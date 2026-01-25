জাতীয় পর্যটন দিবস: বাংলাকে সেরা হতে গেলে জোর দিতে হবে পরিকাঠামোয় !

জাতীয় পর্যটন দিবস: বাংলাকে সেরা হতে গেলে জোর দিতে হবে পরিকাঠামোয় !
দেশের পর্যটন মানচিত্রে বাংলা দ্বিতীয় স্থানে ৷ বাড়ছে বিদেশি পর্যটকদের আনাগোনাও ৷ তবে পরিকাঠামোয় কিছু খামতি রয়েছে বলে মত পর্যটক থেকে রাজ্যের ট্রাভেল সংস্থাগুলির ৷
Published : January 25, 2026 at 7:55 PM IST
বর্ধমান, 25 জানুয়ারি: কথায় বলে 'বাঙালির পায়ের তলায় সর্ষে'। লম্বা ছুটি পেলে তো কথাই নেই ৷ টুকটাক ছুটি পেলেই দু-একদিনের জন্য দীঘা পুরী কিংবা দার্জিলিং-সহ অন্যান্য জায়গায় ঘুরতে চলে যায় । পর্যটনের উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়ে প্রতি বছর 25 জানুয়ারি ভারতে জাতীয় পর্যটন দিবস পালন করা হয় । পর্যটন শুধুমাত্র একটা ভ্রমণ বা বিনোদন নয়, দেশের অর্থনীতির উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সাংস্কৃতিক ঘরানা, ঐতিহ্য প্রচারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে । পর্যটন ক্ষেত্রে গতি বাড়াতে উদ্যোগ নিয়েছে বেঙ্গল ট্যুরিজম ফেস্ট বা BTF৷
অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্যুরিজম সার্ভিস প্রোভাইডার্স অফ বেঙ্গল কলকাতা, বর্ধমান-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বেঙ্গল ট্যুরিজম ফেস্টের আয়োজন করে থাকে । বেসরকারি পর্যটন সংস্থাগুলির উদ্যোগে পর্যটকেরা সহজেই পেয়ে যেতে পারবেন হোটেল, হোমস্টে-সহ একাধিক সুযোগ সুবিধা । শীতের মরশুম-সহ বছরের বিভিন্ন সময় সংস্থাগুলি দিয়ে থাকে নানা ধরনের লোভনীয় অফার ।
বেসরকারি পর্যটন সংস্থাগুলির মতে, দেশের মধ্যে বাংলা পর্যটনের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু । একদিকে পাহাড় অন্যদিকে সমুদ্র কিংবা বনজঙ্গল সমস্ত কিছুই বাংলাকে ঘিরে আছে । ফলে শৈলশহর দার্জিলিং থেকে সুন্দরবনের গভীর অরণ্য কিংবা দিঘার সমুদ্রসৈকত বাংলার অন্যতম আকর্ষণ । এছাড়া রয়েছে প্রতিটি জেলাতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা একাধিক পর্যটন কেন্দ্র ।
বাংলার পর্যটনে এখন বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে ৷ পাহাড়ে হোটেল ব্যবসার পাশাপাশি শুরু হয়েছে হোম স্টে । পর্যটক থেকে ট্যুর সংস্থাগুলির মতে, দিনে দিনে বাংলার পর্যটন বিভাগের উন্নতি হচ্ছে । তবে উত্তরবঙ্গের রাস্তাঘাটেরও উন্নতি প্রয়োজন । কারণ পর্যটকদের অনেকই সড়কপথেই গাড়ি করে বেড়াতে যান । পাশাপাশি ভিন রাজ্য থেকে কিংবা বিদেশি পর্যটকদের বেশিরভাগই রেলপথে কলকাতা কিংবা শিয়ালদা আসেন। কিন্তু রেলস্টেশন থেকে বের হলে স্টেশনের সাবওয়ে-সহ বেশ কিছু অংশের অবস্থা এতটাই ঘিঞ্জি যে পর্যটকেরা অস্বস্তিতে পড়ে যান । সেদিকে সরকারের নজরদারি প্রয়োজন বলে মত পর্যটন ব্যবসায়ীদের ।
