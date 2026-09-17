'মুসলিম অফিসার বলেই...', বুশরার বদলিতে সরকারের সমালোচনায় নওশাদ, সিদ্দিকুল্লা, সরব মহুয়াও

'মুসলিম অফিসার বলেই...', বুশরার বদলিতে সরকারের সমালোচনায় নওশাদ, সিদ্দিকুল্লা, সরব মহুয়াও
IPS Bushra Banos transfer: কোনও হিন্দু আধিকারিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গেলে বা ধর্মীয় সম্ভাষণ ব্যবহার করলে তাঁর ক্ষেত্রেও কি একই প্রশ্ন উঠবে ? শুরু চর্চা৷
Published : September 17, 2026 at 5:17 PM IST
কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: 'আসসালামু আলাইকুম', 'ইনশাআল্লাহ', 'জাযাকাল্লাহ' তিনটি শব্দ । এক জন আইপিএস আধিকারিকের ইউপিএসসি-যাত্রার কথা বলা একটি ভিডিয়োয় ব্যবহৃত এই শব্দগুলিই এখন পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ-প্রশাসনে বিতর্কের কেন্দ্রে । ভিডিয়ো প্রকাশ, সমাজমাধ্যমে সমালোচনা, একটি সংগঠনের অভিযোগ এবং তার পরেই খড়গপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বুশরা বানোর বদলি ! পরপর এই ঘটনাগুলির মধ্যে কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে । সেই প্রশ্নেই সরব হয়েছেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী । একই সঙ্গে বুশরার বদলি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন জমিয়ত উলেমা-ই-হিন্দের রাজ্য সভাপতি সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীও ।
এ ব্যাপারে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রও ৷ এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, 'অমিত শাহের বৈঠকে মুসলিম আইপিএস (IPS) ও আইএএস (IAS) অফিসারদের ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া নিয়ে টুইট করেছিলাম । সেই টুইটের জেরে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ আমার বিরুদ্ধে এফআইআর (FIR) দায়ের করেছে এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আগামীকাল বিষ্ণুপুর থানায় তলব করেছে । আমি সেখানে যাব । তাঁদের কাছে জানতে চাইব, বুশরা বানুকে কেন বদলি করা হয়েছে ।'
আরও একধাপ এগিয়ে নওশাদের প্রশ্ন, এক জন মুসলিম আধিকারিক প্রকাশ্যে 'আসসালামু আলাইকুম' বললে তা নিয়ে যদি আপত্তি ওঠে, তাহলে কোনও হিন্দু আধিকারিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গেলে বা ধর্মীয় সম্ভাষণ ব্যবহার করলে তাঁর ক্ষেত্রেও কি একই প্রশ্ন উঠবে ? ধর্মীয় সম্ভাষণকে অপরাধের মতো দেখার যুক্তি কী, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি ।
2021 ব্যাচের আইপিএস বুশরা বানো সম্প্রতি একটি ভিডিয়োয় নিজের ইউপিএসসি-যাত্রার কথা তুলে ধরেছিলেন । আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেসিডেন্সিয়াল কোচিং অ্যাকাডেমি কী ভাবে তাঁকে পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সাহায্য করেছিল, সেই অভিজ্ঞতাই মূলত পড়ুয়াদের সঙ্গে ভাগ করে নেন তিনি । ভিডিয়োটি 13 সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয় ।
ভিডিয়োর শুরুতে ছিল 'আসসালামু আলাইকুম' । নিজের যাত্রার প্রসঙ্গে তিনি 'ইনশাআল্লাহ' শব্দটি ব্যবহার করেন এবং শেষে বলেন 'জাযাকাল্লাহ' । ভিডিয়ো প্রকাশের পর সমাজমাধ্যমের একাংশে প্রশ্ন ওঠে, কেন তিনি 'জয় হিন্দ' বা 'বন্দে মাতরম' ব্যবহার করেননি ।
বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা 'হিন্দু লিগ্যাল ফান্ড' দাবি করে, তারা পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রসচিবের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে । সংগঠনটির বক্তব্য ছিল, সরকারি পদে থাকা আধিকারিকের জনসমক্ষে যোগাযোগের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা উচিত । তাদের অভিযোগে 'জয় হিন্দ' বা 'বন্দে মাতরম' এর মতো জাতীয় অভিব্যক্তি ব্যবহারের কথাও তোলা হয় ।
I tweeted about deliberate exclusion of Muslim IPS & IAS officers from Amit Shah’s meetings. @WBPolice filed FIR on me for tweet below & called me for interrogation tomorrow to Bishnupur PS. I will be going . Will also ask them why Bushara Bano been transferred. https://t.co/jKkTBPDZTK— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) September 17, 2026
বিতর্কের মধ্যেই 14 সেপ্টেম্বর বুশরাকে খড়গপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের পদ থেকে সরিয়ে রাজ্য সশস্ত্র পুলিশের চতুর্থ ব্যাটালিয়নের ডেপুটি কমান্ড্যান্ট করা হয় । তাঁর জায়গায় পার্থ ঘোষকে খড়গপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার করা হয়েছে । একই বদলি তালিকায় আরও এক পুলিশ আধিকারিকের পদ পরিবর্তন হয়েছে ।
সরকারিভাবে এই বদলিকে 'রুটিন' বা 'জনস্বার্থে' প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে । গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বদলির নির্দেশে বুশরার ভিডিয়ো, 'আসসালামু আলাইকুম' বা অন্য কোনও ধর্মীয় শব্দ ব্যবহারের কথা কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি । কিন্তু সময়ের ব্যবধানই তৈরি করেছে রাজনৈতিক প্রশ্ন । ভিডিয়ো প্রকাশের পর সমালোচনা, সংগঠনের অভিযোগ এবং তার পরেই বদলি- এই ধারাবাহিকতাকে সামনে রেখেই বিরোধীরা প্রশ্ন তুলছেন ।
নওশাদের প্রশ্ন, 'নিয়ম কি সবার জন্য এক ?' নওশাদের বক্তব্যের মূল জায়গা এখানেই । সরকারি আধিকারিকের ব্যক্তিগত ধর্মীয় পরিচয় বা বিশ্বাসের প্রকাশকে যদি প্রশাসনিক নিরপেক্ষতার প্রশ্নে বিচার করা হয়, তা হলে সেই মাপকাঠি কি সব ধর্মের আধিকারিকের জন্য সমান হবে ? তাঁর প্রশ্ন, কোনও হিন্দু আধিকারিক যদি পুজোর অনুষ্ঠানে যান, ধর্মীয় সম্ভাষণ করেন কিংবা প্রকাশ্যে নিজের ধর্মীয় বিশ্বাসের কথা বলেন, তখনও কি একই ধরনের আপত্তি উঠবে ?
নওশাদের বক্তব্য, বুশরার ভিডিয়োর মূল বিষয় ছিল ইউপিএসসি পরীক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা । নিজের জীবনের লড়াই এবং আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেসিডেন্সিয়াল কোচিং অ্যাকাডেমির ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে তিনি যে শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন, সেগুলিকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হওয়া এবং তার পরেই বদলি হওয়া প্রশ্নের জায়গা তৈরি করেছে ।
বুশরার বদলি নিয়ে সরব জমিয়ত উলেমা-ই-হিন্দের রাজ্য সভাপতি সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীও । তিনি ঘটনাটিকে গণতন্ত্র ও প্রশাসনিক নিরপেক্ষতার প্রশ্নের সঙ্গে জুড়েছেন । সিদ্দিকুল্লার বক্তব্য, এক জন মুসলিম যদি 'আসসালামু আলাইকুম', 'ইনশাআল্লাহ' বা 'জাযাকাল্লাহ' না বলেন, তা হলে তিনি কী বলবেন ? ধর্মীয় সম্ভাষণ ব্যবহারের কারণেই যদি কোনও মহিলা আইপিএস আধিকারিককে বদলি হতে হয়, তা হলে অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় । সিদ্দিকুল্লার প্রশ্ন, রাজনৈতিক নেতারা প্রকাশ্যে ধর্মীয় স্লোগান ব্যবহার করলে সেই একই মাপকাঠি কি তাঁদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয় ?
বিতর্কের আড়ালে বুশরা বানোর ইউপিএসসি-যাত্রার গল্পটিও গুরুত্বপূর্ণ । উত্তরপ্রদেশের কনৌজের বাসিন্দা বুশরা আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন । ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজে পিএইচডি করার পরে সৌদি আরবে সহকারী অধ্যাপক হিসেবেও কাজ করেছেন । দেশে ফিরে ইউপিএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি নেন ।
প্রথম বার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সাফল্য পেয়ে তিনি ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ট্রাফিক সার্ভিসে নির্বাচিত হন । পরে আবার ইউপিএসসি দিয়ে আইপিএস-এ সুযোগ পান । 2021 ব্যাচের আইপিএস হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারে যোগ দেওয়ার পর হুগলি গ্রামীণ এলাকায় কাজ শুরু করেন । 2026 সালের জুনে পদোন্নতি পেয়ে খড়গপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হন । কিন্তু সেই দায়িত্ব নেওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই বদলি । এখন তাঁর নতুন দায়িত্ব রাজ্য সশস্ত্র পুলিশের চতুর্থ ব্যাটালিয়নের ডেপুটি কমান্ড্যান্ট ।
ঘটনার এক দিকে সরকারি ব্যাখ্যা- বদলি প্রশাসনিক ও রুটিন সিদ্ধান্ত । অন্য দিকে রয়েছে সময়ের হিসাব, 13 সেপ্টেম্বর ভিডিয়ো, তার পর আপত্তি ও অভিযোগ, এবং 14 সেপ্টেম্বর বদলি ! এই সময়ক্রমের কারণেই রাজনৈতিক বিতর্ক থামছে না ।
বুশরার বদলির সঙ্গে ভিডিয়োর সরাসরি যোগসূত্র সরকারিভাবে বলা হয়নি । কিন্তু প্রশ্ন তুলছেন নওশাদ, সিদ্দিকুল্লাহ-সহ একাধিক রাজনৈতিক ও সামাজিক মহল । শেষ পর্যন্ত বিতর্কটি তাই শুধু এক জন আইপিএস আধিকারিকের বদলি নিয়ে নয় । প্রশ্নটা আরও বড়, সরকারি পোশাকে থাকা এক জন আধিকারিক ব্যক্তিগত ধর্মীয় সম্ভাষণ ব্যবহার করলে তার সীমা কোথায় ? আর সেই সীমারেখা যদি থাকে, তা কি সব ধর্মের ক্ষেত্রেই একই ভাবে প্রযোজ্য ? এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপেরও দাবি করেছেন নওশাদরা ৷ এখন দেখার বুশরা বিতর্ক আগামিদিন কোন দিকে মোড় নেয় ৷