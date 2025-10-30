ETV Bharat / state

সেতু তৈরি হতেই ফের শিলিগুড়ি-মিরিক রুটে চালু NBSTC, দেওয়া হল অতিরিক্ত বাস

মিরিক রুটে বাস পরিষেবার সংখ্যাও আরও বাড়ানোর কথা জানিয়েছেন এনবিএসটিসি-র চেয়ারম্যান ।

ETV BHARAT
শিলিগুড়ি-মিরিক রুটে ফের চালু NBSTC বাস পরিষেবা (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 30, 2025 at 5:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শিলিগুড়ি, 30 অক্টোবর: সাধারণ যাত্রী ও পর্যটকদের সুবিধার্থে শিলিগুড়ি-মিরিক রুটে ফের পরিষেবা চালু করল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম । বৃহস্পতিবার থেকে ওই রুটে বাস পরিষেবা চালু হয় । টানা প্রায় 25 দিন বন্ধ থাকার পর পুনরায় ওই সরকারি বাস পরিষেবা চালু করল এনবিএসটিসি । নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় ওই পরিষেবার বিষয়টি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি বাসের যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন । শুধু তাই নয় । বিপর্যয় কাটিয়ে এবার থেকে মিরিক রুটে বাস পরিষেবার সংখ্যাও বাড়ানোর কথা জানিয়েছেন এনবিএসটিসি-র চেয়ারম্যান ।

প্রসঙ্গত, 4 অক্টোবর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে বিধ্বস্ত হয় গোটা পাহাড় । পাহাড়ের একাধিক জায়গায় ঘটে ধসের ঘটনা । মৃত্যু হয় 24 জন পাহাড়বাসীর । বালাসন নদীর স্রোতে ভেঙে যায় মিরিকগামী দুধিয়ার লোহার সেতু । যার ফলে শিলিগুড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মিরিক । ঘুরপথে পাঙখাবাড়ি, সোনাদা, কার্শিয়াং হয়ে প্রাত সাত ঘণ্টা পথ অতিক্রম করে পৌঁছতে হচ্ছিল মিরিক ।

শিলিগুড়ি-মিরিক রুটে চালু NBSTC পরিষেবা (নিজস্ব ভিডিয়ো)

এরপর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাহাড় সফরে গিয়ে ধস কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন ও বালাসন সেতুর উপর অস্থায়ী সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেন । সেইমতো অস্থায়ী সেতু দিয়ে শুরু হয়েছে যান চলাচল । এদিকে, সেতু বিপর্যয়ের পরই বন্ধ হয়ে যায় সরকারি বাস পরিষেবা। অস্থায়ী সেতু নির্মাণের পর এবার সেই সেতুর উপর দিয়ে শিলিগুড়ি-মিরিক রুটে শুরু হল বাস পরিষেবা ।

এই বিষয়ে এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "25 দিন পর শিলিগুড়ি মিরিক রুটে ফের সরকারি বাস পরিষেবা চালু হল । এখন থেকে যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে প্রতিদিন তিনটি করে মোট ছয়টি বাস চলবে । যাত্রী-সহ চালক-সহকারী চালকদের সঙ্গে কথা বললাম । সকলে ভীষণ আপ্লুত । মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সকলে ধন্যবাদ জানালেন ।"

এর আগে, দিনে একটি করে বাস শিলিগুড়ি থেকে মিরিকে চলাচল করত । এখন সকাল সাড়ে সাতটা, সাড়ে এগারোটা ও বিকেল সাড়ে তিনটেয় শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকে মিরিকের উদ্দেশে বাস ছাড়বে । একইভাবে একই সময়ে মিরিক থেকেও শিলিগুড়ির উদ্দেশে বাস ছাড়বে । পাশাপাশি একটি অতিরিক্ত বাস কালিম্পং থেকে মিরিকের উদ্দেশে চালানো হবে ।

প্রসঙ্গত, অস্থায়ী সেতুটি 468 মিটার দীর্ঘ । এই সেতুতে রয়েছে 72 মিটার হিউম পাইপ কজওয়ে । যার প্রস্থ আট মিটার । 1200 মিমি ব্যাসের মোট 132টি হিউম পাইপ ব্যবহার করে মাত্র 16 দিনে সম্পূর্ণ হয়েছে কাজ । 1965 সালে নির্মিত পুরনো সেতুটি দুর্বল হয়ে পড়ায় রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই 54 কোটি টাকা বরাদ্দ করে নতুন সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করেছে ।

TAGGED:

NBSTC
SILIGURI TO MIRIK
এনবিএসটিসি
শিলিগুড়ি মিরিক রুটে বাস
NBSTC BUS SERVICE RESUMES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.