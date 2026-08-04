বিজেপির জমানায় প্রথমবার, 3 দিনের সফরে বাংলায় আসছেন NCW-র চেয়ারপার্সন

বিজেপির জমানায় প্রথমবার, 3 দিনের সফরে বাংলায় আসছেন NCW-র চেয়ারপার্সন
জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকর একগুচ্ছ কর্মসূচিতে যোগ দিতে তিনদিনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসছেন ৷
Published : August 4, 2026 at 5:44 PM IST
কলকাতা, 4 অগস্ট: এর আগে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকর যতবার পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন, ততবারই কোনও না কোনও বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ সেই সময় রাজ্যের সরকারে ছিল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ এখন বাংলায় বিজেপির সরকার ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ রাজ্য়ের নয়া এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নতুন সরকারের আমলে প্রথমবার বঙ্গে আসছেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ৷
আগামিকাল, বুধবার কলকাতায় এসে পৌঁছবেন তিনি ৷ থাকবেন শুক্রবার পর্যন্ত ৷ তিনদিনের এই সফরে বিজয়া রাহাতকর রাজ্যের নারী নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার সুনিশ্চিতকরণ, আইনি সচেতনতা বৃদ্ধি, মানব পাচার রোধ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পর্যালোচনায় অংশ নেবেন ৷ এর জন্য কলকাতা ও হাওড়ায় একাধিক বৈঠক, কর্মশালা এবং জনশুনানির আয়োজন করা হয়েছে ।
এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, বুধবার কলকাতায় এসে তিনি সরাসরি যাবেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব জুরিডিক্যাল সায়েন্সেসে । সেখানে ‘ক্যাম্পাস কলিং’ কর্মসূচিতে পড়ুয়াদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন । তারপর তিনি ধনধান্য অডিটোরিয়ামে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করবেন এবং ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ‘শি সার্ভস’ কর্মসূচিতে অংশ নেবেন ।
পরের দিন অর্থাৎ 6 অগস্ট বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে ‘নারীর নেতৃত্বে উন্নত বাংলা’ শীর্ষক বেঙ্গল উইমেন্স ডেভেলপমেন্ট কনক্লেভের উদ্বোধন করবেন বিজয়া রাহাতকর । ওইদিনই কলকাতায় মহিলা জনশুনানিতে রাজ্যের মহিলাদের অভাব অভিযোগের কথা শুনবেন এবং পরে ডিজিপি ও শীর্ষ পুলিশকর্তাদের সঙ্গে নারী নিরাপত্তা সংক্রান্ত উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে যোগ দেবেন তিনি ।
7 অগস্ট হাওড়ার শরৎ সদনে আরও একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশ নেবেন তিনি । এছাড়াও জেলা প্রশাসন ও পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে তাঁর । এছাড়া নিউটাউনে বিএসএফ-এর সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার-এর সদর দফতরে মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক বিশেষ কর্মশালাতেও বক্তব্য রাখবেন বিজয়া রাহাতকর ।
জাতীয় মহিলা কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে যে, এই সফরে প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গে কমিশনের চেয়ারপার্সন নিজে দু’টি মহিলা জনশুনানির সভাপতিত্ব করবেন । শুক্রবার কলকাতা ও হাওড়ায় আয়োজিত এই দু’টি জনশুনানিতে সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারবেন মহিলারা । ওয়াক ইন অভিযোগও গ্রহণ করা হবে । মূলত, এই সফরের লক্ষ্য হল নারী নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর করা ৷