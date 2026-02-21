নাজিরাবাদ অগ্নিকাণ্ড: ডিএনএ ম্যাপিংয়ে শনাক্ত 18 জন, 25 দিন পর দেহাংশ পেল পরিবার

নাজিরাবাদ অগ্নিকাণ্ড: ডিএনএ ম্যাপিংয়ে শনাক্ত 18 জন, 25 দিন পর দেহাংশ পেল পরিবার
শনাক্ত হওয়া দেহাংশগুলির মধ্যে 16 জন পূর্ব মেদিনীপুরের বাসিন্দা ৷ কাটাপুকুরের মর্গ থেকে নিহতদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হল দেহাংশ ৷
Published : February 21, 2026 at 3:46 PM IST
নরেন্দ্রপুর, 21 ফেব্রুয়ারি: নাজিরাবাদে মোমো সংস্থার গোডাউনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় 25 দিন পর নিহত 18 জনের দেহাংশ ডিএনএ ম্যাপিং-এর মাধ্যমে শনাক্ত করা গেছে ৷ শনিবারই মৃতদের দেহাংশগুলি কাটাপুকুর মর্গ থেকে নিহতদের পরিবারে হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ৷
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দেহাংশগুলির নমুনা ম্যাপিংয়ে মিলে গিয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুরের 16 জন, পশ্চিম মেদিনীপুরের একজন এবং দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুরের একজন আছেন ৷ চিহ্নিত দেহাংশগুলি শনিবার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷ তার জন্য সকাল 11টা নাগাদ কাটাপুকুর মর্গে উপস্থিত থাকতে বলা হয় পরিজনদের ৷ সেখানেই নরেন্দ্রপুর থানার তরফ থেকে তাঁদের হাতে দেহাংশগুলি তুলে দেওয়া হয় ৷
পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, যাঁরা মৃতদের দেহাংশ নিতে এসেছিলেন, তাঁদের প্রথমে নরেন্দ্রপুর থানায় এসে রিপোর্ট করতে হয় ৷ সেখান থেকে কাটাপুকুর মর্গে গিয়ে দেহাংশগুলি সংগ্রহ করেন তাঁরা ৷ এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির প্রশাসনকেও ইতিমধ্যে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বারুইপুর পুলিশ জেলার তরফে ৷
সেই মতো পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ 24 পরগনার জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় থানার তরফে পরিবারগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করেছে ৷ তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি সুজিতকুমার রায় বলেন, "জেলা প্রশাসনের কাছে একটি তালিকা এসেছে ৷ সেই তালিকায় 16 জনের ডিএনএ ম্যাচ করেছে ৷ প্রতিটি পরিবারের সদস্যদের আজ শনিবার নরেন্দ্রপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হবে ৷ তারপর তাঁদের হাতে নিহতদের দেহাংশগুলি তুলে দেবে পুলিশ ৷"
যাদের দেহাংশ তুলে দেওয়া হবে তাঁরা হলেন,- 1) কার্তিক জানা, বাড়ি নন্দকুমার 2) নান্টু খাড়া, বাড়ি সুতাহাটা 3) সুব্রত খাড়া, বাড়ি সুতাহাটা 4) প্রসেনজিৎ ঘড়া, বাড়ি পাঁশকুড়া 5) সন্দীপকুমার মাইতি, বাড়ি নন্দকুমার 6) কৃষ্ণেন্দু ধারা, বাড়ি পিংলা 7) গুরুপদ সাউ, বাড়ি তমলুক 8) বাসুদেব হালদার, বাড়ি দক্ষিণ 24 পরগনা 9) বাসুদেব বেরা, বাড়ি পাঁশকুড়া 10) বুদ্ধদেব জানা, বাড়ি ময়না 11) বিশ্বজিৎ সাউ, বাড়ি পিংলা 12) ক্ষুদিরাম দিন্দা, বাড়ি তমলুক 13) শশাঙ্ক জানা, বাড়ি তমলুক 14) বিমল মাইতি, বাড়ি তমলুক 15) জয়দেব মাঝি, বাড়ি পাঁশকুড়া 16) রামকৃষ্ণ মণ্ডল, বাড়ি তমলুক, 17) সুজিত সিং, বাড়ি নন্দকুমার এবং 18) তপনকুমার দোলুই, বাড়ি পাঁশকুড়া ৷
উল্লেখ্য, গত 26 জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসের রাতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে যায় নরেন্দ্রপুরের নাজিরাবাদ এলাকায় একটি বহুজাতিক মোমো সংস্থার কারখানা ও আরেকটি ডেকোরেটার্সের গুদাম আগুনে পুড়ে যায় ৷ সেই সময় গুদামের ভিতরে কাজ করছিলেন বহু শ্রমিক ৷ তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ পূর্ব মেদিনীপুরের বাসিন্দা ছিলেন ৷
সেই ঘটনায় 27 জনের পরিবারের তরফে নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয় নরেন্দ্রপুর থানায় ৷ ওই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃতদেহগুলি প্রায় পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল ৷ ফলে দেহগুলি শনাক্ত করা যায়নি ৷ তাই ডিএনএ ম্যাপিং-এর প্রয়োজন পড়ায় নিহতদের রক্তের সম্পর্ক থাকা আত্মীয়দের নমুনা সংগ্রহ করা হয় ৷ সেই নমুনার সঙ্গে মৃতদের দেহাংশের নমুনার ডিএনএ ম্যাপিং করে শনাক্তকরণের কাজ করা হয়েছে ৷
তবে, এখনও নয়জনের দেহাংশের ডিএনএ মেলানো সম্ভব হয়নি ৷ খুব শীঘ্রই সেই ন’জনের দেহাংশের ডিএনএ ম্যাপিংয়ের রিপোর্ট চলে আসবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে ৷ পরে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত অফিস থেকে মৃতদের পরিবারকে মৃত্যু শংসাপত্র দেওয়া হবে ৷ উল্লেখ্য, 26 জানুয়ারির রাতের সেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ডেকোরেটার্সের গুদামের মালিক গঙ্গাধর দাস এবং মোমো কারখানা দুই ম্যানেজার রাজা চক্রবর্তী ও মনোরঞ্জন সিটকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তাঁরা এখন বারুইপুর সংশোধনাগারে রয়েছে ৷