কিছুদিন আগেই পশ্চিমবঙ্গের মুকুটে যুক্ত হয়েছে নতুন পালক । দেশের মধ্যে অন্যতম পছন্দের আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে এই রাজ্য । ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্প্রতি যে ইন্ডিয়া ট্যুরিজম ডেটা কম্পেন্ডিয়াম 2025 প্রকাশ করেছে, সেখানে দেশের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ কেন্দ্র হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে এই রাজ্য ।
কেন্দ্রের কাছ থেকে সার্টিফিকেট পাওয়ার পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স বার্তায় জানিয়েছিলেন, 'গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি যে পশ্চিমবঙ্গ দেশের অন্যতম পছন্দের আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং আরেকটি দুর্দান্ত মাইলফলক অর্জন করেছে । ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত ইন্ডিয়া ট্যুরিজম ডেটা কম্পেন্ডিয়াম 2025 এ, পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিদেশি পর্যটক আকর্ষণ করেছে । দেশি ও বিদেশি সব পর্যটককে আমি ভারতের সবচেয়ে মধুর অংশ পশ্চিমবঙ্গে আসার আহ্বান জানাচ্ছি । যাতে তারা এখানকার সৌন্দর্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অভিজ্ঞতা তারা গ্রহণ করতে পারে ।'
2024-25 অর্থবর্ষে মহারাষ্ট্রে বিদেশি পর্যটক গিয়েছেন 37 লক্ষ । সেখানে বাংলায় এসেছেন 31 লক্ষ বিদেশি পর্যটক । 2020 সালে কোভিড পরিস্থিতিতে বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছিল পর্যটন ব্যবসাও। কিন্তু বর্তমানে বিদেশি পর্যটকদের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে । বিশেষ করে পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়ছে রাজ্যের বেশ কিছু অফবিট জায়গার উপরে । দার্জিলিং, দিঘা, সুন্দরবনের পাশাপাশি বিভিন্ন অফবিট জায়গাতে পর্যটকেরা বেড়াতে ভালোবাসেন । এছাড়া নতুন করে দিনাজপুর, বর্ধমান, পুরুলিয়া-সহ বেশকিছু জেলায় পর্যটকদের সংখ্যা বাড়ছে ।
ভিন রাজ্য-সহ দেশ বিদেশে নিজের ট্রাভেল সংস্থার মাধ্যমে ট্যুর করে থাকেন নীল নির্জনে ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস সংস্থার কর্ণধার শান্তনু পাঁজা । রাজ্যের পর্যটন বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমাদের সংস্থার তরফে যে উদ্যোগ নিয়ে জেলায় প্রথম পর্যটন মেলা করা হয়েছে তা হল, বর্ধমান শহরে অনেক দ্রষ্টব্য ঐতিহাসিক স্থান আছে যেগুলো সম্বন্ধে অনেকেই জানেন না । শের আফগান ও নুরজাহানের সমাধি, সর্বমঙ্গলা বাড়ি, 108 শিবমন্দির, কমলাকান্ত কালীবাড়ি-সহ একাধিক দেখার জায়গা আছে । তবে যে সমস্ত সরকারি দফতর আছে তারা যদি আরও উদ্যোগ নেয় তাহলে বর্ধমানকে পর্যটন মানচিত্রে জায়গা দেওয়া অনেক সহজ হয়ে যাবে । রাস্তাঘাটের উন্নতি করতে হবে । নাহলে বাইরের দেশ থেকে কিংবা ভিন রাজ্য থেকে যে সমস্ত পর্যটকেরা আসবেন তাঁদের সমস্যার মুখে পড়তে হবে ।"
