স্কুল-কলেজে ফিরছে NCC ! দেশের ভিতরের 'শত্রু'দের রুখতে জাতীয়তাবাদের বন্ধনের আহ্বান শুভেন্দুর
রাখিবন্ধনের সরকারি অনুষ্ঠান কার্যত পরিণত হল জাতীয়তাবাদ, যুবসমাজ এবং জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করার মঞ্চে ।
Published : August 28, 2026 at 4:00 PM IST
কলকাতা, 28 অগস্ট: রাখির সুতো কি শুধু ভাই-বোনের সম্পর্কের প্রতীক ? নাকি সেই সুতোয় বাঁধা যেতে পারে আরও বড় কোনও সম্পর্ক- দেশের সঙ্গে নাগরিকের ? নজরুল মঞ্চে রাজ্য সরকারের রাখিবন্ধন উৎসবের মঞ্চ থেকে শুক্রবার সেই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাই সামনে রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর কথায়, রাখিবন্ধন নিছক সামাজিক বা পারিবারিক উৎসব নয়, জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমেরও বন্ধন । সীমান্তে বহিঃশত্রুর মোকাবিলার পাশাপাশি ভিতর থেকে যারা দেশকে দুর্বল করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধেও সতর্ক থাকার প্রয়োজন রয়েছে ।
সেই বার্তার সঙ্গেই রাজ্যের স্কুল-কলেজে ফের NCC চালুর পক্ষে জোরালো সওয়াল করলেন মুখ্যমন্ত্রী । ফলে রাখিবন্ধনের সরকারি অনুষ্ঠান কার্যত পরিণত হল জাতীয়তাবাদ, যুবসমাজ এবং জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করার মঞ্চে ।
শুক্রবারের নজরুল মঞ্চ ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। দর্শকাসনে NCC এবং NSS-এর পড়ুয়ারা । উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল-সহ মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য । তরুণদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান, দেশ গড়ার দায়িত্ব নিতে হবে তাদেরই । প্রশাসন থেকে সেনাবাহিনী, প্রতিটি ক্ষেত্রেই যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে ।
শুভেন্দু বলেন, "রাখিবন্ধন সামাজিক, ধার্মিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক । কিন্তু আমার মনে হয়েছে, জাতীয়তাবাদের বন্ধন, দেশপ্রেমের বন্ধনের দরকার রয়েছে ।" রবীন্দ্রনাথের দেখানো পথে রাখিবন্ধনকে বৃহত্তর ঐক্য ও জাতীয় চেতনার প্রতীক হিসাবে দেখার আহ্বান জানান তিনি ।
তার পরেই আসে 'দেশের ভিতরের শত্রু'-র প্রসঙ্গ । মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ভারতকে দুর্বল করতে চায় এমন শক্তির মোকাবিলায় সীমান্তে সেনাবাহিনী রয়েছে । বিএসএফ, এসএসবিও সীমান্ত রক্ষায় কাজ করছে । কিন্তু দেশের ভিতর থেকে যারা দেশকে দুর্বল করার চেষ্টা করে, তাদের বিরুদ্ধেও নাগরিকদের সতর্ক থাকা দরকার ।
শুভেন্দুর কথায়, "ভারতবর্ষকে যারা ছোট করতে চায়, দুর্বল করতে চায়, তাদের জন্য তো আমাদের আর্মি আছে । বর্ডারকে সুরক্ষিত রাখার জন্য তো বিএসএফ আছে, এসএসবি আছে । কিন্তু দেশের ভিতরে থেকে যারা দেশকে দুর্বল করতে চায়, তাদের থেকে সতর্ক থাকতে গেলে আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেখানো পথে জাতীয়তাবাদের বন্ধন এবং রাখিবন্ধন করার দরকার ।"
মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয়েকটি জাতীয় কর্মসূচিতে অংশ নেয়নি। এখন সেই অবস্থান বদলেছে । তাঁর দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, এ বার রাজ্যে প্রায় তিন কোটি মানুষের অংশগ্রহণে বিশ্ব যোগ দিবস পালিত হয়েছে । 'হর ঘর তেরঙ্গা' কর্মসূচিতেও রাজ্য যোগ দিয়েছে । প্রায় 70 লক্ষ জাতীয় পতাকা বিলি করা হয়েছে বলে জানান তিনি ।
রাখিবন্ধনেও বড় আকারের কর্মসূচির দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এ বার 26 লক্ষ রাখি বিতরণ করা হয়েছে । গোটা রাজ্যে পালিত হচ্ছে প্রায় চার হাজার কর্মসূচি ।
তবে শুক্রবারের অনুষ্ঠানের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণাগুলির একটি NCC নিয়ে । পশ্চিমবঙ্গে NCC বন্ধ করে 'জয়হিন্দ বাহিনী' চালু করার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে শুভেন্দু বলেন, "এনসিসির কোনও বিকল্প হয় না ।" রাজ্যের সমস্ত স্কুল-কলেজে ফের NCC চালু করার পক্ষেই তিনি সওয়াল করেন ।
উত্তরবঙ্গ সফরের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গেও এ বিষয়ে তাঁর কথা হয়েছে । তাঁর দাবি, সীমান্তবর্তী জেলার সমস্ত স্কুল-কলেজে NCC থাকা প্রয়োজন বলে শাহ পরামর্শ দিয়েছেন । প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের কাছেও রাজ্যের সব স্কুল-কলেজে NCC চালুর আবেদন জানানো হয়েছে বলে জানান তিনি ।
কেন NCC-কে এত গুরুত্ব? তার উত্তরও নিজের বক্তব্যে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । তরুণ প্রজন্মকে দেশের নিরাপত্তা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজনের কথা বলেন তিনি । পাশাপাশি সেনাবাহিনী এবং অগ্নিবীর প্রকল্পে যোগ দেওয়ার জন্যও তরুণদের উৎসাহিত করেন তিনি ।
এ দিন নিজের ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতাও তুলে ধরেন শুভেন্দু । জানান, টানা পাঁচ বছর NSS-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি । গ্রামে গ্রামে গিয়ে সামাজিক কাজ করার সেই অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে তরুণদের সমাজের সঙ্গে আরও বেশি করে যুক্ত হওয়ার বার্তা দেন ।
জাতীয় নিরাপত্তা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ভারতের সামরিক শক্তির উত্থানের কথাও বলেন মুখ্যমন্ত্রী । ব্রহ্মোসের প্রসঙ্গ তুলে তাঁর দাবি, ভারত এখন এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে অন্য দেশগুলি ভারতের তৈরি সামরিক সরঞ্জাম কিনতে আগ্রহী । পহেলগাঁওতে পর্যটকদের উপর হামলার পর ভারতীয় বায়ুসেনার পালটা অভিযানের কথাও উল্লেখ করেন তিনি ।
শেষে স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতার প্রসঙ্গ টেনে বক্তব্য শেষ করেন শুভেন্দু । ভগিনী নিবেদিতার 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' বইয়ের উল্লেখ করে বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের চোখে ভারতমাতাই ছিলেন আরাধ্য দেবী ।