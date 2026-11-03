কৃষ্ণকে 'অপমান' ! 'বাগেশ্বর বাবার' মন্তব্যে বিজেপি নেতারা চুপ কেন ? প্রশ্ন নওশাদ-কুণালের
Controversial remarks about Lord Krishna: মধ্যপ্রদেশের শিবপুরী জেলার কারেরা এলাকায় একটি রামকথা অনুষ্ঠানে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের রূপ এবং শারীরিক ভঙ্গিমার তুলনা করেছিলেন ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ ।
Published : November 3, 2026 at 8:33 PM IST
কলকাতা, 3 নভেম্বর: শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও ভঙ্গিমা নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কে বাগেশ্বর ধামের প্রধান ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রী ওরফে বাগেশ্বর বাবা । তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদে সরব হয়েছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ এবং ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী । ধীরেন্দ্রকৃষ্ণর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের দাবি তোলার পাশাপাশি বিজেপির নীরবতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা । একই সঙ্গে বাংলায় ধর্মীয় মেরুকরণ এবং অনুপ্রবেশের রাজনীতি নিয়েও সরব হয়েছেন নওশাদ । তবে বিতর্কের মধ্যেই নিজের মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ ।
মধ্যপ্রদেশের শিবপুরী জেলার কারেরা এলাকায় একটি রামকথা অনুষ্ঠানে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের রূপ এবং শারীরিক ভঙ্গিমার তুলনা করেছিলেন ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ। তাঁর বক্তব্যের একটি ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই বিতর্কের সূত্রপাত । সেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায়, শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি বা ছবিতে তাঁকে তিন জায়গায় বাঁকা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় । পা, কোমর ও ঘাড় বাঁকিয়ে বাঁশি বাজানোর সেই ভঙ্গির সঙ্গে শ্রীরামের সোজা হয়ে দাঁড়ানোর তুলনা টানেন তিনি । এমনকী বাঁশি বাজানো নিয়েও কটাক্ষ করেন বলে অভিযোগ ।
এই মন্তব্যে আপত্তি জানান মথুরা ও বৃন্দাবনের একাধিক সাধুসন্ত । তাঁদের বক্তব্য, শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ দু'জনেই ভক্তদের কাছে সমান শ্রদ্ধার । তাঁদের মধ্যে তুলনা টেনে একজনকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা অনুচিত। ধর্মীয় প্রচারকদের বক্তব্যের ক্ষেত্রে সংযমী হওয়া প্রয়োজন বলেও মত তাঁদের ।
ধীরেন্দ্রকৃষ্ণর এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ । সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তাঁর প্রশ্ন, নিজের আরাধ্য দেবতার পুজো যে কেউ করতে পারেন । কিন্তু তার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে অপমান করার অধিকার তাঁকে কে দিল ?
কুণালের অভিযোগ, এই মন্তব্যের নিন্দা করতে দেখা যায়নি গেরুয়া শিবিরের নেতাদের । তাঁর বক্তব্য, কয়েক মাস আগে বাংলায় এসে বাঙালির খাদ্যাভ্যাস নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ। দুর্গাপুজোর সময় আমিষ খাবার নিয়ে তাঁর বক্তব্য ঘিরেও বিতর্ক তৈরি হয়েছিল । সেই ঘটনার পর এবার শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে মন্তব্য করে নতুন করে বিতর্ক উস্কে দিয়েছেন তিনি ।
কুণাল প্রশ্ন তুলেছেন, " ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগ উঠলেও পুলিশ কেন পদক্ষেপ করছে না ? তথাকথিত সনাতন ধর্মের রক্ষকরা এ ক্ষেত্রে নীরব কেন ?" তাঁর দাবি, "ধীরেন্দ্রকৃষ্ণকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে ।" পুলিশের প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের কাছে তাঁকে বাংলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা করার দাবিও জানিয়েছেন তৃণমূল নেতা ।
