মহিলাদের ফ্রি বাসযাত্রার 'চাপে' এক মাসেই উধাও 60 শতাংশ ভর্তুকি ! বাড়তি অর্থ চাইছে NBSTC
জুন থেকে অগস্ট, প্রথম তিন মাসের টিকিটের মূল্য বাবদ ক্ষতিপূরণ দিতে সংস্থাকে 12 কোটি 65 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে রাজ্য পরিবহণ দফতর ।
Published : July 5, 2026 at 7:32 PM IST
কোচবিহার, 5 জুলাই: সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াত প্রকল্প চালু হওয়ার এক মাসের মধ্যেই আর্থিক চাপে পড়েছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা (NBSTC)। প্রশাসন সূত্রের খবর, প্রথম তিন মাসের জন্য রাজ্য সরকারের দেওয়া ভর্তুকির প্রায় 60 শতাংশই জুন মাসে খরচ হয়ে যাওয়ায় এবার নতুন করে অর্থ বরাদ্দের আবেদন জানাতে চলেছে সংস্থা । ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে পরিবহণ দফতরে চিঠি পাঠানোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে ।
বিধানসভা ভোটের প্রচারে বিজেপি দাবি করেছিল, রাজ্যে ক্ষমতায় এলে মহিলাদের সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হবে ৷ 4 মে হয় বিধানসভা ভোটের ফলপ্রকাশ ৷ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বাংলায় সরকার গঠন করে বিজেপি ৷ 9 মে শপথগ্রহণের দিনই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়ে দেন, ভোটপ্রচারে দেওয়া প্রতিটি প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হবে ৷ এরপরই সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াতের ঘোষণা করা হয় ৷
উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা সূত্রের খবর, গত 1 জুন থেকে রাজ্যে মহিলাদের জন্য সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াত চালু হয় । এই প্রকল্পের আওতায় জুন থেকে অগস্ট, প্রথম তিন মাসের টিকিটের মূল্য বাবদ ক্ষতিপূরণ দিতে সংস্থাকে 12 কোটি 65 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে রাজ্য পরিবহণ দফতর । কিন্তু প্রকল্প চালুর প্রথম মাসেই সেই বরাদ্দের প্রায় 7 কোটি 50 লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে । অর্থাৎ, এক মাসেই শেষ হয়েছে মোট বরাদ্দের প্রায় 60 শতাংশ ।
সংস্থার এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, উত্তরবঙ্গে এনবিএসটিসি-র বাসের চাহিদা বরাবরই বেশি । তার উপর মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াতের সুযোগ চালু হওয়ার পর যাত্রীসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে । বর্তমানে প্রতিদিন সংস্থার বাসে এক লক্ষেরও বেশি যাত্রী সফর করেন । তাঁদের মধ্যে প্রায় 80 শতাংশই মহিলা । ফলে স্বাভাবিকভাবেই ভর্তুকির টাকার উপর চাপও অনেকটাই বেড়েছে ।
সংস্থার পর্যবেক্ষণ, বাসে ভিড় বেড়ে যাওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে পুরুষ যাত্রীরা আসন না-পেয়ে বিকল্প পরিবহণ বেছে নিচ্ছেন । অন্যদিকে, বিনামূল্যে যাতাযাতের সুবিধার কারণে মহিলা যাত্রীর সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে । এই প্রবণতা একইভাবে চলতে থাকলে, হাতে থাকা ভর্তুকির অর্থে আগামী দু'মাস তো দূরস্ত, একমাসও চালানো যাবে না বলে আশঙ্কা কর্তাদের ।
সেই কারণেই অতিরিক্ত ভর্তুকি চেয়ে খুব শীঘ্রই রাজ্যের পরিবহণ দফতরের কাছে আবেদন জানাতে চলেছে এনবিএসটিসি । সংস্থার আশা, দ্রুত নতুন বরাদ্দ মিললে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াত পরিষেবা নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে ৷