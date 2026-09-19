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খাম খুইয়ে নওশাদদের প্রতীক আলমারি, হুমায়ুনের বাঁশি বদলে হল টেবিল

ISF allotted Almirah symbol: ঋতব্রতর শিবিরকে দেওয়া হয় 'খাম' প্রতীক ৷ আর তাতেই গোল বাঁধে ৷ এতদিন নওশাদ সিদ্দিকীর আইএসএফ-এরও নির্বাচনী প্রতীক ছিল খাম ৷

ISF allotted Almirah symbol
নওশাদ পেল আলমারি, হুমায়ুন কবীরের টেবিল (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 19, 2026 at 6:19 PM IST

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Updated : September 19, 2026 at 6:29 PM IST

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নয়াদিল্লি, 19 সেপ্টেম্বর: তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বে প্রতীক হারিয়েছিল আইএসএফ ৷ এবার নওশাদের দল পেল পৃথক প্রতীক । নির্বাচন কমিশনের তরফে খামের বদলে আইএসএফ-কে দেওয়া হয়েছে আলমারি । হুমায়ুন কবীরের আম জনতা উন্নয়ন পার্টি-কে দেওয়া হয়েছে টেবিল ৷ আগে তাঁদের প্রতীক ছিল বাঁশি ।

তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয়নি নির্বাচন কমিশনের শুনানিতে ৷ ফলে জোড়াফুল প্রতীক কার হাতে থাকবে তা নিয়েও কোনও নিষ্পত্তি হয়নি ৷ এমতাবস্থায় তৃণমূলের প্রায় তিন দশক পুরনো প্রতীক ফ্রিজ করে দিয়েছে কমিশন । সামনেই বাংলা-সহ একাধিক রাজ্যে বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্য মমতা এবং ঋতব্রত শিবিরকে পৃথক প্রতীক দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের শিবিরকে দেওয়া হয়েছে 'খাম' প্রতীক ৷ আর তাতেই গোলমাল বাধে ৷ কারণ নওশাদ সিদ্দিকীর আইএসএফ-এরও নির্বাচনী প্রতীক ছিল খাম ৷ একই প্রতীক দুই দলকে দেওয়ায় বিতর্ক শুরু হয় ৷ এবার নওশাদের দলের জন্য নতুন প্রতীক দিল নির্বাচন কমিশন ৷

নওশাদ সিদ্দিকীর ইন্ডিয়ান সেলুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ) এবং হুমায়ুন কবীরের আম জনতা উন্নয়ন পার্টিকে পৃথক নির্বাচনী প্রতীক দেওয়া হয়েছে । নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে শনিবার দুই দলকে নতুন লোগোর বিষয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। নওশাদের দলকে আলমারি এবং হুমায়ুন কবীরের দলকে টেবিল দেওয়া হয়েছে প্রতীক হিসাবে ৷ শুক্রবার সারাদিন ধরে দুই শিবিরের মধ্যে প্রতীক ও নাম নিয়ে দড়ি টানাটানি চলে। অবশেষে দুই তৃণমূল তাঁদের নিজ নিজ প্রতীক ও নাম পায় জাতীয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে।

ঋতব্রত তৃণমূলের জন্য ' Democratic Trinamool Congress ' নাম এবং 'Envelope' প্রতীকে সিলমোহর দেয় নির্বাচন কমিশন। অন্যদিকে কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী নাম হয় 'Mamata All India Trinamool Congress' নামে এবং 'Football Player' লোগোতে সিলমোহর দেয় কমিশন।

ঋতব্রত তৃণমূলকে দেওয়া 'Envelope' প্রতীকে উপনির্বাচনে লড়েছেন ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের প্রার্থীরাও। নির্বাচন কমিশনের আইন অনুসারে দুটি দল একই প্রতীকে লড়তে পারে না। তাই নওশাদরা নতুন প্রতীক পেলেন ।

ISF এর প্রতীক ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলকে, 'ষড়যন্ত্র' তত্ত্ব নওশাদের

Last Updated : September 19, 2026 at 6:29 PM IST

TAGGED:

NAWSHAD SIDDIQUE ALMIRAH SYMBOL
HUMAYUN KABIR TABLE SYMBOL
নওশাদ আলমারি প্রতীক
হুমায়ুন কবীর টেবিল প্রতীক
ISF ALLOTTED ALMIRAH SYMBOL

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