সরব হয়েছেন ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীও । ধীরেন্দ্রকৃষ্ণর ধর্মীয় জ্ঞান ও প্রচারের ধরন নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি জানান, তাঁর মনে হয় না, যথাযথ ধর্মীয় অধ্যয়ন ও চর্চার মধ্য দিয়ে ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ এই জায়গায় পৌঁছেছেন । বরং রাজনৈতিক প্রচার ও মদতের মাধ্যমে তাঁকে বড় করে তোলা হয়েছে ।
নওশাদের অভিযোগ, কয়েক মাস আগে বাংলায় এসে বাঙালিকে কী খেতে হবে, কী খাওয়া উচিত নয়, সেই পরামর্শ দিয়েছিলেন ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ । এ বার শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে মন্তব্য করেছেন । তাঁর কথায়, প্রত্যেক ধর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে সম্মান করা উচিত । ভক্তি ও ভালোবাসার প্রতীক শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে এমন মন্তব্য কোনও ভাবেই সমর্থনযোগ্য নয় ।
ধীরেন্দ্রকৃষ্ণর বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার ও পুলিশ কী ব্যবস্থা নিচ্ছে, তা জানতে চেয়েছেন নওশাদ । যাঁরা তাঁকে বাংলায় আমন্ত্রণ জানিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন, তাঁদের অবস্থানও স্পষ্ট করার দাবি জানিয়েছেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, " বাংলার মানুষের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ভাবাবেগকে আঘাত করার পরেও সংশ্লিষ্ট মহলের নীরবতা প্রশ্নের মুখে ।"
শুধু ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ নন, রাজ্যে অনুপ্রবেশের প্রসঙ্গ নিয়েও বিজেপি এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করেছেন নওশাদ । তাঁর অভিযোগ, অবৈধ অনুপ্রবেশের কথা বলে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে । রাজ্যের প্রকৃত সমস্যা থেকে মানুষের নজর ঘোরাতেই বারবার এই প্রসঙ্গ সামনে আনা হচ্ছে বলে দাবি আইএসএফ বিধায়কের ।
নওশাদের বক্তব্য, একদিকে অনুপ্রবেশ নিয়ে কঠোর অবস্থানের কথা বলা হচ্ছে, অন্যদিকে বিতর্কিত ধর্মপ্রচারকদের বাংলায় এসে ধর্মীয় সভা করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে । ভবানীপুর ও লিলুয়ায় ধীরেন্দ্রকৃষ্ণর অনুষ্ঠান এবং তা ঘিরে তৈরি হওয়া প্রতিবাদের প্রসঙ্গও তুলেছেন তিনি । তাঁর মতে, রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মীয় আবেগকে ব্যবহার না করে বাংলায় শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখাই এখন সবচেয়ে জরুরি ।
এদিকে বিতর্কের আঁচ বাড়তেই নিজের মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে ক্ষমা চেয়েছেন ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রী । তাঁর দাবি, বক্তব্যের একটি অংশের ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ায় সম্পূর্ণ প্রসঙ্গটি সামনে আসেনি । রাম ও কৃষ্ণের মধ্যে বিভেদ তৈরি করা বা কোনও দেবতাকে অপমান করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না । ব্রজের ভক্তি-পরম্পরা এবং সাধুসন্তদের রচনায় ব্যবহৃত রসাত্মক অভিব্যক্তির প্রসঙ্গেই তিনি ওই কথা বলেছিলেন বলে জানিয়েছেন ।
নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত বলেও দাবি করেছেন ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ । তাঁর বক্তব্য, তিনি শ্রীমদ্ভাগবত কথাও পাঠ করেন এবং ব্রজের প্রতি তাঁর গভীর ভক্তি রয়েছে । তবু তাঁর কথায় কারও ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত লেগে থাকলে তিনি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত ।
কিন্তু ক্ষমা চাওয়ার পরেও রাজনৈতিক বিতর্ক থামেনি । কুণাল ও নওশাদের বক্তব্যে স্পষ্ট, বিষয়টি এখন আর শুধু এক ধর্মপ্রচারকের মন্তব্যে সীমাবদ্ধ নেই । ধীরেন্দ্রকৃষ্ণকে বাংলায় আমন্ত্রণ জানানো, তাঁর সঙ্গে বিজেপি নেতাদের সম্পর্ক এবং রাজ্যে ধর্মীয় মেরুকরণের অভিযোগ- সব মিলিয়ে নতুন করে উত্তপ্ত বঙ্গ রাজনীতি ।