3 মাস পর খুলল উত্তরের জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্য, পর্যটকদের জন্য ফের চালু প্রবেশ মূল্য

3 মাস পর খুলল উত্তরের জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্য, পর্যটকদের জন্য ফের চালু প্রবেশ মূল্য
National parks and wildlife sanctuaries Reopens: 2025 সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আলিপুরদুয়ার সফরে এসে জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যে পর্যটকদের জন্য প্রবেশ মূল্য তুলে নেন।
Published : September 16, 2026 at 7:48 PM IST
জলপাইগুড়ি, 16 সেপ্টেম্বর: উত্তরবঙ্গে এবার থেকে জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যগুলিতে ঢোকার জন্য প্রবেশ মূল্য দিতে হবে পর্যটকদের । আগামী শুক্রবার থেকেই চালু হচ্ছে এই নিয়ম ৷ তিনমাস বন্ধ থাকার পর বুধবারই পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যগুলি । আর এদিনই প্রবেশমূল্য পুনরায় চালু হওয়ার কথা জানিয়ে দিল বন দফতর ৷
উত্তরবঙ্গে আসা পর্যটকদের প্রথম পছন্দ উত্তরের জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যগুলি । বন্যপ্রাণীকে চাক্ষুস করার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ছুটে আসেন পর্যটকরা । আগে এই সব অভয়ারণ্যে ঢুকতে প্রবেশ মূল্য নেওয়া হলেও, 2025 সালের জানুয়ারি মাসে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আলিপুরদুয়ার সফরে এসে জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যে পর্যটকদের জন্য প্রবেশ মূল্য তুলে নেন । জানা গিয়েছে, এতে বিরাট আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয় বন দফতরকে ।
উত্তরের জঙ্গল-কেন্দ্রিক পর্যটনের আনন্দ উপভোগ করতে বক্সা টাইগার রিজার্ভ, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান, গরুমারা জাতীয় উদ্যান, চাপড়ামারি জাতীয় উদ্যান, মহানন্দা অভয়ারণ্যে প্রচুর পর্যটক আসেন । পর্যটকদের প্রবেশের জন্য আগে জনপ্রতি প্রায় 200 টাকা নেওয়া হত । সেই টাকা দিয়ে বন দফতর উন্নয়নমূলক কাজ থেকে শুরু করে বনবস্তিবাসীদের উন্নয়নেও নানা কাজ করত ৷ কিন্তু পর্যটকদের প্রবেশ মূল্য তুলে নেওয়ার ফলে বিপাকে পড়েছিল বন দফতর । রাজ্য সরকারের নতুন বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওঁড়াও দায়িত্ব নেওয়ার পরেই এই প্রবেশ মূল্য পুনরায় চালু করার উদ্যোগ নেন । এবার তাঁর সেই ভাবনাই বাস্তবায়িত হতে চলেছে ৷
প্রতি বছর 15 জুন থেকে 15 সেপ্টেম্বর তিন মাসের জন্য পর্যটকদের জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি থাকে । বিশেষ করে বন্যপ্রাণীদের প্রজনন ঋতুর কারণেই পর্যটকদের জঙ্গলে প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় । এ বছরও এই তিন মাস বন্ধ থাকার পর এদিন গরুমারা জাতীয় উদ্যান ও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান খুলে দেওয়া হয় ৷ আর তার সঙ্গে সঙ্গেই আসতে শুরু করেছেন পর্যটকরা ৷ বন দফতরের পক্ষ থেকে তাঁদের স্বাগত জানানো হয় । জঙ্গলে প্রবেশে কী কী করণীয়, কী করণীয় নয়, সেবিষয়েও পর্যটকদের সচেতন করে দেন জাতীয় উদ্যানের আধিকারিকরা ৷ পর্যটন ব্যবসায়ীরা মনে করছেন, পুজোর মুখে পর্যটকদের ঢল নামবে ডুয়ার্সে । দীর্ঘদিন বাদে ফের অনলাইনে টিকিটও চালু হচ্ছে ।
গরুমারা জাতীয় উদ্যানের এডিএফও রাজীব দে বলেন, "সমস্ত সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশের জন্য নির্দেশিকা এসেছে । ফের জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যে প্রবেশের জন্য প্রবেশ মূল্য লাগছে । গরুমারা জাতীয় উদ্যান, চাপড়ামারি অভয়ারণ্য ও নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানে প্রবেশের জন্য মূল্য নেওয়া হবে । সরকারি নির্দেশিকা আমরা পেয়েছি । আগে যা নির্ধারিত মূল্য ছিল সেটাই থাকছে । নতুন কোনও প্রবেশ মূল্যের নির্দেশিকা আসেনি । আমরা শুক্রবার থেকে পর্যটকদের থেকে প্রবেশ মূল্য নেব ৷ ভেহিক্যাল এন্ট্রি ফি নেওয়া হবে আগের মতোই । যেহেতু বৃহস্পতিবার জঙ্গলে প্রবেশ বন্ধ থাকে, তাই আমরা শুক্রবার থেকে নির্দেশিকা কার্যকর করব । গাড়ি ও গাইডদের যে ভাড়া ছিল সেটা আমরা সংগ্রহ করব না । সরকারের কাছে আমরা গাইড ও গাড়ি ভাড়ার বিষয়টি নিয়ে জানতে চেয়েছি, তাদের টাকা আমরা সংগ্রহ করব নাকি তারাই যেমন নিচ্ছিলেন তা নেবেন ।"
ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক তথা পর্যটন ব্যবসায়ী দিব্যেন্দু দেব বলেন, "আমরা রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তে খুশি ।আমরাও দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গলে প্রবেশ মূল্য চালুর দাবি করে আসছিলাম । কারণ প্রবেশ মূল্য বন্ধ হয়ে যাওয়ারর কারণে অনলাইনে টিকিট কাটার পদ্ধতিটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । এবার অনলাইনে টিকিট কাটার সুবিধা পেলে পর্যটকদের সুবিধা হবে ৷
এ বিষয়ে রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওঁড়াও বলেন, "বিগত সরকার বন দফতরকে কার্যত কোমায় পাঠিয়ে দিয়েছিল । আমরা প্রবেশ মূল্য চালু করতে উদ্যোগী হয়েছি ।"