা গ্রামে ঘন জঙ্গল ৷ পার্থ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : November 6, 2026 at 3:52 PM IST
মালদা, 6 নভেম্বর : তিরতির করে বয়ে চলেছে কালিন্দ্রী নদী ৷ বর্ষা শেষে এখন সে খানিকটা রুগ্ন ৷ নদীর ওপারে ভুট্টার খেত ৷ এপারে একটি কালীমন্দির ৷ ঝকঝকে ৷ আর দু’দিন পরেই পুজো ৷ এখন সেই মন্দিরের দেওয়াল থেকে শুরু করে লোহার গ্রিল, সব জায়গায় পড়ছে রঙের পোঁচ ৷ মন্দির চত্বরে কিছু মানুষ ৷ সবাই নিজেদের কাজে ব্যস্ত ৷ মন্দিরের ভিতরে মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছেন পুরোহিত ৷ ভরদুপুরেও সেখানে কয়েকজন পুজো দিতে এসেছেন ৷ কিন্তু সবার অলক্ষ্যে একটু একটু করে কালিন্দ্রী এগিয়ে আসছে মন্দিরের দিকে ৷ তাই এখন নদীর ভাঙন থেকে মন্দিরকে রক্ষা করার চিন্তা নিয়েই দিন কাটছে এলাকাবাসীর !
এটা মালদা জেলার অন্যতম প্রাচীন কালীমন্দির ৷ নাম গোবরজনা কালীমাতা ঠাকুরণীর মন্দির ৷ এলাকাবাসীর বিশ্বাস, এই মন্দিরের বয়স প্রায় চারশো বছর ৷ অনেকে মনে করেন, কোনও এক সময় রাজপুতরা এখানে কালীপুজো শুরু করেছিল ৷ তবে বেশিরভাগের জনশ্রুতিতে এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে ভবানী পাঠকের নাম ৷ একসময় ভবানী পাঠক নাকি এই কালিন্দ্রী দিয়েই বজরা ভাসিয়ে চলছিলেন কোনও এক জায়গায় ৷ তখন গোবরজনা গ্রাম ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ৷ বাঘ-সহ হিংস্র নানা ধরনের শ্বাপদের আস্তানা ৷
বজরা নিয়ে যাওয়ার সময় কোনও একদিন ভবানী পাঠক এখানে রাত্রিবাস করেন ৷ পরদিন সকালে তিনি যখন ফের বজরা নিয়ে নিজের গন্তব্যে যেতে চাইছিলেন, তখন তাঁর বজরা পাড় থেকে নড়ছিল না ৷ দৈবাদেশে এখানে কালীপুজো করার পর ভবানী নাকি নিজের বজরা নড়াতে পেরেছিলেন ৷ কিন্তু অত দ্রুত মূর্তি বানানোর জন্য মাটি জোগাড় করতে পারেননি তিনি ৷ তাই তিনি ধানের তুষের সঙ্গে গোবর মিশিয়ে মূর্তি তৈরি করে মায়ের পুজো করেন ৷ ধানের তুষের আরেক নাম জনা ৷ সেই থেকেই নাকি এই জায়গাটির নাম গোবরজনা ৷ এবং এই পুজো ভবানী পাঠকের পুজো হিসাবে পরিচিত ৷
মালদা শহর থেকে 36 কিলোমিটার দূরে রতুয়া 2 নম্বর ব্লকে গোবরজনা গ্রাম ৷ বর্তমানে এই পুজোর সেবাইত ওই গ্রামেরই চৌধুরী পরিবার ৷ পুজোটি পারিবারিক ৷ কিন্তু কালীমাতার এই পুজো এখন সর্বজনীন রূপ পেয়েছে ৷ শুধু মালদা কিংবা সংলগ্ন জেলাগুলি থেকে নয়, গোটা রাজ্য, এমনকী ভিনরাজ্য থেকেও বহু ভক্ত মায়ের পুজো দিতে আসেন ৷ দীপাণ্বিতা অমাবস্যায় শুরু হওয়া এই পুজো চলে পরদিন রাত পর্যন্ত ৷
বলিপ্রথা এখনও চালু রয়েছে ৷ ফি বছর তিনটি হাঁড়িকাঠে প্রায় ছ’হাজার ছাগবলি হয়ে থাকে ৷ এর বেশিরভাগই মানতের বলি ৷ এই পুজো এখন রাজ্যের প্রধান পুজোগুলির তালিকাতেও ঠাঁই পেয়েছে ৷ গত দু’বছর থেকে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও নেপাল থেকেও ভক্তরা পুজো দিতে এখানে আসছেন ৷
প্রয়াত জ্যোতিষ চৌধুরীর পূর্বপুরুষের আমল থেকে এই কালীপুজোর সেবাইত গোবরজনা গ্রামের চৌধুরী পরিবার ৷ সময়ের সঙ্গে চৌধুরী পরিবার আজ চার শরিকে বিভক্ত ৷ প্রতি বছর একেক শরিকের কাঁধে পুজোর দায়িত্ব বর্তায় ৷ এবার পুজোর দায়িত্বে রয়েছেন স্বপন চৌধুরী ৷
ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, “কবে থেকে এই পুজোর শুরু, কেউ জানে না ৷ আমার ঠাকুরদার বাবাও এই পুজো করেছেন ৷ এখন আমরা করছি ৷ তখন এই এলাকা ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল ৷ জঙ্গলের মধ্যে ছিল মায়ের বেদি ৷ পুজোর দিন আমাদের পূর্বপুরুষরা জঙ্গল সাফ করে মায়ের পুজো করতেন ৷ পুজো শেষে ভোরবেলা মূর্তি বিসর্জন করে বাড়ি ফিরে যেতেন ৷ তখন এই জায়গা ছিল বাঘ-সহ নানা ধরনের হিংস্র জন্তুর বিচরণক্ষেত্র ৷ গ্রামের পাশ দিয়ে বইছে কালিন্দ্রী নদী ৷ ভবানী পাঠক নদীপথে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে বেড়াতেন ৷ তিনি কালীসাধক ছিলেন ৷ এই নদী দিয়ে তিনি বহুবার বজরা নিয়ে গিয়েছেন ৷ সেই কারণেই অনেকের অনুমান, এই পুজোর প্রবক্তা তিনিই ৷ তা না হলে এত ঘন জঙ্গলে কে মায়ের বেদি তৈরি করবে?”
