সেতু তৈরি হতেই ফের শিলিগুড়ি-মিরিক রুটে চালু NBSTC, দেওয়া হল অতিরিক্ত বাস

সেতু তৈরি হতেই ফের শিলিগুড়ি-মিরিক রুটে চালু NBSTC, দেওয়া হল অতিরিক্ত বাস
মিরিক রুটে বাস পরিষেবার সংখ্যাও আরও বাড়ানোর কথা জানিয়েছেন এনবিএসটিসি-র চেয়ারম্যান ।
Published : October 30, 2025 at 5:27 PM IST
শিলিগুড়ি, 30 অক্টোবর: সাধারণ যাত্রী ও পর্যটকদের সুবিধার্থে শিলিগুড়ি-মিরিক রুটে ফের পরিষেবা চালু করল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম । বৃহস্পতিবার থেকে ওই রুটে বাস পরিষেবা চালু হয় । টানা প্রায় 25 দিন বন্ধ থাকার পর পুনরায় ওই সরকারি বাস পরিষেবা চালু করল এনবিএসটিসি । নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় ওই পরিষেবার বিষয়টি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি বাসের যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন । শুধু তাই নয় । বিপর্যয় কাটিয়ে এবার থেকে মিরিক রুটে বাস পরিষেবার সংখ্যাও বাড়ানোর কথা জানিয়েছেন এনবিএসটিসি-র চেয়ারম্যান ।
প্রসঙ্গত, 4 অক্টোবর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে বিধ্বস্ত হয় গোটা পাহাড় । পাহাড়ের একাধিক জায়গায় ঘটে ধসের ঘটনা । মৃত্যু হয় 24 জন পাহাড়বাসীর । বালাসন নদীর স্রোতে ভেঙে যায় মিরিকগামী দুধিয়ার লোহার সেতু । যার ফলে শিলিগুড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মিরিক । ঘুরপথে পাঙখাবাড়ি, সোনাদা, কার্শিয়াং হয়ে প্রাত সাত ঘণ্টা পথ অতিক্রম করে পৌঁছতে হচ্ছিল মিরিক ।
এরপর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাহাড় সফরে গিয়ে ধস কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন ও বালাসন সেতুর উপর অস্থায়ী সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেন । সেইমতো অস্থায়ী সেতু দিয়ে শুরু হয়েছে যান চলাচল । এদিকে, সেতু বিপর্যয়ের পরই বন্ধ হয়ে যায় সরকারি বাস পরিষেবা। অস্থায়ী সেতু নির্মাণের পর এবার সেই সেতুর উপর দিয়ে শিলিগুড়ি-মিরিক রুটে শুরু হল বাস পরিষেবা ।
এই বিষয়ে এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "25 দিন পর শিলিগুড়ি মিরিক রুটে ফের সরকারি বাস পরিষেবা চালু হল । এখন থেকে যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে প্রতিদিন তিনটি করে মোট ছয়টি বাস চলবে । যাত্রী-সহ চালক-সহকারী চালকদের সঙ্গে কথা বললাম । সকলে ভীষণ আপ্লুত । মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সকলে ধন্যবাদ জানালেন ।"
এর আগে, দিনে একটি করে বাস শিলিগুড়ি থেকে মিরিকে চলাচল করত । এখন সকাল সাড়ে সাতটা, সাড়ে এগারোটা ও বিকেল সাড়ে তিনটেয় শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকে মিরিকের উদ্দেশে বাস ছাড়বে । একইভাবে একই সময়ে মিরিক থেকেও শিলিগুড়ির উদ্দেশে বাস ছাড়বে । পাশাপাশি একটি অতিরিক্ত বাস কালিম্পং থেকে মিরিকের উদ্দেশে চালানো হবে ।
প্রসঙ্গত, অস্থায়ী সেতুটি 468 মিটার দীর্ঘ । এই সেতুতে রয়েছে 72 মিটার হিউম পাইপ কজওয়ে । যার প্রস্থ আট মিটার । 1200 মিমি ব্যাসের মোট 132টি হিউম পাইপ ব্যবহার করে মাত্র 16 দিনে সম্পূর্ণ হয়েছে কাজ । 1965 সালে নির্মিত পুরনো সেতুটি দুর্বল হয়ে পড়ায় রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই 54 কোটি টাকা বরাদ্দ করে নতুন সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করেছে ।