তিনি আরও বলেন, "এছাড়া বর্ধমানের হোটেল কিংবা খাবার-দাবারের মান উন্নত করতে হবে । এই মুহূর্তে এই রাজ্য দেশের দ্বিতীয় আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র । এখানে যেমন পাহাড় আছে তেমনই আছে জঙ্গল থেকে সমুদ্রও । কিছুদিন আগে আমার সংস্থার মাধ্যমে অষ্ট্রেলিয়া থেকে সাতজন চিকিৎসক পর্যটক এই রাজ্যে আসেন । আমার সংস্থার মাধ্যমেই তাঁরা কলকাতা ঘোরার পরে তারাপীঠ ঘুরতে যান । সেখান থেকে অসমের গুহাহাটি ঘুরে তাঁরা অষ্ট্রেলিয়া ফিরে যান । দেশের মানচিত্রে আজ পশ্চিমবঙ্গের নাম জ্বলজ্বল করছে । রাজ্যের মধ্যে দার্জিলিং, দিঘা, মন্দারমণি, সুন্দরবন-সহ একাধিক আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র পর্যটকদের নজর কাড়ছে । তবে পর্যটনকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য রাজ্য সরকারকে আরও বেশি উদ্যোগ নিতে হবে । তবে বিদেশে বেড়াতে যাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে । রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় যদি রাজ্যের ট্রাভেল স্পটগুলোকে আরও ভালো করে উন্নত করে তুললে বিদেশি পর্যটকদের আরও বেশি নজর কাড়বে ।"
সময় সুযোগ পেলেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা কিংবা ভিন রাজ্যে বেড়াতে ভালোবাসেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মনোজিৎ হুই । তিনি বলেন, "যখন সময় সুযোগ পাই বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াই । আমি মূলত অফবিট জায়গাগুলো ঘুরে দেখতে পছন্দ করি । রাজ্যের মধ্যেই বেশি ঘুরি । তবে ভিন রাজ্যেও যাই । রাজ্যের মধ্যে বেশকিছু জায়গায় রাস্তাঘাটের উন্নতি করা প্রয়োজন । তবে আগের চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে । উত্তরবঙ্গে বেশ কিছু জায়গায় রাস্তাঘাটের অবস্থা খারাপ । তবে ঝাড়গ্রাম-সহ একাধিক জায়গা ঘুরে ভালোই লেগেছে । বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্টের রেট নিয়েও বিস্তর পার্থক্য আছে । এই দিকটা নজর দেওয়া দরকার । এখন হোম স্টে গুলোতে থাকার ব্যবস্থা বেশ ভালো দেখছি । মানুষ জনের ব্যবহার ভালো ।"
অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্যুরিজম সার্ভিস প্রোভাইডার্স অফ বেঙ্গলের চেয়ারম্যান সৌমেন বিশ্বাস বলেন, "দিনে দিনে বাংলার পর্যটন বিভাগের অনেক উন্নতি হয়েছে । রাজ্য সরকার পর্যটন বিভাগকে ঢেলে সাজাতে একাধিক পদক্ষেপ করেছে । লকডাউনের সময়ে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি ছিল সেটা কাটিয়ে উঠে নতুন করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলার পর্যটন । বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছে বাংলার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি । এখন রাজ্যের বেশ কিছু জায়গায় যেমন দিনাজপুর, বর্ধমান, নদিয়া-সহ বিভিন্ন জায়গায় অফবিটের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়ছে । তবে ভিন রাজ্য থেকে কিংবা বিদেশি পর্যটকরা সাধারণত ট্রেনে করে এলে শিয়ালদা কিংবা হাওড়া স্টেশনে নামেন । কিন্তু ওই সব স্টেশনের সাবওয়ের অবস্থা খুব একটা উন্নত নয় । রাজ্য সরকারের উচিত রেলের সঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টির দিকে নজর দেওয়া । তাহলে আগামী দিনে বাংলার পর্যটন দেশের মানচিত্রে সেরা তালিকায় স্থান করে নেবে ।"