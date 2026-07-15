রথে চড়েন না জগন্নাথ ! মাহেশের আড়ালে অবলুপ্ত বর্ধমান রাজবাড়ির 350 বছরের ইতিহাস
বর্ধমান রাজবাড়ির রথযাত্রা প্রায় সাড়ে তিনশো বছর পুরনো ৷ রথের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ইতিহাসের খোঁজ নিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পুলক যশ ৷
Published : July 15, 2026 at 5:54 PM IST
বর্ধমান, 15 জুলাই: রথযাত্রার নাম শুনলেই বাংলার মানুষের চোখের সামনে ভেসে ওঠে হুগলির মাহেশ কিংবা গুপ্তিপাড়ার রথ । জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে নিয়ে সেই চিরচেনা উৎসবের ছবি বহুদিন ধরেই বাঙালির আবেগের অংশ । কিন্তু খুব কম মানুষই জানেন, বর্ধমান শহরের রাজবাড়িতেও বয়ে চলেছে এক অনন্য রথযাত্রার ইতিহাস, যার বয়স প্রায় সাড়ে তিনশো বছর ।
এই রথ শুধু ধর্মীয় আচার নয়, বর্ধমানের রাজকীয় ঐতিহ্য, সামাজিক সংস্কৃতি এবং মানুষের আবেগের এক জীবন্ত দলিল । বর্ধমান রাজবাড়ির লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ মন্দিরে গিয়ে সেই গল্প শুনল ইটিভি ভারত ।
বর্ধমান রাজবাড়ির রথযাত্রা
রথের দিন ভোর হতেই যেন বদলে যায় বর্ধমান শহরের চেহারা । সূর্যের আলো পুরোপুরি ফোটার আগেই শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টার আওয়াজ আর ভক্তদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে বড়বাজারের সোনাপট্টি এলাকা । কার্জন গেট পেরিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ মন্দিরের সামনে ভিড় জমতে থাকে । শতাব্দী প্রাচীন এই মন্দিরের দেওয়ালে সময়ের ক্ষতের ছাপ স্পষ্ট হলেও, রথের দিন যেন নতুন প্রাণ ফিরে পায় গোটা প্রাঙ্গণ ।
মন্দির চত্বরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকে দুটি রথ । একটি পিতলের, অন্যটি কাঠের । স্থানীয়দের কাছে একটি 'রাজার রথ', অন্যটি 'রানির রথ' নামে পরিচিত । তবে এই রথযাত্রার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল-এখানে রথে আরোহণ করেন না জগন্নাথদেব । রাজার রথে বিরাজ করেন লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ, আর রানির রথে রাজপরিবারের কুলদেবতা গোপাল । তাই এখানে নেই মাসির বাড়ি যাওয়ার প্রচলিত রীতি, নেই উলটো রথ পর্যন্ত নির্দিষ্ট গন্তব্যে অবস্থানের নিয়ম । এই স্বাতন্ত্র্যই বর্ধমানের রথযাত্রাকে বাংলার অন্য সব রথ থেকে আলাদা করে তুলেছে ।
বর্ধমান রাজবাড়ির রথযাত্রার ইতিহাস
ইতিহাসবিদ সর্বজিৎ যশ জানান, এই রথযাত্রার সূচনা হয় 1730-এর দশকে । প্রবর্তক ছিলেন কীর্তিচাঁদ রায় । যদিও তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে রাজা ছিলেন না, তিনি ছিলেন বর্ধমানের প্রথম রাজা চিত্রসেন রায়ের পিতা এবং তৎকালীন বাংলার অন্যতম শক্তিশালী জমিদার । তার শাসনকালে বর্ধমান জমিদারির বিস্তার ছিল দক্ষিণে বীরভূমের হেতমপুর থেকে ঘাটাল, পূর্বে নবদ্বীপ এবং পশ্চিমে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত । সেই সময় রাজপরিবারের বাস ছিল কাঞ্চননগরের রাজবাড়িতে । সেখানেই একসঙ্গে দুটি রথের প্রচলন করেন কীর্তিচাঁদ রায়-একটি সাধারণ মানুষের জন্য, অন্যটি ছিল রাজপরিবারের নিজস্ব পারিবারিক রথ ।
তিনি বলেন, "রথ দুটির নিয়মও ছিল আলাদা । রাজপরিবারের রথ টানা হত সকালে, আর সাধারণ মানুষের রথ বের হত বিকেলে । আশ্চর্যের বিষয়, প্রায় তিনশো বছর পরেও সেই নিয়ম আজও অপরিবর্তিত । 1853 সালে রাজপরিবার বর্তমান রাজবাড়িতে চলে এলেও তাদের পারিবারিক রথের ঐতিহ্যও নতুন রাজবাড়িতে স্থানান্তরিত হয় । অন্যদিকে কাঞ্চননগরের জনসাধারণের রথযাত্রা এখনও পুরনো প্রথা মেনেই পালিত হয় ।"
লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ মন্দির
লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত উত্তম মিশ্র জানান, একসময় এই দুই রথের একটি ছিল রূপোর এবং অন্যটি ছিল পিতলের । বর্তমানে রূপোর রথ আর নেই । তার পরিবর্তে কাঠের রথ ব্যবহৃত হয় । একটি রথে গোপাল, অন্যটিতে লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ বিরাজ করেন । তাঁর কথায়, "বর্ধমান শহরে প্রথম রথের রশিতে টান পড়ে রাজবাড়িতেই । তারপর শহরের অন্যান্য রথযাত্রা শুরু হয় ।"
একসময় বর্ধমানে ব্যক্তিগত বা ক্লাবের উদ্যোগে রথযাত্রার প্রচলন ছিল না । তাই রাজবাড়ির রথই ছিল গোটা শহরের রথ । রথের দিন রাজবাড়িতে বসত উৎসবের আসর । দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসতেন । রাজপরিবারের উদ্যোগে ভক্তদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হত । মন্দির চত্বরে বসত মেলা । খেলনা, মিষ্টি, পুজোর সামগ্রী আর মানুষের মিলনমেলায় মুখর হয়ে উঠত চারপাশ । ধর্মীয় উৎসব তখন হয়ে উঠত সামাজিক সম্প্রীতির এক বড় উপলক্ষ ।
স্থাপত্যগুলি সংরক্ষণের দাবি
তবে শতাব্দী প্রাচীন এই ঐতিহ্যের পাশাপাশি আজও রয়ে গিয়েছে এক আক্ষেপ । রাজবাড়ির বহু স্থাপত্য এবং লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ মন্দিরের বিভিন্ন অংশ সময়ের সঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে । ইতিহাসপ্রেমী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, শুধু রথযাত্রার ঐতিহ্য নয়, এই ঐতিহাসিক স্থাপত্যগুলিও সংরক্ষণ করা জরুরি ।
প্রতি বছর যখন হাজার হাজার মানুষ রথের দড়িতে হাত রাখেন, তখন শুধু একটি রথ সামনে এগিয়ে যায় না । এগিয়ে চলে বর্ধমানের ইতিহাস, রাজপরিবারের উত্তরাধিকার, মানুষের বিশ্বাস এবং এক শহরের সাংস্কৃতিক স্মৃতি । মাহেশের রথ যেমন বাংলার গর্ব, তেমনই বর্ধমান রাজবাড়ির দুই রথও বাংলার ঐতিহ্যের এক অমূল্য সম্পদ-যার গল্প আজও সময়ের চাকা ঘুরিয়ে নতুন প্রজন্মকে অতীতের সঙ্গে যুক্ত করে চলেছে ।