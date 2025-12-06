শর্ত রেখে হুমায়ুনের সঙ্গে আলোচনার পথ খোলা রাখলেন নওশাদ

শর্ত রেখে হুমায়ুনের সঙ্গে আলোচনার পথ খোলা রাখলেন নওশাদ
'বাবরি মসজিদ' তৈরির বিতর্কে বৃহস্পতিবার ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে বহিষ্কার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ তারপর থেকে নওশাদের সঙ্গে জোট বাধা নিয়ে শুরু হয় জল্পনা ৷
আসানসোল, 6 ডিসেম্বর: সাম্প্রদায়িক মন্তব্য প্রত্যাহার করলে ভবিষ্যতে হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারেন ৷ 'বাবরি মসজিদ' নির্মাণ বিতর্কের আবহে এমনটাই জানালেন আইএসএফ নেতা তথা ভাঙরের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী ৷ তিনি বলেন, "লোকসভা ভোটের আগে সাম্প্রদায়িক কথা বলেছিলেন হুমায়ুন কবীর ৷ ফলে এই মুহূর্তে জোট বাধার কোনও প্রশ্নই আসছে না ৷ তবে, সেই মন্তব্য তিনি প্রত্যাহার করে নিলে ভবিষ্যতে হয়তো আলোচনায় বসার সুযোগ হতে পারে ।"
আসানসোলের বারাবনি এলাকায় শুক্রবার একটি সভা করেন নওশাদ । সেখানেই ওঠে হুমায়ুন কবীরের প্রসঙ্গ । তৃণমূলের বহিষ্কৃত নেতা কী তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন ? নওশাদকে প্রশ্ন করা হলে বলেন, "এখনও পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কোনও কথা হয়নি ৷ দলের তরফেও তাকে কেউ কিছু বলেননি ৷ হতে পারে অন্য কেউ আমাদের দলের কর্মী সেজে হুমায়ুনবাবুকে টোপ দিচ্ছেন ।"
হুমায়ুনের সঙ্গে কি জোট করবেন ? প্রশ্নে আইএসএফ নেতা বলেন, "জোটের কোনও প্রশ্নই উঠছে না ৷ তিন মাস আগে অনেকে আমাকে এই প্রশ্ন করেছিলেন । সেটাই এখনও বলছি ৷ লোকসভা ভোটের আগে তিনি যে সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা বলেছিলেন, উনি সেই কথা ফিরিয়ে না-নিলে জোটের কোনও প্রশ্নই আসছে না । আগে উনি ওই কথা প্রত্যাহার করুন তারপর আলোচনায় বসা যাবে ।" হুমায়ুন বহিষ্কৃত হওয়ার পর মুসলিম ভোটে কোনও প্রভাব পড়বে ? সেই সুযোগ কি নেবে আইএসএফ ? এই প্রশ্নের উত্তরে নওশাদ বলেন, "হিন্দু না মুসলিম ভোট, এই ভাবে আমরা সুযোগ নেব না । আমরা মানুষের অধিকারেরে কথা বলি ৷ তাই বলব । মানুষ যদি সেই সুযোগ দেয় তাহলে তাঁরা আমাদের সঙ্গে আসবে ।"
তিনি আরও বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আচরণ হিন্দু-মুসলিমের কেউই নিতে পারছে না ৷ এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুদের মন পাওয়ার জন্য দার্জিলিং থেকে দিঘা পর্যন্ত মন্দির করতে ব্যস্ত ৷ হুমায়ুনকে যে সাসপেন্ড করা হয়েছে, তাও হিন্দু ভাইদের মন পাওয়ার জন্য । তবে তাতে হিন্দু ভাইদের মন গলবে না । আর মুসলমানরা মনে মনে প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছে যে তারা তৃণমূলকে হারাবে ।" সেই সঙ্গে নওশাদ বলেন, "হুমায়ুন যে মন্তব্য করেছিলেন তা বাংলার ঐক্যের বিরোধী । এটা নজরুল-রবির বাংলা । তাই সেই মন্তব্য প্রত্যাহার করলে, তবেই আলোচনা ।"
কিছুদিন আগেই মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ তৈরি করার কথা জানিয়েছিলেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ৷ আজ অর্থাৎ 6 ডিসেম্বর রেজিনগরে মসজিদ নির্মাণের শিলান্যাস করবেন তিনি ৷ তবে এর আগে 4 ডিসেম্বর অর্থাৎ গত বৃহস্পতিবার হুমায়ুন কবীরকে দল থেকে সাসপেন্ড করেছে তৃণমূল ৷ কিন্তু, তারপরও নিজের সিদ্ধান্তে অনড় হুমায়ুন ৷