উত্তরবঙ্গে একমাত্র মালদা মেডিক্যাল কলেজে এমবিবিএস কোর্সে আসন বাড়াল ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন
মালদা মেডিক্যাল কলেজে এমবিবিএস কোর্সের আসন রয়েছে 125টি ৷ কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবার থেকে 150 জন পড়ুয়া এখানে ভর্তি হতে পারবেন ৷
Published : July 17, 2026 at 1:43 PM IST
মালদা, 16 জুলাই: এমবিবিএস কোর্সে আসন বাড়ল মালদা মেডিক্যাল কলেজে ৷ ইতিমধ্যে এই সিদ্ধান্তের বিষয়টি মালদা মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন ৷ চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই আসন বৃদ্ধির বিষয়টি বলবৎ হবে ৷ উত্তরবঙ্গের মধ্যে একমাত্র মালদা মেডিক্যালেই এমবিবিএস কোর্সে 25টি আসন বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন ৷
এই মুহূর্তে মালদা মেডিক্যাল কলেজে এমবিবিএস কোর্সের আসন রয়েছে 125টি ৷ কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবার থেকে 150 জন পড়ুয়া এই কলেজে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি হতে পারবেন ৷ বিগত বছরগুলিতে মালদা মেডিক্যালে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বাড়তে থাকায় মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষ ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের কাছে আসন বৃদ্ধি করার প্রস্তাব পাঠিয়েছিল ৷ সেই প্রস্তাব অনুমোদন করেছে কমিশন ৷ তেমনটাই জানাচ্ছে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ ৷
মালদা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় বলেন, “এখানে প্রতি বছর পড়ুয়াদের চাপ বাড়ছে ৷ তাই ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের কাছে এমবিবিএস কোর্সে আসন বৃদ্ধির আবেদন জানানো হয়েছিল ৷ কমিশন আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে এই কোর্সে আরও 25টি আসন বৃদ্ধি করেছে ৷ এই শিক্ষাবর্ষ থেকেই এই কলেজে এমবিবিএস কোর্সে 150 জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারবেন ৷ অর্থাৎ, আরও বেশি পড়ুয়া এখানে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন ৷ এছাড়াও আমরা এখানে আরও একটি এমডি কোর্স চালুর বিষয়ে কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়েছি ৷ সেই আবেদন গৃহীত হলে এই কলেজে পঠনপাঠনের সুযোগ বাড়বে ৷ মালদা মেডিক্যাল আরও বেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পাবে ৷ হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবারও উন্নতি ঘটবে ৷”
বর্তমানে মালদা মেডিক্যাল কলেজে 21টি বিষয়ে এমবিবিএস এবং সাতটি বিষয়ে এমডি কোর্স চালু রয়েছে ৷ এই কোর্সগুলিতে ভর্তি হতে প্রতি বছরই প্রচুর সংখ্যক ছাত্রছাত্রী আবেদন করেন ৷ পরিকাঠামো উন্নয়নের সঙ্গে এই হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবারও দিন দিন উন্নতি ঘটছে ৷ শুধু মালদা নয়, পাশাপাশি দুই দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলা থেকেও প্রচুর রোগী প্রতিদিন এখানে চিকিৎসা করাতে আসেন ৷ সম্ভবত সেই কারণেই ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন এই মেডিক্যালের দিকে নজর রেখে চলেছে ৷
মালদা উত্তর কেন্দ্রের সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, “তৃণমূলের আমলে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা তলানিতে ঠেকেছিল ৷ চিকিৎসার জন্য মানুষ এখানকার সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর ভরসা রাখতে না পেরে দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে ছুটতেন ৷ হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসকের প্রচুর পদ ফাঁকা ৷ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির ছবিও এক ৷ তবে রাজ্যের নতুন সরকারের উপর সবাই ভরসা রাখুন ৷ খুব তাড়াতাড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালগুলিতে শূন্য পদে নিয়োগ করা হবে ৷ মানুষ এই রাজ্যেই সরকারিভাবে উন্নত মানের চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন ৷”
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