ETV Bharat / state

উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা হয়ে দিঘা, স্লিপার ভলভো বাসের উদ্বোধন

শিলিগুড়ি থেকে ভার্চুয়ালি এই 6টি স্লিপার ভলভো পরিষেবার উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর ৷ উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা হয়ে দিঘা বাসযাত্রা ৷

NORTH BENGAL TO DIGHA BUS SERVICES
উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা হয়ে দিঘা (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 16, 2026 at 8:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কোচবিহার, 16 জানুয়ারি: উত্তরবঙ্গ থেকে স্লিপার ভলভো চড়ে দিঘা। এমনই সুযোগ আনল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (NBSTC)। বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে টেক্কা দিতে এবার স্লিপার ভলভো আনল এনবিএসটিসি ৷

শুক্রবার শিলিগুড়ি থেকে ভার্চুয়ালি এই 6টি স্লিপার ভলভো পরিষেবার উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ উত্তরবঙ্গের জেলাসদর থেকে এই স্লিপার বাসগুলো কলকাতার মধ্যে যাতায়াত করবে। 6টি বাস কিনতে খরচ পড়েছে 11 কোটি টাকা ৷

এই পরিষেবা চালু হওয়ায় উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের কলকাতা যাতায়াতে অনেকটা সুবিধা হবে। পরিবহণ সংস্থা NBSTC-র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতীম রায় বলেন, "এই প্রথম উত্তরবঙ্গের জেলা থেকে কলকাতা পর্যন্ত স্লিপার ভলভো চালু হল ৷ শুক্রবার এই পরিষেবার ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ কোচবিহার সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাসে তার 'ফ্ল্যাগ অফ' করা হয়। খুব শীঘ্রই রুটগুলি ঠিক করা হবে।

স্লিপার ভলভো বাসের উদ্বোধন (ইটিভি ভারত)

পরিবহণ সংস্থা NBSTC উত্তরবঙ্গের সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বাস পরিষেবা দিয়ে থাকে । এতদিন কোচবিহার- কলকাতা কিংবা শিলিগুড়ি-কলকাতা বাস পরিষেবা চালু থাকলে তা রকেট কিংবা ভলভো পরিষেবা ছিল। স্লিপার পরিষেবা ছিল না ৷ কিন্তু বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে টেক্কা দিতে এবার সেই স্লিপার ভলভো পরিষেবা চালু করল NBSTC।

প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি হয়ে কলকাতা পর্যন্ত যাতায়াত করবে । তবে মালদা কিংবা রায়গঞ্জ থেকে এই বাস চলবে কি না, কোন রুটে কত ভাড়া পড়বে তা এখনও চুড়ান্ত হয়নি ।

এর আগে মালদা কিংবা রায়গঞ্জ ডিপো থেকে ভলভো বাস চালানো শুরু করলেও যাত্রী না-হওয়ায় সেই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া কোচবিহার, শিলিগুড়ি থেকে বাস পরিষেবা চালু করলে সেগুলো মালদা হয়েই যাবে ৷ সেক্ষেত্রে মালদার যাত্রীদের অসুবিধা হবেনা। সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, একেকটি বাস কিনতে 1 কোটি 80 লক্ষ টাকা করে খরচ পড়েছে । শুক্রবার দুপুরে সেই বাসগুলোর ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

TAGGED:

NBSTC LAUNCHES SLEEPER VOLVO BUS
NORTH BENGAL STATE TRANSPORT
কলকাতা হয়ে দিঘা স্লিপার ভলভো বাস
কোচবিহার থেকে কলকাতা হয়ে দিঘা
NORTH BENGAL TO DIGHA BUS SERVICES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.