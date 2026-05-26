পুরসভার সংঘাতের আবহেই নজরুল উদ্ধৃতি! 'রণ-ক্লান্ত' লাইনে কী বোঝাতে চাইলেন ফিরহাদ
পুর প্রশাসনের সাম্প্রতিক সংঘাত, বৈঠক বন্ধ থাকা, প্রশাসনিক অচলাবস্থার অভিযোগ- সব কিছুর মাঝেই 'রণ-ক্লান্ত' শব্দবন্ধ যেন বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে বলে মত অনেকের ৷
Published : May 26, 2026 at 4:53 PM IST
কলকাতা, 26 মে: 'মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত' ! বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের কবিতার এই লাইন উচ্চারণ করেই যেন বর্তমান কলকাতা পুর-রাজনীতির অস্থিরতার মধ্যে এক ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা দিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ।
মঙ্গলবার নজরুলের 127তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কলকাতা পুরসভায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে হাজির হন মেয়র এবং পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে । সাম্প্রতিক টানাপোড়েন, অধিবেশন বাতিল বিতর্ক এবং পারস্পরিক অভিযোগের আবহে দু'জনকে একই মঞ্চে পাশাপাশি দেখা যাওয়াই ছিল দিনের বড় রাজনৈতিক বার্তা । তার মধ্যেই নজরুলের 'রণ-ক্লান্ত' পঙ্ক্তি উচ্চারণ ঘিরে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা ।
প্রথা মেনে প্রথমে মেয়র এবং পরে পুর কমিশনার নজরুলের ছবিতে মাল্যদান করেন । এরপর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সৌজন্য বিনিময়ও করেন তাঁরা । গত কয়েক সপ্তাহে পুর প্রশাসন ও পুরবোর্ডের সংঘাত যে প্রকাশ্যে পৌঁছেছিল, তার পর এই দৃশ্য কার্যত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল ।
এরপরই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ফিরহাদ বলেন, "আমরা বিশ্বাস করি স্বাধীনতা আন্দোলনে নজরুলের বড় অবদান রয়েছে । 'মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত', এই লাইন আজও আমাদের উদ্দীপনা দেয় ।"
পরে এ ব্যাপারে মেয়রের কাছে সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল, এই লাইন কি তাঁকেও ব্যক্তিগতভাবে উজ্জীবিত করে ? মেয়রের জবাব, "হ্যাঁ, সব সময়ই করে । আমরা চাই সবাই মিলে ভালো ভাবে থাকি ।”
তাঁর এই মন্তব্যকে ঘিরেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ । পুর প্রশাসনের সাম্প্রতিক সংঘাত, বৈঠক বন্ধ থাকা, প্রশাসনিক অচলাবস্থার অভিযোগ- সব কিছুর মাঝেই 'রণ-ক্লান্ত' শব্দবন্ধ যেন বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে বলে মত একাংশের ।
বর্ষা প্রস্তুতি নিয়েও এদিন মুখ খোলেন মেয়র । তিনি জানান, কমিশনারকে প্রস্তুতি বৈঠক করার কথা বলেছেন । যদিও সেই বৈঠকে তিনি নিজে থাকবেন কি না, তা স্পষ্ট করেননি । বলেন, "আমি বলেছি প্রস্তুতি বৈঠক করতে । বাকিটা ওঁরা জানবেন ।"
এদিন কাউন্সিলর সুদীপ পোল্লের গ্রেফতারি, পুরসচিবকে হুমকির অভিযোগে বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়কে পুলিশের নোটিশ কিংবা মেয়র পরিষদের বৈঠক বন্ধ থাকা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও বেশ সতর্ক ছিলেন ফিরহাদ । তাঁর কথায়, "আমরা কেমন যেন একটা শূন্যতার মধ্যে আছি । দেখা যাক কী হয় ।"
আরও পড়ুন:
- 'শুভেন্দুকে দেখে গর্বিত হই, তিনি ডাকলে 100 বার যাব !' ভরাডুবির পর উলটো সুর মানসের
- লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বদলে অন্নপূর্ণা যোজনা, থাকছে না 'দিদিকে বলো'; একগুচ্ছ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর