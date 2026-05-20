দেশজুড়ে ধর্মঘটে 7 লক্ষের বেশি ওষুধের দোকান, কেমন প্রভাব রাজ্যে ?
বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিং হোম এবং সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোর ভিতরে পরিচালিত ওষুধের দোকানগুলোও খোলা রয়েছে, যা রোগী এবং তাদের পরিজনদের স্বস্তি দিয়েছে ৷
Published : May 20, 2026 at 12:49 PM IST
কলকাতা, 20 মে: ই-ফার্মেসি সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুতে দেশের শীর্ষস্থানীয় ওষুধ বিক্রেতা সংগঠনের ডাকা দেশব্যাপী ধর্মঘটে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল রাজ্যে ৷ বন্ধের আহ্বান সত্ত্বেও, বুধবার সারা পশ্চিমবঙ্গজুড়ে বড় বড় কর্পোরেট ফার্মেসি চেইন, সরকারি জেনেরিক ওষুধের দোকান এবং পাড়া-মহল্লার বেশ কিছু ওষুধের দোকান খোলা রয়েছে । এর ফলে ওষুধের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে ।
প্রধান ফার্মেসি চেইন, হাসপাতালের ফার্মেসি স্টোর, প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনৌষধি পরিযোজনা (পিএমবিজেপি)-র অধীনে পরিচালিত জন ঔষধি কেন্দ্র এবং অমৃত ফার্মেসির দোকান খোলা রয়েছে৷ পাশাপাশি, স্থানীয় কিছু খুচরো ওষুধের দোকানে প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় ও জরুরি প্রেসক্রিপশনের ওষুধ কিনতে আসা গ্রাহকদের পরিষেবা দিচ্ছে ।
রাজ্যে এই ধর্মঘটের প্রভাব মূলত 'বেঙ্গল কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস অ্যাসোসিয়েশন' (BCDA)-এর সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । বাণিজ্যিক হিসাব অনুযায়ী, রাজ্যে BCDA-এর অধিভুক্ত প্রায় 32,000 থেকে 35,000 ইউনিটের মধ্যে প্রায় 28,000 থেকে 31,000 হল সাধারণ খুচরো ওষুধের দোকান । বাকিগুলো পাইকারি বিক্রেতা, পরিবেশক এবং 'ক্যারিং-অ্যান্ড-ফরোয়ার্ডিং' এজেন্টদের নিয়ে গঠিত; অ্যাসোসিয়েশনের আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে, এই সবকটি অংশই ধর্মঘটে শামিল হয়েছে ।
সরকার-সমর্থিত সাশ্রয়ী মূল্যের ওষুধের দোকানগুলো যার মধ্যে 'প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ওষধি কেন্দ্র' এবং 'অমৃত' (AMRIT) ফার্মেসিগুলো অন্যতম তারাও ধর্মঘটের দিন স্বাভাবিকভাবে তাদের কাজ শুরু করেছে ৷
এই দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল 'অল ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন অফ কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস' (AIOCD); সংগঠনটি দাবি করে যে, তারা সারা দেশের প্রায় 12.4 লক্ষ ওষুধ বিক্রেতার প্রতিনিধিত্ব করে ।
এই ব্যবসায়ী সংগঠনটি অভিযোগ করেছে যে, ই-ফার্মেসি প্ল্যাটফর্ম এবং তাৎক্ষণিকভাবে ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার অ্যাপগুলো অত্যধিক ছাড় বা 'ডিপ ডিসকাউন্টিং'-এর মতো কৌশল অবলম্বন করছে, যার ফলে প্রথাগত বা সশরীরে উপস্থিত থেকে ব্যবসা করা খুচরো ওষুধ বিক্রেতারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ।
সংগঠনটি অনলাইনে ওষুধ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত যাচাইকরণ ব্যবস্থার অভাব নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে । তাদের দাবি, এই ধরনের প্ল্যাটফর্মগুলোর মাধ্যমে ভুয়ো প্রেসক্রিপশন ব্যবহার করে নেশা সৃষ্টিকারী বা আসক্তি-বর্ধক ওষুধের অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি হতে পারে ।
AIOCD দাবি জানিয়েছে যে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যেন অনলাইনে ফার্মেসি পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রদত্ত নির্দিষ্ট কিছু ডিজিটাল ছাড় বা শিথিলতা প্রত্যাহার করে নেয় ।
সরকারি সূত্রগুলো এর আগে জানিয়েছিল যে, দেশের ওষুধ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা (National Drug Regulator) সম্প্রতি ফার্মেসি প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেছে । তারা প্রতিনিধিদের আশ্বস্ত করেছে যে, ডিজিটাল খাতের প্রবৃদ্ধি এবং সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্যে ই-ফার্মেসি খাতকে নিয়ন্ত্রণকারী বিধি-কাঠামোটি বর্তমানে পর্যালোচনার অধীনে রয়েছে ।