কালিন্দ্রীর ভাঙন থেকে মন্দির বাঁচানোর চিন্তা রয়েছে স্বপনবাবুরও ৷ তিনি বলেন, “এই নদী এক কিলোমিটার দূরে ছিল ৷ পাড় ভাঙতে ভাঙতে এখন মন্দিরের পাশে চলে এসেছে ৷ বরকত সাহেব (গনি খান চৌধুরী) মন্ত্রী থাকাকালীন মানিকচকের নুরপুরে কালিন্দ্রী নদীতে একটি ব্যারাজ নির্মাণ করেন ৷ তারপর থেকে ভাঙনের তীব্রতা কিছুটা কমে ৷ কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে ফের নদীতে ভাঙন দেখা দিচ্ছে ৷ এই মন্দিরের পাশেই রয়েছে শ্মশান ৷ এবার বর্ষায় শ্মশানের বেশ কিছু অংশ কালিন্দ্রীর গর্ভে চলে গিয়েছে ৷ ফলে মায়ের মন্দির কখনওই বিপন্মুক্ত নয় ৷ এ ব্যাপারে সরকার নিশ্চয়ই চিন্তাভাবনা করবে ৷ দু’দিন আগে এখানে এসপি, অ্যাডিশনাল এসপি, এডিএম (ডেভেলপমেন্ট), এসডিও-রা এসেছিলেন ৷ তাঁদের কাছে আমি আবেদন রেখেছি, নদীতে একটা গার্ড ওয়াল দিয়ে, মাটি ভরাট করলে জায়গা যেমন কিছুটা বাড়ে, কালিন্দ্রীর কোপ থেকে মন্দিরটাও বাঁচানো যায় ৷ তাঁরা সেসব করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন ৷”
গোবরজনা কালীমায়ের ভক্ত, পুখুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা গুরুপদ কর্মকারের কথায়, “এই পুজো দীর্ঘদিনের ৷ মায়ের মাহাত্ম্য শুধু জেলা নয়, ভিনরাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত ৷ দিল্লি থেকেও মানুষ পুজো দিতে আসেন ৷ এখানে এত বলি হয় যে শেষ হতে পরদিন দুপুর গড়িয়ে যায় ৷ মানুষ রাতভর পাঁঠা নিয়ে বসে থাকে ৷ এবার এই পুজো চলবে সোমবার পর্যন্ত ৷ পুজোর মেলা চলবে 15 দিন ধরে ৷ তবে এই মন্দিরের স্থায়িত্ব নিয়ে আমরা সবাই চিন্তায় রয়েছি ৷ কালিন্দ্রী এবার ভয়ঙ্করভাবে পাড় ভেঙেছে ৷ পাশের শ্মশানের অনেকটা অংশ নদীতে চলে গিয়েছে ৷ সেখানে বন্যার জলও চলে এসেছিল ৷ এই পরিস্থিতিতে নদীর পাড় বাঁধানো হলে মন্দিরটা বাঁচবে ৷”
বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসনের এক শীর্ষকর্তা বলেন, “গোবরজনা কালীমন্দির শুধু মালদা নয়, গোটা রাজ্যেই পরিচিত নাম ৷ এই মা কালী মালদাবাসীর আবেগ ৷ মন্দির সংলগ্ন এলাকায় কালিন্দ্রীর ভাঙনের বিষয়ে এলাকার মানুষজন আমাদের জানিয়েছেন ৷ ভাঙন রোধ করতে যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে ৷”
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