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সহস্র কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম', বিরল মুহূর্ত মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে

কলেজ-সহ বিভিন্ন এনএসএস ডিপার্টমেন্টের পড়ুয়াদের নিয়ে সহস্র কণ্ঠে বন্দেমাতরম গাওয়ার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷

Independence Day 2026
মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সহস্র কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম' ৷ (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 14, 2026 at 8:21 PM IST

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মেদিনীপুর, 14 অগস্ট: উদযাপতি হচ্ছে বন্দেমাতরমের দেড়শ বছর ৷ তার উপর স্বাধীনতার 80তম বর্ষে পদার্পণ ৷ তাই সহস্র কণ্ঠে বন্দেমাতরম গাওয়া হল বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৷ আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের NSS সেল ৷ একসঙ্গে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা গাইল জাতীয় গান বন্দেমাতরম ৷

রাত ফুরালেই স্বাধীনতা দিবস ৷ রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর থেকে কেন্দ্রের যাবতীয় প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করা হচ্ছে ৷ রাজ্যের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এক ও একাধিক নয়া কর্মসূচি গ্রহণ করছে ৷ এদিন স্কুল, কলেজ-সহ বিভিন্ন এনএসএস ডিপার্টমেন্টের পড়ুয়াদের নিয়ে সহস্র কণ্ঠে বন্দেমাতরম গাওয়ার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ এই উদ্যোগ বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুকুটে নতুন পালক জুড়েছে বলে দাবি কর্তৃপক্ষের ৷

বিরল মুহূর্ত মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইটিভি ভারত)

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দীপক কর, মেদিনীপুরের বিধায়ক শঙ্করকুমার গুছাইত-সহ বিশিষ্টজনেরা ৷ প্রথমে সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মূর্তির উন্মোচন করা হয় ৷ এরপর জাতীয় পতাকা হাতে মানববন্ধন তৈরি করেন পড়ুয়ারা ৷ পরে বিবেকানন্দ সভাগৃহে পড়ুয়াদের নিয়ে সহস্র কণ্ঠে বন্দেমাতরম গাওয়া হয় ৷ গলা মেলান সকল পড়ুয়া-সহ শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অশিক্ষক কর্মীরা ৷

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দীপক কর বলেন, "আজকে আমরা সুন্দরভাবে সকলের উদ্যোগে এই ধরনের মহৎ একটি কাজ করতে পারলাম ৷ এর মধ্যে দিয়ে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগকে সম্মান এবং শ্রদ্ধা জানালাম ৷ আমাদের বার্তা, দেশভাগের ফসল হল আমাদের পশ্চিমবঙ্গ ৷ এই দেশভাগের ফলে যে অগণিত মানুষের জীবনে কষ্ট, বেদনা এবং যন্ত্রণা নেমে এসেছিল, তাকে স্মরণ করে ভবিষ্যতে অখণ্ড ভারত এবং এক ভারতের আহ্বান জানাই তরুণ প্রজন্মের কাছে ৷"

Independence Day 2026
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্য়ায়ের আবক্ষমূর্তি উন্মোচন ৷ (নিজস্ব ছবি)

মেদিনীপুরে বিধায়ক শঙ্কর গুছাইত বলেন, "এটা খুবই অভিনব উদ্যোগ । এই ধরনের অনুষ্ঠান দেশের প্রতি নাগরিকদের ভালোবাসা আরও বাড়িয়ে দেয় ৷ আগামিকাল 15 অগস্ট । স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে সেই সকল বিপ্লবীদের প্রতি সম্মান জানালাম যাঁদের আত্মবলিদানে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি ৷" পড়ুয়া নন্দিতা জানা বলেন, "এরকম একটা মহৎ অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য আমাদের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ ৷" সীমা দোলুই বলেন, "উপাচার্য এবং বিধায়কের সঙ্গে আমরা সবাই সহস্র কণ্ঠে জাতীয় গান গাইতে পেরে খুবই খুশি ৷ অসংখ্য ধন্যবাদ যাঁরা আয়োজন করেছিলেন এই অনুষ্ঠানের ৷"

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VANDE MATARAM
THOUSAND VOICES VANDE MATARAM
বন্দেমাতরম
স্বাধীনতা দিবস
INDEPENDENCE DAY 2026

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