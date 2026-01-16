উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা হয়ে দিঘা, স্লিপার ভলভো বাসের উদ্বোধন

উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা হয়ে দিঘা, স্লিপার ভলভো বাসের উদ্বোধন
শিলিগুড়ি থেকে ভার্চুয়ালি এই 6টি স্লিপার ভলভো পরিষেবার উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর ৷ উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা হয়ে দিঘা বাসযাত্রা ৷
Published : January 16, 2026 at 8:59 PM IST
কোচবিহার, 16 জানুয়ারি: উত্তরবঙ্গ থেকে স্লিপার ভলভো চড়ে দিঘা। এমনই সুযোগ আনল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (NBSTC)। বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে টেক্কা দিতে এবার স্লিপার ভলভো আনল এনবিএসটিসি ৷
শুক্রবার শিলিগুড়ি থেকে ভার্চুয়ালি এই 6টি স্লিপার ভলভো পরিষেবার উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ উত্তরবঙ্গের জেলাসদর থেকে এই স্লিপার বাসগুলো কলকাতার মধ্যে যাতায়াত করবে। 6টি বাস কিনতে খরচ পড়েছে 11 কোটি টাকা ৷
এই পরিষেবা চালু হওয়ায় উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের কলকাতা যাতায়াতে অনেকটা সুবিধা হবে। পরিবহণ সংস্থা NBSTC-র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতীম রায় বলেন, "এই প্রথম উত্তরবঙ্গের জেলা থেকে কলকাতা পর্যন্ত স্লিপার ভলভো চালু হল ৷ শুক্রবার এই পরিষেবার ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ কোচবিহার সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাসে তার 'ফ্ল্যাগ অফ' করা হয়। খুব শীঘ্রই রুটগুলি ঠিক করা হবে।
পরিবহণ সংস্থা NBSTC উত্তরবঙ্গের সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বাস পরিষেবা দিয়ে থাকে । এতদিন কোচবিহার- কলকাতা কিংবা শিলিগুড়ি-কলকাতা বাস পরিষেবা চালু থাকলে তা রকেট কিংবা ভলভো পরিষেবা ছিল। স্লিপার পরিষেবা ছিল না ৷ কিন্তু বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে টেক্কা দিতে এবার সেই স্লিপার ভলভো পরিষেবা চালু করল NBSTC।
প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি হয়ে কলকাতা পর্যন্ত যাতায়াত করবে । তবে মালদা কিংবা রায়গঞ্জ থেকে এই বাস চলবে কি না, কোন রুটে কত ভাড়া পড়বে তা এখনও চুড়ান্ত হয়নি ।
এর আগে মালদা কিংবা রায়গঞ্জ ডিপো থেকে ভলভো বাস চালানো শুরু করলেও যাত্রী না-হওয়ায় সেই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া কোচবিহার, শিলিগুড়ি থেকে বাস পরিষেবা চালু করলে সেগুলো মালদা হয়েই যাবে ৷ সেক্ষেত্রে মালদার যাত্রীদের অসুবিধা হবেনা। সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, একেকটি বাস কিনতে 1 কোটি 80 লক্ষ টাকা করে খরচ পড়েছে । শুক্রবার দুপুরে সেই বাসগুলোর ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।